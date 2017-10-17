Américo Gollo Chávez: Juan Pablo, no te arrodilles

LA ANC CARECE DE LEGITIMIDAD, DE LEGALIDAD, ES LA EXPRESIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, DEL TERRORISMO DE ESTADO… ES EL INSTRUMENTO DEL TIRANO PARA EL EXTERMINIO DE LA DEMOCRACIA. RECONOCERLA ES CONVALIDAR SU NECROFILIA Y SU SADISMO. QUE TE DESCONOCEN EL TRIUNFO QUE TE DIO EL PUEBLO DEL ZULIA SERIA UN HONOR Y A LA PAR PONERTE A SU CABEZA PARA LUCHAR DE PIE POR LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA ÉTICA, EL ZULIA, LA PATRIA.
Recuerda una lección del Padre Barnola.
Le dijo con coraje, valor, razón a Pérez Jiménez ante sus exigencias DE SILENCIAR a la UCAB, su primer Rector
PREFIERO la universidad cerrada que de rodillas.
EL ZULIA DE PIE ANTES QUE POSTRADO.
PARA UN CRISTIANO ES UN JURMENTO ANTE SATANÁS.