Ángel Monagas: Descubrimos lo Oculto del “Parapeto Constituyente”

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno, no es una estrategia dilatoria, ni intimidatoria ni conciliatoria. No es para nada, como le he escuchado a algunos dirigentes de la oposición, que el “Madurismo” está huyendo hacia adelante. No es un “Salto para Negociar”, es un “Salto para Avanzar”, para sobrevivir. El mecanismo de elección y funcionamiento de este “parapeto constitucional” es muy simple. El único propósito es mantenerse en el poder. El “Madurismo”, como buen alumno de la dictadura cubana, creo un mecanismo perverso: Ganar elecciones en todos los niveles, sin tener mayoría. Se merecen el premio El Príncipe de Oro, los creadores de este invento electoral, que le permite a un partido, con menos votos que sus enemigos, ganar elecciones. Algo similar ocurrió en el 2010.

Matemáticamente es imposible para la oposición ganar la mayoría. Saliendo extremadamente favorable solo obtendría el 40%. Las bases comiciales son un monumento a lo injusto y a lo antijurídico. Es falsa la “universalidad” del voto. Solo en la elección de los representantes de los municipios prevalece algún elemento de equilibrio, solo que al cortar en rajatabla todos los municipios, el “Madurismo”, menosprecia groseramente la proporcionalidad. 3 Millones de votantes, tienen el mismo valor que 30 mil.

El remate es la desfachatez y el “caradurismo” del boliburgues Elías Jaua, cuando además asegura que no es necesario someterse ni antes ni después a un referendo.

COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN DEL 2005.

Algunos “sesudos” analistas, señalan que puede la oposición cometer el mismo error del 2005. La gran diferencia es que aquella fue una elección legal y en condiciones de igualdad. Esta no está ni remotamente cerca. Tendría que permitírsele a la oposición participar en los sectores, integrados fundamentalmente por las nóminas y registros del gobierno y que los mismos, voten en contra de quien los “mantiene”.

El “Madurismo” secuestro la “voluntad popular” y eliminó el principio más sagrado en las elecciones: su universalidad y secreto.

UN CARAMELO DE CIANURO

En un intento de crear una ficción de gobierno democrático, anuncian elecciones en Diciembre. Lo cierto es que una vez constituido el falso “poder constituyente”, este procederá a levantar los obstáculos que le impiden la hegemonía. Su primera tarea es eliminar la Asamblea Nacional y nombrar un nuevo poder moral: Fiscal, Defensor, Contralor, más otros magistrados, ratificando a los que salen en la radiografía de los testículos de Nicolás y designando a los nuevos, que tendrían que aparecer en la respectiva placa de rayos x, del bajo abdomen presidencial.

¿ELEGIRÁN GOBERNADORES?

Anuncian la elección de Gobernadores y Consejos Legislativos y yo estoy convencido que si las van a hacer. Claro que sí. Pero instalado desde Julio el “parapeto” constituyente de Maduro, producirán un estatuto con la nueva modalidad de elección: Un mecanismo similar al de la Constituyente o una elección de Segundo Grado. Pudieran incluso, eliminar las Alcaldías y profundizar un sistema político comunal, que elija los mandatarios locales. Chávez en alguna oportunidad lo menciono. Es decir, volverán a asegurar otro resultado electoral favorable.

Este mecanismo, igual de perverso que la elección del nombrado “parapeto”, servirá de ensayo para lo que harán en ese mismo sentido con la elección Presidencial. Por ello hablan de Elección Presidencial en el 2018. Es imposible a la luz de su nueva y macabra reingeniería electoral que ellos pierdan. Ahora entendemos porque hablan de la “Revolución Eterna”.

LA ÚNICA OPCIÓN: PROTESTAR

Bajo esta perspectiva, el Presidente Maduro y su gobierno, decidieron prolongar las protestas. No hay de otra en Venezuela. O Protestamos o nos calamos, ni siquiera un gobierno comunista (en China existe y les ha ido bien), no señores, estaremos en presencia de un TOTALITARISMO de la peor naturaleza. Un gobierno donde reina la incapacidad y la corrupción y donde los caprichos de la “isla del encanto”, son ley.

QUE TENEMOS EN VENEZUELA

Tenemos un conflicto internacional. Desde que hable con el “espía cubano” hace unos 3 años, tengo dudas sobre la muerte de Chávez. Pudo no ser “natural”. Cuba, ahora más dependiente que nunca, necesita de Venezuela y ella es la que direcciona el conflicto a través de su “títere”. Después del 2015 decidieron no hacer más elecciones, hasta producir este perverso mecanismo para legitimar el “parapeto constituyente”. Rusia y China también intervienen para proteger sus intereses en Petróleo y Minerales.

Yo no estoy de acuerdo con la violencia y creo que la MUD debe ejercer mayor control sobre los que participan en las protestas, solo que, ante este panorama, tenemos todos que protestar. Aquí, necesitamos de todos. Bienvenidos los “chavistas” que quieran dar el paso.

Los ciudadanos nuevamente “estamos atrapados y sin salida” y la única puerta es la “calle”.

ENTRE QUE CABEN CIEN

En los próximos días o semanas, se incorporaran nuevos magistrados, funcionarios judiciales, dirigentes del chavismo e incluso militares. Se agudizará el conflicto.

QUE PUEDE PASAR

Pudiera el Presidente Maduro retirar la propuesta constituyente, dando inicio a un nuevo ciclo de “negociaciones”, que no deben ser “satanizadas”. Si esto no es posible, solo nos queda esperar que los militares serios y auténticos nacionalistas, que son mayoría, asuman el papel que les corresponde de “policía constitucional” y restablezcan el orden institucional que desapareció.

FELIX SEIJAS DEMOLEDOR

Leo uno de sus análisis, donde señala que “la historia demuestra que la no violencia es más efectiva que la violencia para lograr cambios políticos y hacerlos sustentables”. La protesta para ser efectiva debe ser inteligente y coordinada. Señala además Seijas, algo que ojala lo lean quienes desde otras latitudes los alientan: “Trancar calles de urbanizaciones y comunidades es tan eficiente como trancar los ascensores de su edificio. Solo molestará a sus vecinos”. “¿Qué sucede si la violencia se generaliza? En las calles pronto quedarán los violentos y en horas todo habrá acabado.

REGION CAPITAL

TRISTE Ver la manera en que el Ex Fiscal Isaías Rodríguez atacaba a la titular. Triste ver el modelo periodístico del que alguna vez fue el canal del Estado. Rodríguez por cierto criticaba a Luisa porque temblaba y curiosamente la cámara mostraba sus manos temblorosas, a plena hora del mediodía ¿Por qué temblaba Isaías? Ciertamente preparan la destitución de Luisa Ortega. Ya tienen algunos fiscales montados en la olla para pedir su destitución. Triste nuevamente vuelvo a decirlo, que regrese quien más daño le hizo a la institucionalidad. Por cierto, el esposo de la Fiscal Luisa Ortega, estuvo presente durante su rueda de prensa.

ENCHUFADA Que la esposa de un directivo del Banco Central sea designada en un cargo, en una subsede ubicada en Maracaibo Estado Zulia, no es un problema ni un delito, salvo que viole alguna norma sobre la materia, en torno a impedimentos por vínculos de afinidad o por que no califica para el cargo. No sé si este será el caso del señor Sanguino.

ZULIA

TUBAZO Radicalizan en Caracas o en otro Estado juicio del médico fallecido Pedro Moreno. Hasta el presente los hechos desmienten lo que circuló en redes y que muchos “radicales de la opinión” aseguraron. Permitamos que la justicia actúe y el Gobernador Francisco Arias hoy temprano nos comentó algo que me gusto: “Sea quien sea, Caiga quien Caiga como tú dices, si es un pariente mío por ejemplo, irá preso”. Le tomamos la palabra señor Gobernador. Dejemos que la justicia opere. Horas después el CICPC y la propia POLISUR, dan con el paradero y conductor para el momento de los hechos de la camioneta: Omar Barrios. Dueño de la panadería Fiorella y presuntamente protegido de un sector militar, pues participa en el negocio del comercio binacional.

LOS PROTESTANTES CRISTIANOS EVANGELICOS Crearon una coalición y en rueda de prensa señalaron “ante un llamado de constituyente por el ejecutivo nacional que atropella el proceso electoral y constitucional ya vencido para las elecciones de gobernadores…”

SEÑOR GOBERNADOR ME LLEGA ESTA DENUNCIA: “El guiso en el Instituto de Renta y Beneficencia Pública del Estado Zulia (Lotería del Zulia) se está rebosando de la olla. Fuentes internas nos informan que las obras de rehabilitaciones de infraestructuras solo las maneja su presidente Billy Gasca y el gerente general Oscar Alí Piña con una sola contratista, a dedo, sin licitación alguna. Además como el presidente anda con miras de lanzarse a la alcaldía de Insular Padilla, anda desesperado buscando nuevos proveedores para sacar dinero para su campaña a través de la Lotería, ofreciéndoles un porcentaje por la factura. Al abogado no le bastan sus proveedores amigos, a quienes les saca el chequecito en menos de una semana”.

ELECCION NUEVA DIRECTIVA DE FEDECAMARAS-ZULIA:

18 cámaras participan. 10 estaban comprometidas con Franco Cafoncelli (CCM). Estaba bañado como Presidente, junto a Jorge Nuñez (GADEMA), Ricardo Acosta (CAICOC) y José Morales (ACIZ). Tanto es así, que hasta pensó en hacerlo por “aclamación” y no por “elección”. El pasado miércoles, todo cambió radicalmente. Nuevas interpretaciones del reglamento y “asesorías” importadas desde la capital, obligan a descartar a los vicepresidentes y tesorero que acompañaban a Franco Cafoncelli. Se le abre la posibilidad a Pancho Juaristi y a Nebranh Fuenmayor, de la plancha liderada por Alex Balza. Los nombres más “polémicos” por cierto. Los ánimos están caldeados. El “carometro” es variado, de molestos a alegres, en lo que se suponía un encuentro triunfal al final de la tarde de hoy, entre los “virtuales” ganadores y Luis Vicente León. En GADEMA y ACIZ no aceptan lo que a todas luces es un arreglo. En FEDECAMARAS amigo lector, también hay una mano que mece la cuna, impone y decide. El otro Pancho obtiene un triunfo. Suelo repetir: En política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar. C’est la vie

