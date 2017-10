Ángel Monagas: ¿De quién es el fraude? ¿Del Gobierno o de la MUD?

Los intolerantes y aduladores de una u otra posición, no reaccionan con beneplácito a las críticas que se hacen, sobre un proceso que empezó mal y no podía terminar bien.

EL FRAUDE DE AQUÍ O DE ALLÁ

Aquí todo fue un fraude. El gobierno ciertamente fue un autor, hay otros. El gobierno, lo anunció, lo publicitó. La MUD no creyó y pensó que se repetiría el escenario del 2015.

El otro fraude esta en quienes dirigen la MUD. Dijeron que no reconocían la ANC y hoy discuten muchos si se juramentan ante ella. El gobernador electo de Nueva Esparta, tiene una postura ecléctica.

Quien es más fraude ¿El resultado o la MUD? Responda

He dicho muchísimas veces en esta columna, que los hijos de Chávez no son como él. Los “engendros” hacen lo que dicen. El difunto “intergaláctico” lanzaba cien amenazas y cumplía una. Estos lanzan diez y cumplen cien. El Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y su hermano, entre otros, lo reiteraron una y otra vez: Este proceso de elecciones regionales fue convocado por la ANC, el CNE fue ratificado por la ANC, en consecuencia, los electos como condición Sine Qua Non, deberán juramentarse ante ella. Era en serio. Del lado de la MUD, muchos no lo creyeron y se lanzaron al ruedo. Basaron su campaña en desconocer a Maduro, en asegurar que no se reunirían con un dictador y que solo prestarían juramento ante la Constitución Nacional y las leyes, no ante una “irrita” Asamblea Nacional Constituyente.

Yo estoy completamente seguro que hubo fraude en el proceso, con esta observación: Al no denunciarlo antes, te hiciste cómplice, o sea, coautor por omisión, por inobservancia, por callar. El fraude no se materializo el 15-O, sino antes. Las condiciones eran una invitación al FRAUDE. Sin testigos en muchos casos, sin credencial, con reubicaciones o migraciones masivas a última hora (más de 700 mil), entre otras. ¿Cómo podías ganar? Ni la Liga de la Justicia podría triunfar. Insólitamente lo aceptaste, porque el “cerebro” político mayor de la MUD, Henry Ramos Allup lo decidió sin consultar. Ahora, ¿Cómo en este momento decide juramentarse ante la ANC? La escena pudiéramos explicarla coloquialmente así: Tú vas por una calle, ves a una persona que mata a alguien, sabes quién es, lo conoces, sabes dónde vives y cuando llega la policía, no dices nada cuando te preguntan. ¿Tienes derecho a reclamar después que te detienen? Eres inocente de ser el autor material. Tu silencio, tu inacción es otro crimen.

EL PRAGMATISMO ADECO

La postura de AD es la demostración más tangible, de cómo los intereses de un sector, de unas personas está por encima de un país. Pragmatismo en su máximo expresión. Si deciden juramentarse ante la ANC, entonces porque no participaron e impidieron a la MUD, ir a la Constituyente. Tendría la MUD, mínimo 200 votos hablando, defendiendo. Yo le pregunto a Ramos Allup, ¿Si juramentarse ante ella no es legitimarla, tampoco ser parte de ella? Sería una situación análoga y habría como defenderse de sus abusos. Si juramos ante ella ¿Pudimos haberla integrado bajo el mismo principio de que no le damos legitimidad? Almagro desde la OEA, advirtió parte de las contradicciones. Al máximo líder blanco no le agradaron sus observaciones y eso es válido, no hay porque alarmarse.

SORPRESA EN LA MUD

El problema es que en la MUD, estaban seguros de ganar 18 Gobernaciones. Creyeron en el CNE. Luis Emilio Rondón, representante de la oposición, también se juramentó, entonces ¿Por Qué no hacerlo los gobernadores? Que eso implique reconocimiento, ciertamente lo es pero ya hay precedentes. Que hay un costo político, también es verdad y tendrán que asumirlo, explicarlo y tratar de que la gente entienda lo que es un estado de necesidad.

Si no se juramentan y ceden los espacios, mañana no pretendan aspirar las Alcaldías, diputaciones y concejos locales, lo cual en este momento ya es cuesta arriba. El daño a la credibilidad es terrible. La abstención será mayor. Posiblemente encuentren algunos como asumir ese compromiso. Ojalá no repitan los argumentos.

CLASES DE VENEZOLANOS

La crisis nacional, también tiene su versión política de los ciudadanos. Unos, creen que los gobernadores electos de la MUD, no deben juramentarse porque serían traidores. Otros venezolanos, no relacionados con los primeros, aquellos que no “internalizan” el problema político, piensan que si se lanzaron y ganaron deben juramentarse. A otros no les interesa el tema, porque su “diarismo” esta privilegiado por encima de las demás situaciones. En este lote tal vez este la mayoría, el que piensa como “estirar el dinero”, pagar las deudas, los seguros si es que los tienes, el que consiguió el medicamente pero al precio de “un ojo de la cara”.

Lo cierto es que el liderazgo opositor de la MUD, solitariamente se enredó. No fue capaz de despertar a los “abstencionistas”, los ataco creyendo hacerlos reaccionar y solo se “amarraron” en su postura. Los líderes de la MUD, también viven su “shock”. Pensaron que la cosa sería al revés, subestimaron al enemigo o se “sobreestimaron” ellos.

¿Quién le miente al país?

No es el gobierno. Lamentablemente a muchos no les gusta que lo diga. Estos “engendros” siempre han dicho lo que quieren, lo que harán. Otros solo pensaron en “armar el show” si se presentaba la ocasión, como ha sucedido, pero hasta el presente NO HAY TARIMA. Nadie llora los muertos ¿Por qué? Revisemos que hicimos durante los 4 meses de protestas y como desmontamos y armamos otra, la electoral. A la gente la puedes manipular cierto es pero no todo el tiempo y además, tienes que enamorarla. Tienen que creer que lo haces por ellos y no por lo importante que tú, crees ser o quieres ser.

QUE PUEDE PASAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Y HORAS

Los gobernadores electos de la MUD (Salvo el de Nueva Esparta), hasta la hora de enviar esta columna, han decidido NO JURAMENTARSE ante la “irrita” Asamblea Nacional Constituyente. Yo respeto eso. Hay que ser muy valiente para asumir esa postura, en contra de todos los intereses que juegan. Hoy se están graduando de líderes y marcan un precedente de autoridad en la política venezolana.

Sin embargo, pudieran decidir asistir a la ANC y prestar juramento bajo protesta, en defensa de los intereses de sus regiones, asumiendo una posición similar a la que asumió el “intergaláctico” en 1999, ante la Constitución de 1961. Habría que construir el discurso. Eso pudiera entenderlo el electorado que los eligió y cuando los chavistas los critiquen, responderle, “Así lo hizo su ídolo cuando juro ante la moribunta”. Continuar buscando una salida, por vía de negociaciones a espaldas de la gente, sería peor.

Gritar los cinco “Si juramos ante esta irrita ANC, ante unas Fuerzas Armadas que no defienden la soberanía y las leyes, y en defensa de los intereses del pueblo venezolano”.

El pueblo sabrá entenderlo.

