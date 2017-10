Almagro defiende exclusión del CNE de cita hemisférica

By biendateao

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió la decisión “consensuada” de excluir por primera vez al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales que se celebra hoy y mañana en Cartagena de Indias (Colombia).

“No puedo omitir que, en esta ocasión, hemos decidido de manera consensuada no invitar al Consejo Nacional Electoral de Venezuela“, indicó hoy en un mensaje institucional dirigido a las autoridades presentes en el encuentro y publicado en la red social Twitter.

“Esta decisión no fue fácil ni la que hubiéramos preferido. Pero por congruencia, no podíamos invitarlos a compartir esta mesa de la democracia hemisférica. Venezuela no es ahora mismo una democracia, y su CNE es un instrumento del autoritarismo que ostenta el poder”, argumentó.

