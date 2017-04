Almagro denuncia incremento de la represión en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se pronunció este martes a través de su cuenta en Twitter para denunciar a nivel internacional el incremento de la represión en Venezuela.

“Día tras día, la represión va en aumento en Venezuela. Es autoritario reprimir a manifestantes que reclaman democracia. El régimen ha sumado el criminal hábito de lanzar bombas lacrimógenas vencidas cuya peligrosidad se multiplica y hasta de hacer uso de un helicóptero para lanzarlas sobre los manifestantes”, manifestó en un video que compartió en Twitter.

Calificó como “criminal” el hecho de que los gases lacrimógenos hayan sido lanzados sobre un centro clínico en Caracas “donde pacientes y personal de la salud fueron afectados “.

Por otra parte sostuvo que el pueblo venezolano ha demostrado “su altura moral y su capacidad para fortalecerse ante la adversidad” y su capacidad para reclamar justicia.

Añadió que como secretario general de la OEA continuará condenando de manera enérgica los atropellos contra la población. “No podemos admitir las vidas venezolanas que el régimen está dispuesto a sacrificar para perpetuarse en el poder. No podemos admitir los heridos y detenidos que consideran necesarios para no perder sus privilegios”, prosiguió en rechazo a la represión perpetrada por la Guardia Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.

Abogó además por la ejecución de elecciones y por el cese de encarcelaciones con motivos políticos.

“No podemos llamar revolución a este régimen que subyuga a su pueblo, que no le permite votar, que no le permite tener una AN libre. no podemos admitir a un régimen que no administra justicia, sino que la desvirtúa, que tiene a su gente sin alimentos, sin medicinas y aterrados por la inseguridad”.

A continuación vea el video completo:

Día tras día represión aumenta en #Venezuela. No podemos aceptar que el régimen sacrifique vidas xa perpetuarse en el poder @OEA_oficial pic.twitter.com/bNNKSQi12J — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 12 de abril de 2017