Águilas cierra gira en Barquisimeto

La primera gira del equipo cierra este domingo (3:00 PM) en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde el equipo occidental inició la ruta hacia su sexto campeonato ganado los dos primeros juegos de la final en la campaña 2016-17.

Los dirigidos por Lipso Nava buscan cerrar la semana con marca de tres triunfos y tres reveses luego de caer en los últimos dos encuentros ante Tiburones y Navegantes marcado una carrera en 18 innings.

Abridores: El derecho Wilfredo Boscán va a su tercera apertura de la campaña. En las dos primeras contra Navegantes y Bravos no ha logrado completar cuatro episodios. Suma 6.1 entradas donde ha recibido nueve carreras limpias.

Por los pájaros rojos es anunciado Néstor Molina, en sus dos primeros trabajos contra los Tigres recibió dos rayitas en 10.1 actos, dos bases por bolas otorgadas y ocho abanicados, su marca es de un triunfo por un revés.

Reprogramado: El juego del próximo martes 24 de Octubre contra Bravos de Margarita en el estadio Luis Aparicio se disputará como parte de un doble juego el miércoles 25, la cual comenzará a las 4:00 PM. 20 minutos después iniciará el segundo encuentro, ambos desafíos serán a siete entradas.

EQUIPOS G P Vent Tigres 6 3 – Leones 7 4 0.5 Águilas P: 2 6 4 1.0 Cardenales P: 2 5 5 2.0 Navegantes 5 5 2.0 Tiburones G: 4 5 5 2.0 Bravos 4 6 3.0 Caribes 2 9 5.5

Historia Rapaz: 24 de Octubre de 1991: Los Hermanos Delgado se convierten en la primera batería de hermanos al comienzo de un juego. Alex Delgado como receptor y Richard como lanzador.

Cortos: Luis Amaro, gerente deportivo del equipo informó que la suspensión de 15 juegos que cumple el jardinero Alex Romero fue reducida a 12 y estará disponible para el segundo juego del miércoles.

Ayer: Águilas: 1Navegantes: 3/Tigres: 2 Bravos: 0 (1)/Tigres: 4 Bravos: 8 (2)/Leones: 5 Cardenales: 4 /Caribes: 3 Tiburones: 6…Hoy: Águilas Vs. Cardenales (3:00 PM)/Tigres Vs. Bravos (5:00 PM)/Tiburones Vs. Navegantes 5:00 PM/Caribes Vs. Leones (4:00 PM).

Prensa/Águilas