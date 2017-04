Ángel Monagas: Gobierno Vs El pueblo ¿Se recupera la AN? ¿Se debilita el Gobierno?

Ángel Monagas: Gobierno Vs El pueblo ¿Se recupera la AN? ¿Se debilita...

Balance parcial

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia es la misma. Se mantiene. No se puede corregir una decisión judicial, a menos que se determine como un ERROR INEXCUSABLE, en cuyo caso los Magistrados tendrían que ser destituidos de inmediato. El TSJ mantiene el control sobre las competencias que corresponden a la AN. No se puede recuperar el agua derramada por el vaso.

Muchos detenidos. Estudiantes y no. Personal de los medios también han sufrido detenciones y atropellos.

El sector radical de la oposición, no cree en la BUENA FE DE LA FISCAL GENERAL Luisa Ortega.

La solución piensan muchos es CALLE pero si esta se mantiene solamente en la capital, la presión no tendrá el mismo efecto.

Por primera vez en muchos años, el apoyo internacional hacía Venezuela es contundente. No será suficiente lo que decida la OEA. Pudiera haber sanciones y consecuencias económicas, en un país en crisis que necesita del apoyo de los Entes Financieros del mundo.

La OPOSICION califica los hechos expresados en la SENTENCIA del TSJ como un GOLPE CONTINUADO. Es lo que nosotros hemos dicho desde hace mucho. Fuimos los primeros en usar ese término y nos alegra que los diputados recapaciten en su calificación. No es golpe de estado, desconocer la AN, sino todo el proceso encabezado por un gobierno que controla todos los poderes, que persigue, que censura, que reprime. Una Fuerza Armada que acata en obediencia legítima no a un Presidente, lo cual estaría bien, sino las líneas políticas de un partido. El golpe no es desconocer a un poder legislativo sino a toda la voluntad de un pueblo.

La OPOSICION y en especial la AN, gracias a la torpeza de quien maneja el poder judicial, se recupera políticamente. Dentro de este grupo REASUME el protagonismo HENRIQUE CAPRILES, JULIO BORGES y FREDDY GUEVARA, fundamentalmente. Igualmente se pierden de vista en este momento JUAN REQUESENS y CARLOS PAPARONI, como líderes en crecimiento. Se mantiene Henry Ramos, aunque yo pensé que iba a jugar más aguerridamente, pero los años no pasan en vano y su participación fue más prudente, al igual que otros. Lilian Tintori, definitivamente se convierte en la abanderada de Voluntad Popular y María Corina logra mantener su carisma colectivo en los sectores de la clase media caraqueña y a pesar de sufrir con los gases lacrimógenos, se recuperó y continuó en la marcha. Capriles fue sacado desmayado de la marcha, producto de la inhalación de estos gases. Informaciones no confirmadas indican que el General Reverol ordenó su detención en las próximas horas y esto terminaría de catapultar la nueva oportunidad que se le presenta para reimpulsar su liderazgo. Tampoco hemos observado la presencia activa de Antonio Ecarri, más si la de Tomás Guanipa. Aunque no conozco los detalles, el acto de tarima fue controlado por VP y PJ.

Tiene la OPOSICION la meta de mantenerse en la calle. No será fácil. Mientras mayor sea la expectativa, mayor será el compromiso. Sobre todo porque viene un largo asueto y no podemos soslayar la memoria frágil de este pueblo. Eso involucra, organización, recursos, trabajo, entre otros.

La gran ausente fue la MUD y quizá ésta tomando el papel que siempre ha debido jugar: Estratégico, táctico, que mucha falta hace en lo que falta de esta guerra. Se observó una gran ausencia de los líderes de los partidos UNT y AVANZADA PROGRESISTA. Por lo menos en Caracas. Nos imaginamos que en el resto del país han activado un poco más. Hoy Henry Falcón se dedicó a trotar, en el día mundial de la salud, por cierto mostro un traje deportivo muy parecido al que usa Capriles.

Es peligroso que el radicalismo se apodere de los puestos de batalla. Hablar de “REGRESO SIN RETORNO, ELECCIONES PRESIDENCIALES, HASTA QUE MADURO SE VAYA” es arriesgado, salvo que el factor militar no participe del gobierno y adelante algún paso. Seguir “satanizando” el diálogo no es bueno. Las situaciones que se presentarán ameritan encuentros, conversación, esa es la verdad verdadera. No se puede tumbar ningún puente. Negar ninguna incorporación, aun de los chavistas que reflexionen y de los que estando en gobierno, intenten contribuir a una salida.

QUE DEBE HACER LA OPOSICION

Mantener activa la población que hoy se incorporó y contagiar al Oeste de la capital, donde aún no se establece un código de conexión con el inconsciente colectivo de esta población. Mientras ello no suceda, otros factores no se sumaran a la lucha pues su impresión será la de que las clases menos beneficiadas, los pobres, no los respaldan. No es tarea fácil.

Igualmente, en las ciudades capitales realmente las participaciones han sido muy débiles. Un poquito de mayor presencia en Valencia, Mérida. El problema político del Zulia (Estado de mayor caudal electoral en Venezuela), con dos Mesas de la UNIDAD, conflicto insólitamente no resuelto, ha impedido que se avance para mejorar las expresiones de calle. Cada grupo hace actos separados y la calidad es menor, por la división existente.

DIOSDADO ASUME NUEVAMENTE LA REPRESENTACION DEL CHAVISMO

Discursos encendidos, amenazas, violaciones a la privacidad, de nada se exime el hombre que en la práctica es la “mano que mece la cuna” de esta tragedia nacional. Muchos chavistas encuentran disminuido a Nicolás. “Ni con sangre va a haber cambio en Venezuela”, asegura el hijo del Furrial. Presume de tener el control de las Fuerzas Armadas. Igual se expresa Freddy Bernal quien prácticamente anuncio el uso de los fusiles que desde el 2004 entrego Chávez a su gente. Un Aristóbulo desconocido, coincidió con ambos dirigentes.

Diosdado se reunió en días pasados con los colectivos más violentos, en el círculo militar.

En horas de la tarde apareció Maduro, al lado de la “primera combatiente”.

UN GOLPE EN PROCESO O EL PROCESO DE UN GOLPE

Informaciones de los cuarteles indican que hay descontento. Para el momento de enviar esta columna, se comenta la orden de capturar al ex ministro Rodríguez Torres y a otros militares. Nada confirmado, al igual que la presunta orden de detención de Capriles. El vídeo que corre del General Reverol es de años anteriores y hay que tener cuidado con lo que se trasmite en redes. Para hoy a eso de las 6pm Capriles ofrecería en Bello Monte una rueda de Prensa, aunque el Comando acaba de ser desalojado y el comentario sigue siendo su pronta detención. El Alcalde Gerardo Blyde anunció durante su programa la orden de detención de Capriles y de Julio Borges. Además en cualquier momento el gobierno pudiera develar una nueva película y cualesquiera podría ser sindicado como autor, cómplice o colaborador. De hecho la revelación ilegal como suele hacerlo Diosdado, nada más y nada menos que en el canal del Estado, lleva ese orden. Revelaciones que no renuevan los viejos argumentos y actores que eternamente han señalado los chavistas: POSADA CARRILES por ejemplo. Un anciano de más de 90 años y que tiene un estado de salud muy comprometido. Vuelven a incluir al comisario López, entre otros.

¿Qué HARA LA FANB? La gran pregunta.

El pueblo pide que los miembros de las Fuerzas Armadas, asuman su rol de policía constitucional y restablezcan el orden. ¿Lo harán? Todo depende de la magnitud y permanencia de la presión. No obstante que han sucedido múltiples ataques de represión, han sido menos de los que muchos pensamos, conociendo el fundamento de la Escuela CastroCubana de los cuerpos de seguridad de este gobierno. La presión popular es importante para lograr ese objetivo. Hasta el presente el General Padrino, salvo sus últimos comentarios contra Almagro, se mantiene muy parco. El ejército ha estado completamente ausente de las calles.

¿Qué HARA EL GOBIERNO?

Aún tiene muchas jugadas en el librito político de Fidel. No es fácil porque la liquidez financiera no los acompaña y es cuesta arriba que como lo hizo en el pasado, salga a regalar grandes cantidades de comida, teléfonos, becas, etc. La corrupción además impide que esos beneficios lleguen a los más necesitados. El control y la censura será mayor y en consecuencia los medios se cuidarán más. Las restricciones a la INTERNET han sido reiteradas en varias zonas de la capital y del país, bajo excusas de “fallas” en la red o servidores. Las actividades administrativas de algunas alcaldías de la capital serán suspendidas desde mañana, aparentemente en un “asueto adelantado”.

Seguramente el informe del CNE sobre las validaciones, mostrará parte de la respuesta del Gobierno hacia los partidos que han promovido estos hechos.

LA GRAN BATALLA INFORMATIVA: REDES VS TELEVISION OFICIAL

En Colombia y en Estados Unidos, por ejemplo, las redes derrotaron a las grandes cadenas de televisión y periódicos impresos. ¿Lo lograran en Venezuela? Ciertamente ha sido por esta vía que la gran mayoría opositora se ha enterado de lo que ocurre. El problema es que en REDES es difícil evitar la DESINFORMACION, que el propio gobierno promociona para desvirtuarla. Muchas veces nadie se hace responsable. La ventaja que tiene el gobierno es que tiene más posibilidad que nadie de activarlas. Tiene más computadores, más tecnología más personal, etc.

HASTA AHORA

No obstante que la oposición no ha logrado motivar el Oeste de Caracas, lo cierto es que el gobierno perdió la calle. Hoy ni siquiera VTV mostro las “multitudinaria” marcha que ellos movilizaron. ¿Por qué? El culillo sigue siendo el gran conductor del gobierno y esa es la gran ventaja de la oposición. El PSUV no tiene posibilidades de ganar ni una elección de reina de carnavales. No ésta muerto ciertamente pero huele a “formol”, el diagnóstico es de enfermedad terminal y el paciente está en cuidados intensivos. ¿Será que como Jesús esperan resucitar? Todos los imperios caen, unos más tempranos que otros. Luisa Ortega debiera ser consecuente y seguimos en espera de su segundo round.

A mi juicio, esta película de semana santa ni siquiera ha comenzado…

