Ángel Monagas: Explota crisis política en la MUD ¿Renace la Salida 3?

Ni siquiera llegamos a una CRISIS POLITICA Nacional, es una crisis de la oposición y más específicamente de la MUD. La MUD agoniza. Está en cuidados intensivos. Nunca ha tenido lo básico para existir: UNIDAD.

IMPLOSION DEFINITIVA DE LA MUD

Una parte de la Oposición-MUD se dispone a retomar calles con apoyo internacional y no participará en elecciones de alcaldes y concejales. Esto último creo debe ser definitivo, en el escenario de no haber aceptado la juramentación ante la ANC. Hablo hasta el presente de Voluntad Popular, de Primero Justicia, quienes ahora se reencuentran con Vente Venezuela, ABP. No he visto la postura de UNT, COPEI, MAS, entre otros.

El primer esfuerzo de la MUD, es lograr tener UNIDAD. Lo he repetido muchas veces, UNIDAD AFECTIVA y no EFECTISTA. No se trata de “quererse” sino de valorarse. En la antigüedad, guerreros enfrentados en sus naciones salían juntos a combatir, por el valor de tener una buena espada a su lado. Eso hoy en la política moderna no cuenta y pareciera haber más enemigos dentro que fuera.

La oposición estaba en muchos estados derrotada a priori, ab initio. No había posibilidad de revertir el daño de unas primarias muy mal llevadas. Caracas no puede seguir siendo el centro de decisión política. No de un sector que se vende como alternativa a un modelo y termina siendo más centralista. No es por perder que se les culpa, sino por la forma. Por la expectativa sembrada. Una sola persona decidió que se fuera a proceso sin estimar las condiciones. Ya es tarde para arrepentirse. Debe haber reingeniería política.

REENCUENTRO: RENACE LA SALIDA 3

La primera fue en el 2014, donde terminó preso Leopoldo López. Capriles indirectamente y otros factores, la “sabotearon” ante el crecimiento del liderazgo emergente del Ex Alcalde de Chacao.

Luego vino la Salida 2, donde todos unidos concluyeron en el referendo del 16 Julio, que finalmente volvieron a sabotear Primero Justicia y el propio Voluntad Popular, al participar en las elecciones convocadas por la ANC, aunque ellos digan lo contrario.

Finalmente, los “burros de un mismo pelo cuando se ven, se saludan”. Leer a María Corina, Guevara y Ledezma, es visualiza que intentaran LA SALIDA PARTE 3. El problema es la motivación. Ellos plantean elecciones presidenciales y ese no es el problema principal de los venezolanos. Es el económico. Ir a otras elecciones bajo las mismas condiciones, con el mismo CNE, bajo garantías similares, es repetir errores. Siempre dije que “Santos Viejos” no hacen “Milagros nuevos”. Nuevamente vuelven a coincidir, aunque María Corina se los recordará de manera muy simple: “Se los dije”.

LA HISTORIA SIN FIN DEL CHAVISMO: INVASION “GRINGA”

Chavismo sigue con la película de la intervención militar y quieren reeditar el viejo cuento de la media luna, con los estados Zulia, Tachirá, Mérida, Trujillo y Falcón. Si el apoyo internacional fuera suficiente, preguntémonos porque el Tibet no ha sido regresado, a pesar de todo lo que ha hecho uno de los líderes espirituales más importantes del Siglo, el Dalai Lama. Con la juramentación de los Gobernadores de AD, esa opción queda descartada. Sin embargo uno pudiera pensar: ¿Qué sabrá Capriles, Borges, Guevara, López, para haber decidido no acompañar la juramentación?

ELECCIONES MUNICIPALES

Probablemente serán anunciadas. Por lo menos no debe haber primarias para las alcaldías de parte de la MUD, o lo que quede de ella, si es que después de esto algo perdure.

¿EN QUÉ SE EQUIVOCARON LAS ENCUESTAS?

Las encuestas no podían prever el ventajismo, las heridas no sanadas, partiendo de un escenario falso. En consecuencia, los resultados serían otros, distintos a los anunciados.

LA HERENCIA QUE DEJA EL 15 OCTUBRE

Deja minado el deseo de votar en próximos procesos. Uno se pregunta ¿Qué habría pasado si la cosa es al revés? ¿Si se hubieran ganado 18 gobernaciones? Es evidente que el problema no es la irrita ANC, sino otro. Los ADECOS que se juramentaron apostaron. Pudieran ganar, pudieran perder. El tiempo lo dirá. No les perdonó el tiempo invertido. Desde el principio, ellos habían decidido juramentarse. Lo dije en mi columna del jueves pasado.

Hoy los juramentados de AD, tienen tres enemigos: Los chavistas, los opositores VP-PJ-VENTE y los decepcionados-radicales. Dura batalla les espera.

MÉRIDA

El gobernador de Mérida, privilegió su situación personal. Expresó que “no podía dejar de juramentarse porque él había hecho su campaña…” que la MUD no lo ayudo y que podía ir preso.

CARABOBO

Para los que votaron por LACAVA y creen que el resultado es lícito, consideran que es el Gobernador de la Esperanza. No puede haber mucho optimismo, cuando dice “Claro que soy el candidato de Maduro y ahora soy el gobernador de Maduro hasta que el mar se seque, sépalo toda Venezuela, Rafael Lacava fue el candidato de Maduro y es el gobernador de Nicolás Maduro que va a ser el padrino de los gloriosos de Carabobo”, dijo. Decepcionante. Su compromiso no es con el pueblo. Esas palabras las dijo en pleno acto de juramentación ¿Será que lo traicionó el subconsciente y admitió lo que todos sabemos? Fue puesto y no elegido. Prácticamente lo confeso. Los que votaron por él, abrigan una esperanza, cierto es. Poco puedo decir cuando el propio candidato opositor admitió en tiempo record su derrota, tenía razón Salar Römer cuando lo califico de “Gallo Taparuco”.

MONAGAS

Referimos varias veces, la forma sectaria en que se llevaba la campaña. El proceso de elecciones fue excluyente, ventajista y dominado por “viejos caciques” que se resisten a morir y a darle paso a generaciones políticas de mayores éxitos en los últimos tiempos. Liderazgos amarrados a gobiernos corruptos del pasado, solo “perdonados”, porque los actuales son peores que los anteriores. Es decir, el “cogollo” decidió colocar para competir en las primarias en un 90% los “menos malos”.

¿Cómo podía ganar un personaje así? Estaba muerto antes de nacer. A continuación Lo insólito que cuenta El Gato:

La exclusión de la organización MIGATO, de su liderazgo y de su candidato. No lo dejaron competir internamente y luego no valoraron su apoyo, ni los tomaron en cuenta. “Lamentablemente, gracias al manejo de importantes recursos económicos de dudoso origen, resultó electo como candidato de la “unidad” al octogenario Guillermo Call gobernador…en tres oportunidades por elección popular (años 1989, 1992 y 2000) y previamente Gobernador designado por el ex presidente Jaime Lusinchi.” “…Guillermo Call en el año 2012 hizo perder la gobernación a la oposición en la persona del Gato Briceño por mantener la candidatura de Soraya Hernández quién a duras penas alcanzó 7 mil votos mientras que la del Gato superó los 150.000, pero eso no ocurriría ahora pues con entusiasmo y por el interés supremo del pueblo nos sumamos a la campaña electoral de la oposición democrática. Pero lo que recibimos fue un sectarismo y división. Al mejor estilo de la Acción Democracia de la década de los 80 y 90 creyéndose el caudillo de entonces”. “…desmotivó a una población electoral que en 20 años ha aprendido a manifestar su opinión electoralmente de forma clara y esta vez rechazó categóricamente la vieja forma de hacer política a través de la abstención, especialmente la juventud castigó por la falta de credibilidad en la vieja política”. “El Gato” Briceño se hace la pregunta de las “74 mil lochas”: “¿cómo es posible que Guillermo Call, tan seguro de su triunfo, no haya puesto en duda los resultados electorales? ¿será que su amigo y financista Pedro Deffit tuvo de nuevo alguna participación como la que tuvo en 2012 a pesar del esfuerzo hecho por el Alcalde Mayor de Caracas Antonio Ledezma– hoy preso político- trasladándose a una reunión con René Hurtado amigo íntimo de Call, para hacerle entender que lo correcto era dar fuerza a la tendencia real y ganadora , y por el contrario con sus jugosos contratos en PDVSA chantajeó a cambio de mantener la candidatura de Soraya Hernández en contra de la unidad opositora? Si estoy mintiendo que Ledezma me desmienta si esa reunión se realizó. Hay quienes afirman que gran parte de aquella y esta campaña la manejó Deffit como agente financiero quien juega doble play con el gobierno y la oposición, doblando en 2013 los montos de sus contrataciones y hasta hoy en día mantiene contratos con PDVSA y es lo que le da sentido a esta patraña”.

TACHIRA

Este lunes, La gobernadora electa por el estado Táchira, Laidy Gómez sostuvo que “cuando el Pueblo te implora que no le abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr Libertad”.

ZULIA

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el estado Zulia, se dirigió al pueblo zuliano con un mensaje de esperanza y reafirmó su compromiso de lucha y acompañamiento al pueblo en la defensa de sus derechos. “Que nadie piense que perderemos esta pelea, vamos a darle al Zulia un gran gobierno, sigamos adelante, vamos a lograr un gran estado donde trabajaremos juntos. Que sea el Zulia la luz que ilumine el camino de nuestro país”, aseguró. Mañana simbólicamente se juramentará en la Basílica Nuestra Señora de la Chiquinquirá. En un mes, un nuevo gobernador tomará posesión y posiblemente Guanipa se haga historia. En todo caso, no me cabe la menor duda de su valentía. Esta es la batalla más dura que le tocará librar.

CARLOS ALAIMO SE DESMARCO DESDE LA SEMANA PASADA

Desde que Guanipa inició este zigzagueo, el líder de Pasión Por Maracaibo y Partido Independiente Zuliano, se desmarco, rompió la alianza. Alaimo está convencido que “Someter a consulta la decisión de juramentarse o no ante la Asamblea Nacional Constituyente es un absurdo…” “Los 700.755 votantes que te eligieron como gobernador te exigen que te juramentes, caso contrario es una burla al acto de votación, A LA FUERZA DEL VOTO y a los ciudadanos que optaron por ti como gobernante” “Los electores y tú mismo sabían que dentro de las condiciones estaban juramentarse ante la ANC. Este gobierno juega duro y sabías que no iban a retroceder” “Asimismo, la MUD que ha sido la operadora política de la oposición nunca peleó para ir a unas elecciones en una situación de igualdad, así como nunca exigió que esta condición fuera eliminada” “No es momento, y tú lo sabes, de perder espacios ganados con tanto esfuerzo y apego a la democracia, al voto como instrumento para salir de este nefasto modelo de Gobierno” “Reflexiona ¿Crees que es justo para los 700.755 votantes tomar una decisión en cúpula? porque ni siquiera nosotros como tus más incondicionales y férreos aliados (PIZ y PPM) nos has consultado” “Vamos a los próximos comicios (Municipales y CLEZ) con más fuerza compromiso e inteligencia política”. En la Carta 2 le dice “Es un acto de IRRESPONSABILIDAD ahora que fuimos a las elecciones, aceptando las condiciones planteadas, decir que no nos vamos a juramentar”

TODO SE DERRUMBO: Por ahora, se quedan fríos los únicos nombramientos ciertos que haría el gobernador electo: Alejandro Silva, secretario de Gobierno (Cuota de Capriles) y Erika Gutiérrez Secretaria Privada. El resto es especulativo, podrían ser o no ser, salvo el de seguridad que sin policía que coordinar no sé que función tendría.

NUEVAS ELECCIONES para Gobernador: Pudiera repetir Arias, o quizá un outsider como Omar Prieto por el PSUV. Por la oposición, casi un hecho que se lance Hernán Alemán de AD. Carlos Alaimo, no sabemos.

ZULIANOS Le exigen, al nuevo, al viejo, al que sea Gobernador que ataque duramente el tema de la seguridad. La muerte de la dueña de un Restaurant ha sido más noticia que cualquier otro hecho.

Sígueme por twitter, periscope e Instagram como @angelmonagas. Estamos Caiga Quién Caiga radio de lunes a viernes a las 6am por Periscope junto a @GervisDMedina.