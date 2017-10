Alejandro Quiñones: La deuda se debe utilizar para producir más dinero

By biendateao

Este año ha estado lleno de retos y obstáculos, con aumentos de salario sin sustento en la economía, con un cono monetario que mantiene en velo todo el aparato productivo nacional y con la certeza de que la inflación hará de las suyas. En un escenario como el que enfrentamos, hablar de dinero y aprender nuevas herramientas con respecto al manejo de nuestras finanzas es fundamental. Una de ellas es LA DEUDA, instrumento sumamente atractivo en una economía inflacionaria, pero que puede empeorar la situación precaria que muchos viven hoy si no saben cómo gestionarla.

Normalmente la mayoría de las personas utilizan la deuda para adquirir bienes o cancelar pasivos, manteniendo dos tipos de pensamiento que debo refutar. El primero es pensar que los bienes que adquirieren a través de la deuda aumentarán de valor; en un país inflacionario solemos pensar que todo incrementa su valor en el tiempo, pero si conviertessu precio a moneda dura o estable, podrás observar el verdadero valor de esos bienes que has adquirido; el otro aspecto a considerar son los gastos que generan estos bienes, iniciando entonces una columna de gastos adicional que no pueden mantener. El segundo pensamiento que muchos tienen es que se puede utilizar la deuda para cancelar deudas anteriores sin tener una estrategia real para salir de ellas; si bien una estrategia financiera inteligente puede estar en adquirir una deuda con una tasa más baja para cancelar otras, el problema de raíz no se resuelve.

Por ello te aconsejo seguir estas recomendaciones antes de utilizar la deuda como instrumento financiero: en primer lugar, evalúa detenidamente para qué necesitas endeudarte.Si la deuda sólo ofrece soluciones a corto plazo para problemas de largo plazo no la utilices.Corres el riesgo de que se cumpla el refrán que todos hemos escuchado “pan para hoy y hambre para mañana”.

Segunda recomendación: trata de utilizar la deuda para generar más dinero. Si eres emprendedor y tu plan de negocios necesita expandirse, la deuda puede ser una herramienta de apalancamiento muy poderosa, ya que en nuestro país la tasa activa bancaria está muy por debajo de la inflación,lo que permite que se genere un gasto por crédito mínimo que cualquier negocio con ciertas características puede gestionar adecuadamente para su beneficio.

La tercera recomendación consiste en obtener toda la información que necesites sobre el crédito antes de tomarlo, por ejemplo, el tiempo máximo, tasa de interés anual, penalidad por amortización antes del tiempo total, requisitos, porcentaje de comisión inicial, etc. Muchos obtienen créditos sin conocer totalmente el alcance del mismo.

Por último, te recomiendo que el gasto mensual generado por las deudas no exceda el 30% de tus ingresos porque podrás tener problemas financieros a mediano y largo plazo. Recuerda que LA DEUDA NO SE UTILIZA PARA RESOLVER PROBLEMAS, SE UTILIZA PARA GENERAR RIQUEZA.

@AQConsultor