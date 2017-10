Alejandro Quiñones: Bitcoin ¿El oro digital?

By biendateao

Muchas personas me han preguntado mi opinión sobre el BITCOIN, esas preguntas van desde qué tan seguro es invertir en él, que si será una nueva burbuja, hasta si el BITCOIN sustituirá el dinero que conocemos hoy en día. Estas dudas son válidas por el desconocimiento que aún existe acerca de las criptomonedas; el BITCOIN es la primera criptomoneda creada en el año 2009 como una moneda digital descentralizada; esto quiere decir que el sistema opera sin una dirección central y las transacciones se realizan a diario sin intermediarios o supervisión, y son registradas en un documento público.

El BITCOIN sale al mercado en plena crisis sub-prime que impactó todo el sistema financiero mundial, una de las peores situaciones de inestabilidad económica de las últimas décadas. Los principales responsables del tremendo shock financiero que desencadenó el colapso del mercado hipotecario en los Estados Unidos fue la banca privada, quienes hoy no tienen control sobre la moneda digital que cada día gana más terreno.Dicha moneda virtual surgió en respuesta a la irresponsabilidad de los gobiernos y bancos centrales del mundo en el manejo de las monedas ya existentes, ya que estos entes tienen como política imprimir dinero inorgánico e inyectarlo al mercado produciendo así inflación y demás enfermedades económicas. Las BITCOIN poseen un número finito de 21 millones de monedas virtuales que son negociadas en función a la demanda de las mismas y a la confianza que se genere en este tipo de instrumento.

A pesar de que el pasado 11 de marzo, la SEC (Securities Exchange Commission) negó la solicitud que los hermanos Winklevoss realizaron en meses anteriores para llevar la moneda digital al mercado bursátil por medio de ETFs (exchange-traded funds), instrumento financiero que se utiliza mayormente para tranzar en el mercado secundario o commodities, de cualquier forma el precio de las BITCOIN sigue en aumento.

Si bien el BITCOIN ya venía en alza, el factor Japón terminó de impulsar la moneda digital con la legalización de su uso como método de pago en todo el país a partir del 01 de abril; sin embargo, aunque dicha legalización es un paso importante para esta criptomoneda, en general, el blockchain también tiene sus contratiempos. La ley propuesta solo contempla al BITCOIN como un método de pago, más no como una moneda en sí, es decir, se seguirá viendo como un activo a menos que hagan futuras revisiones a la ley y al vacío legal e impositivo que deja.

También es importante destacar que si bien el BITCOIN es la criptomoneda más popular que existe, en el mercado ya existen otras opciones como Ethereum que ha ganado su lugar en el tiempo. De hecho, la participación del BITCOIN en el mercado total de criptomonedas ha caído desde el 90% al 50% en los últimos años.

Definitivamente soy defensor de la inversión en BITCOIN. Pienso que su filosofía y su diseño descentralizado son el futuro de los instrumentos de intercambio a nivel mundial, pero en momentos como este cuando muchos desean invertir en esta oportunidad, es importante pensar en la diferencia entre precio y valor; recordemos que el precio es lo que se paga y el valor es lo que obtenemos. No hay duda de que el precio del BITCOIN aumenta, pero no creo que su valor al día de hoy sea el mismo, y el río siempre vuelve a su cauce, recuerda la era puntocom. Warren Buffet tiene una frase que me encanta y dice “Solo cuando baje la marea, sabremos quién estaba nadando desnudo”.

Además, al momento de invertir te aconsejo que evalúes muy bien la forma en que lo haces, muchas empresas captan capital en nombre del BITCOIN y realmente son esquemas fraudulentos que se mantienen a través de la rotación de pequeños inversionistas que colocan su dinero esperando retornos a corto, mediano y largo plazo. Por un tiempo lo logran, pero a la larga ese esquema ponzi llega a su fin. La historia de Bernard Madoff y el Stanford Bank es un gran ejemplo de ello que no podemos olvidar.

@AQConsultor