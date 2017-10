Adolfo Hernández: ¿Nos merecemos continuar así?

La semana pasada, me toco viajar de nuevo después de dos años, a la ciudad de San Cristóbal, esta vez por Bus Expreso y palpe en carne propia el éxodo de tantos jóvenes, que salen vía terrestre hacia: Argentina, Colombia, Ecuador y Chile. Ver a sus padres y familiares despedirlos en el terminal de pasajeros,me marco el alma. Al escuchar a tantos jóvenes en dicho viaje fue peor, al preguntarle que les había motivado a irse del país, muchos contestaron en este país, no existe la seguridad personal, la delincuencia no deja trabajar a nadie, ni vivir a nadie en paz, si sales a divertirte la falta de alumbrado público, nos pone en jaque con el hampa; no se encuentran productos regulados de la dieta básica, lo que nos conlleva a caer en manos de la mafia que revende dichos alimentos; las medicinas igual, y la hiperinflación hace que el salario se convierta en sal en el agua; “ahora bien a quien se debe culpar de esto sino es al Gobierno Nacional y a sus Gobernadores Regionales”.

En dicho viaje además de lo antes descrito pude palpar, como se había acrecentado las denuncias que les hice a los Gobernadores: Arias Cárdenas y Vielma Mora, en mi artículo publicado por este medio, el 29-03-2.015: “De Maracaibo al Táchira, que desastre y Corrupción”.Y otro publicado el 01-04-2.016, “Maracaibo Oscura y Peligrosa”;Haciéndome la pregunta:¿merecen el Estado Zulia y el Estado Táchira continuar en la misma situación? Ahora la Carretera Machiques Colon-La Fría, esta al punto de quedar incomunicada, no se consigue gasolinaen las Estaciones de servicio, pero si se ve pasar esta, por el Rio Zulia, al lado de la Alcabala de la Guardia Nacional.Se puede observar lanchas remolcando un montón de pipas de gasolina o gasoil por todo el rio, esto nosllamó rotundamente la atención. Un Gobernante que no escucha, no merece seguir siendo Gobernante. De igual forma, recordé otra denuncia que le hice hace poco al Gobernador Arias Cárdenas, donde exprese mi descontento al ver como a pocos metros del Core 3, en el Puente de Cabeza de Toros, reciben gasolina de los bachaqueros, para revenderla y el Gobernador Pancho Arias no hace nada.

Otra situación irregular que observe,fue como en una entidad Bancaria de San Cristóbal(misma situación que acontece en el Zulia), una Señora llego a cobrar un Cheque de “Cien Mil Bolívares (Bs. 100,000,oo)”, con una niña convulsionando entre sus brazos, pues en la Farmacia que expendían su Medicina, como cosa rara no había punto, y que sumado a su preocupación, también le habían robado el cable de CANTV,y la respuesta del Banco es que tan solo podían pagarle “Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000,oo) diarios. ¿Qué respuesta puede ser esa? ¿Cómo solucionaría? “La Señora se fue llorando”. Sera que no conocen el Artículo 55 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que expresa que están obligados a cumplir las órdenes de pago de lacuenta rentista, hasta la cantidad de dinero quese hubiere depositado, o por cualquier medio electrónico del pago aplicado al efecto. Mientras a los Pensionados les pagan sus pensiones con Billetes de “10.000 y 20.000” que no reciben ya ni los propios bancos, y yo me pregunto:¿Cómo se jactan estos Gobernadores Rojos-Rojitos, al decir que tanto el Gobierno Nacional, como el Regional es un mismo Gobierno?. “¿Sera por lo malo?”.

No merecemos continuar así, con un país tan rico en recursos y con tanta exclusión social, donde se les subsidian bolsas de comidas para algunos y a otros no, por su convicción política, cuando todos somos venezolanos ¿Dónde queda el Derecho a la igualdad? ¿Pueblo no somos todos? No merecemos continuar así, con este gobierno tan maluco, que dice llamarse Socialista, un gobierno que tanto critico las medidas del fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre una de ellas, el I.V.A, y luego hipócritamente salió con las mismas, he implemento elCobro del mencionado impuesto, que hoy en día tanto desgarra el bolsillo de los Venezolanos. Ellos juegan a la contradicción, entre lo que dicen y lo que hacen. Buscando tan solo confundir o quedar bien con los pocos adeptos que les quedan. ¿Nos merecemos continuar así? sin servicio eléctrico, internet, cantv, sin agua, sin servicios hospitalarios, sin medicinas, sin seguridad personal, social y jurídica, sin repuestos, sin cauchos, sin baterías, sin efectivo y sin nada. Si a ti te gusta continuar así, no vayas a votar. Si quieres un cambio anda y Vota. Tu Voto es tu opinión.Es tu derecho y deber ejercerlo.

Adolfo Hernández

@Amigosporvzla

Nota: El Exceso de azúcar, es nocivo para la salud.