Ángel Monagas: La Batalla final no es mañana. Solo comienza la Guerra

La negociación en política es la regla. Una vez agotada o ante la imposibilidad de esta, no queda otro camino: La calle. El enemigo es mortal. Poderoso porque no tiene código moral y es capaz de utilizar cualesquier herramienta para lograr sus fines.

Maneja los recursos del Estado con fines políticos, también las Fuerzas Armadas y todo lo que ello implica. La Oposición debe constituirse en Comandos de Guerra, a nivel nacional. Quienes dirigen deben actuar más con racionalidad, que con emocionalidad. Comunicación permanente entre todos los componentes opositores (nacionales y regionales), evitando en lo posible la contradicción. La MUD escogió el camino de la calle, de la presión social, de la guerra. Ganará el que quede vivo y con más fuerzas. La negociación ha quedado desplazada al último eslabón: los términos de la rendición. Siempre es posible un tercer factor. Podría intervenir para buscar un “arreglo”. El problema es de principios. La oposición prefiere morir, antes que aceptar una elección distinta a la que incluya la figura Presidencial.

El resultado será fatal, para el bando que no logre su objetivo. Así lo decidió por el Gobierno Maduro y por la oposición, la MUD.

LA SUPUESTA REUNIÓN

Se habla de una reunión en República Dominicana. Se hizo. Decirlo, no significa que uno conspire. De lo único que estoy seguro, es que Manuel Rosales ni nadie de Un Nuevo Tiempo participó. Esto molesto al líder de ese partido. Es peligroso que NOVATOS, se enfrenten a las fieras del gobierno. No sé porque, algunos se empeñan en incluirlo y siguen en laboratorios de guerra sucia, señalándolo. Los que fueron pronto se sabrá. No critico el evento porque es válido que se haga. Todos los ejércitos del mundo (estamos en una auténtica guerra) se reúnen, para pactar algunas reglas básicas. Quizá el problema es el radicalismo encabezado por algunas figuras mediáticas, que uno termina por sospechar de sus motivaciones. Hablar de que mañana será una MASACRE, es un desatino. Es contribuir a la bóveda del miedo, que el gobierno muy bien utiliza. Casualmente los eternos “miameros”, valientes desde allá y otros desde acá, coinciden en sus profecías. Igual da porque el pueblo perdió el miedo y asume el riesgo.

Nunca se puede renunciar al encuentro, a la discusión. Todas las dictaduras y gobiernos totalitarios del mundo han salido así.

BOXEO DE SOMBRAS

A pocas horas de la marcha histórica, Maduro se empeña en demostrar una fuerza que no tiene. Que perdió. No pudo el Presidente sacar el ejército en la calle, a su lado, por lo que se vio obligado a utilizar a la milicia. “En defensa de la moral” y “contra los traidores de la patria”. Como lo dije ayer, el mensaje llega a la oposición de retruque. De manera directa, es a las cabezas del “chavismo disidente” molesto, que va dirigido. Incluido un grupo de oficiales del ejército, la armada y la aviación, que ésta igual de decepcionado. Hablo de los Oficiales superiores y subalternos. Oficiales de Tropa y suboficiales. La mentira es que no hay ni medianamente cerca de 500 mil milicianos. No tienen la capacidad ni el entrenamiento para contener una rebelión de Kindergaten. El Rey del “GUISO MILITAR” está loco porque le compren esos fusiles, con municiones grado 3. No hay recursos para ello. Es puro “aguaje” de Maduro. Practica por cierto muy vieja. En el 2004 Chávez lo hizo, con el Frente Francisco Miranda y la entrega de Fusiles R15. Me consta personalmente. No sirvió de nada. Como decía Napoleón, los ejércitos caminan sobre sus estómagos y el de los nuestros, esta “pegado al espinazo”. Si salen a combatir el saqueo de un supermercado, terminaran sumándose para resolver también su situación. La historia vuelve a marcar la pauta: La milicia no pudo contener la caída de un desgastado ALLENDE.

Se equivocan los que califican el acto de ayer de Maduro, como una DEMOSTRACION DE FUERZA. No señores, fue un “pataleo” de quien se ve el agua al cuello. Si él tuviera esa fuerza popular, ya se habría contado y muerto el “toro se acaba la corrida”.

NO ES LA BATALLA FINAL ESTAMOS EN GUERRA EN VENEZUELA

Diferentes puntos del país lo demostraran. Quedará en evidencia el desencanto. El Presidente y su partido, encabezará también una serie de recorridos como parte de su estrategia de cara al conflicto, que formalmente se inicia. Maduro intenta conciliarse con el apoyo del Gran Polo Patriótico. Solo algunos beneficiados como DIDALCO lo harán. La mayoría expresa “Ahora si quieren que los apoyemos…”. Durante 4 años de este gobierno Madurista fueron excluidos, rezagados. Maduro quiere demostrar que él es el líder del chavismo. Misión imposible.

MALESTAR LATENTE

Las facturas contra su gestión son muchas. El problema económico, inseguridad, apagones, carencia de agua, y un rosario de problemas reviven en la mente de los venezolanos. La INFLACIÓN se comió la mejoría que experimentaron, los llamados “incluídos” por el Presidente Chávez. Maduro acabo con el “diarismo” de la mayoría: cero viajes, cero “disfrute” del fin de semana, comidas en la calle, cervezas, whiskey, cine y todo lo que gozaron gracias al Presidente Chávez, lo perdieron. La clase media lucha por sobrevivir y algunos sucumben pero el pobre se resiste a regresar. No lo entiende. Ya no puede ni comprar pan. No puede hacer arepas. No tiene los “cupos viajeros” para negociar. Solo los “enchufaos” y los “bachaqueros” permanecen.

¿DONDE ESTARÁN LOS LIDERES OPOSITORES?

Henry Falcón permanecerá en Lara. Ramos Allup, Julio Borges, Capriles, Lilian, María Corina, en Caracas. Manuel Rosales a la hora de enviar esta columna no había definido. Muchos le recomendaban quedarse en Zúlia, que es su primer objetivo, empero el mismo mencionó su deseo de asistir en Caracas. Los líderes chavistas tienen la orden de acompañar al Presidente en Caracas. Veremos.

ASOMBRADO QUEDE CON ROCIO HIGUERA

No por su belleza, que lógicamente asombra al que la ve, sino por lo que dijo el lunes por la noche en Globovisión esta hermosísima presentadora. Admitió palabras más palabras menos, que tienen al gobierno dentro del canal y que no pueden informar la verdad, o lo que pasa en las calles. Le pidió al público que entendiera. Me parece un gesto valiente y no sabemos hasta donde le generará consecuencias. Así están los canales comerciales en Venezuela. Las REDES y los medios web intentamos dar la pelea. No es fácil.

A LOS QUE PROTESTAN EN LA CALLE

Consejos:

La profesora Mónica Kräuter, licenciada en Química de la Universidad Simón Bolívar, recomienda ante las BOMBAS LACRIMÓGENAS

No corras, camina. Al correr, hiperventilas, por lo que respirarás más polvo.

No te tires al piso, por dos razones: Moverte te hará menos vulnerable y además, el polvo siempre va a caer al piso, si estás allí, acumularás más.

Para neutralizar químicamente su efecto, necesitas un paño limpio que te cubra la nariz y la boca, humedecido con bicarbonato de sodio diluido en agua, o algún antiácido como el Malox. No uses vinagre porque también es un ácido.

No uses crema dental porque su densidad atrapa el polvo e inhalarás más.

Para la irritación ocular deja lagrimar los ojos, trata de no tocártelos ni rascártelos. Lo ideal es lavarlos luego con mucha agua, de arriba a abajo.

Debes tratar de respirar siempre por la nariz, nunca por la boca.

Pasado el ardor, un caramelo te ayudará a disipar un poco el efecto en la boca y la garganta. Si pasado un tiempo prudencial, mantienes irritación en la piel, debes usar Caladryl o algún equivalente.

Al llegar a tu casa, báñate con mucha agua y jabón para quitarte lo que se haya adherido a tu cuerpo, máxime si usaste algún tipo de protector solar.

Tienes que lavar muy bien la ropa, el calzado y los accesorios expuestos (gorra, bolso, koala, colitas de pelo, etc.); recuerda que el polvo puede estar activo por 5 días o más.

Si llegarán a agredir tu edificio Trata de meterte en un baño con la ducha y el lavamanos abiertos dejando fluir agua, preferiblemente tibia para que el vapor atrape el polvo y lo precipite. Luego del ataque, ventila al máximo el lugar y límpialo.

