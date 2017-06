Anais Urdaneta: Todos a firmar con la fiscal

Ante el recurso de nulidad con amparo cautelar para suspender los efectos de las decisiones emanadas del Consejo Nacional Electoral relacionados a la convocatoria de la constituyente, la dirigente política y social Anais Urdaneta, miembro del Comité Ejecutivo Seccional del partido Acción Democrática, hizo un llamado a los habitantes del Zulia a adherirse a este recurso de nulidad introducido por la Fiscal General de la Republica. Expresó la joven dirigente “debemos asumir con coraje la lucha que nos toco, siendo la responsabilidad de todos los Venezolanos defender al sistema democrático de esta maniobra del regimen, una constituyente que viola abiertamente el artículo 5 de la actual constitución, el cual reza que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que vulnera además los principios de la democracia protagónica y participativa”. Para Urdaneta, la propuesta de la constituyente no es más que un fraude hecho con el propósito de desconocer los procesos electorales y para la permanencia en el poder de un grupo que ya no cuenta con respaldo popular y que ha decidido quedarse en el poder a la fuerza. Afirmó, que “el macabro plan del regimen solo puede ser detenido con todo un pueblo que en avalancha se lance a firmar su apoyo a esa ventana institucional que nos abrió la Fiscal con su recurso de nulidad. Que nadie se quede en casa. Salgamos todos a firmar. Somos millones los que queremos un cambio, millones los que visualizamos una Venezuela de oportunidades, una Venezuela de avanzada, de progreso. Somos muchos más que los pervertidores del sistema democrático, el ochenta por ciento de la población rechaza a la constituyente”. Sentenció, que las firmas de adhesión al recurso de nulidad hecho por la fiscal significan el referéndum consultivo que el presidente negó. “Vamos a convertir nuestras firmas de solicitud de nulidad en un referéndum donde claramente le digamos a Maduro, tu constituyente fraudulenta no va. Y no va porque aquí manda el pueblo y nosotros con la fuerza de la mayoría y con la razón decimos basta de atropellos, de incapacidad y corrupción.” Para finalizar, la líder político-social aclaró que no es necesario ir a la Ciudad de Caracas para firmar, se puede en los tribunales del Zulia adherirse al recurso de la fiscal. Manifestó que en los próximos días de ser admitido el recurso acudirá junto a miles de ciudadanos a estampar su firma, la cual espera esté acompañada del Zulia entero.