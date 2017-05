Ángel Monagas: La Columna más triste que he escrito: Mueren 6 niños por falta de “Quimios”.

El Diario Versión Final publica hoy en Primera Plana de su edición impresa, una de las noticias más tristes que he leído en los últimos días:

Mueren seis niños por falta de “quimios”.

Como subtítulo agregan:

Oncólogos no pueden tratar a los pequeños por problemas con los aires acondicionados. Escasez de insumos acentúa la crisis.

Familiares de pacientes protestaron. Richard Hill explicó que en el centro hay dos unidades enfriadoras y una tiene deficiencias.

La periodista María V. Rodríguez es la responsable de la información:

Valery Mora, Ángel Ortega, Jhony Michichi y Camila Berrueta son algunos de los infantes que han muerto por falta de fármacos y de la práctica de quimioterapias en la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas (FHEP), según denunciaron familiares.

Con pancartas en mano, los padres de los pequeños ejecutaron una protesta al frente de este centro de salud, ubicado en la prolongación de la Circunvalación 2, vía a Ciudadela Faría.

Yésica Páez, madre de Estefany Calderón, asegura que hay escasez de medicamentos. “No hay ni siquiera para un dolor. No hay solución, no hay bicarbonato, no hay yelcos, no hay nada”, dijo.

Con los ojos llorosos y un nudo en la garganta, el ama de casa aseguró que junto al cuarto de su hija, la semana pasada, se encontraban 10 pacientes, de los cuales cinco han fallecido. “No quiero que mi hija sea una de ellos”, clama.

Los padres exigen respuestas y calidad de vida para sus hijos. Páez afirma que ante la falta de respuestas, las madres decidieron organizarse para desarrollar la manifestación.

Comentan que el personal médico les dice que “en el hospital hay de todo”, pero no ven que haya la cantidad necesaria de insumos. Páez dijo que desde hace varios meses se presenta la falla.

Sin aire no hay “quimios”

“Al aire acondicionado lo reparan y se vuelve a dañar y así está”, afirma Yésica Páez.

Desde hace un mes no se encienden los aparatos que permiten la climatización en la zona donde se realizan las quimioterapias. Alrededor de 15o niños están afectados.

Un médico, con especialidad en Oncología Pediátrica que prefirió no ser identificado, explicó que a falta de aire acondicionado los niños corren riesgo de contraer infecciones si se les practica la sesión de tratamiento.

“Si al paciente no le dan quimioterapia, los mata la enfermedad y si le dan quimioterapia en estas condiciones se mueren infectados”, dijo una de las familiares.

Cuenta que se ha asustado. El viernes su hija estuvo hospitalizada y le decía: “Mami, por favor sácame de aquí, no me dejes aquí”.

La pequeña tiene seis años”, dice la madre, “yo no quiero ver morir a mi hija”.

Cartera de Salud trabaja

Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, admitió la escasez de fármacos. “El Seguro Social suministra los medicamentos, pero hay algunas fallas”, dijo.

Detalló que de los dos chillers (unidades de enfriamiento) solo uno funciona y que se dañaron seis motores ventiladores que se tuvieron que mandar a embobinar, porque no se consiguen nuevos. “Si entre hoy (ayer) y mañana (hoy) no se soluciona, ubicaremos a los niños en otras de las áreas del hospital”, anunció.

Fin de la nota.

No salgo de mi asombro. No entiendo. Perdonen si muestro alguna ignorancia. A mi juicio, esto es gravísimo. Como suelo decir, en un país serio con instituciones serias, con opinión pública seria, el país estaría paralizado. El sector político estaría ya pidiendo que “rodaran cabezas” y mínimo una intervención y una investigación en paralelo, ya se habría ordenado. No tiene perdón de Dios el gobierno, de ser esta información cierta y yo no tengo porque dudarlo.

¿Cómo en un país que gasta MILES DE MILES DE MILLONES DE DOLARES, seis (6) inocentes infantes, mueran por falta de medicamentos? El ministro de la salud, o de sanidad, ni se cómo se llama, ya estaría presentando su renuncia. El Presidente o el vicepresidente de la República mínimo, ya estuviera de emergencia visitando personalmente el centro de salud, hablando con los familiares, con las autoridades.

Este hecho es la evidencia del fracaso de la salud socialista. Del Plan Barrio Adentro, afuera, al centro, por los lados, que supuestamente cubre de manera total el estado Zulia.

Estos venezolanos Señor Presidente, señores del Gobierno, no murieron protestando. No son terroristas ni delincuentes, murieron por no tener los recursos, murieron por ser pobres, en un país que se vanagloria de ayudar a otros países. Mientras que buscan recursos para construir monumentos que derrumban, estos venezolanos, fueron derrumbados por la crisis hospitalaria, por ser pobres, por vivir en Venezuela. Esto no es culpa del imperio, ni de Trump ni de la “derecha terrorista”, sino de un gobierno ocupado en lo que no debe ocuparse. El parapeto constituyente no regresará la vida a estos niños, ni que sea “superhipermaxiconstitucional” las misiones y las comunas.

Se demuestra igualmente que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. No hay igualdad ni solidaridad, en este “socialismo mesmo”.

También me entristece, que NADIE ABSOLUTAMENTE NADIE de la oposición, sale a reclamar. ¿Dónde está la representación política? ¿Es que esto no forma parte de la agenda? Debe ser que no da votos o que hay para ellos, otra cosa resulta más importante. Por ello, discúlpenme los dueños, editor y directora de Versión Final, pero casos como estos, tienen que resaltarse mucho más. Es muy grave. Es insólito. Es desgarrador y Gracias a ustedes por hacernos del conocimiento y espero que continúen investigando.

Juro por mis hijos que no estoy dramatizando. Lo asumo con intensidad, porque tengo hijos y tampoco tengo fortuna. Me imagino que haría yo si esto me sucediera. Ver morir a un hijo porque no tienes el tratamiento…Dios nos proteja.

Siento impotencia, ganas de llorar, de gritar, de tener un poder para desaparecerlos a todos, a los políticos en gobierno y en oposición y solo puedo escribir esta nota y conformarme que alguien se atreva a hacerse parte, a resolver porque murieron seis (6) pero hay más, que pueden morir. Los que murieron están siendo llorados y los que todavía esperan, sufren la agonía de saber, que están en la misma vía. Sus padres declaran la angustia de ese futuro, que se viene sobre ellos como la espada de Damocles. A lo mejor es que me estoy haciendo viejo y reviso más lo que es la vida en este país. Solo sé que sus padres, sus familias, deben estar embargados por una profunda tristeza y no encuentro mejor manera que seguir denunciando. Probablemente soy un romántico y sueño con que esto contribuya a hacer justicia.

Aquí les dejo otro caso. Tengo más de un mes denunciándolo. Algunos medios ayudan a denunciar. Otro venezolano que puede morir por ser POBRE, así como lo leen. Y lo digo en mayúscula sostenida porque lo grito, lo reclamo.

Niño Thomas Alvarado.

Hola buen día mi nombre es Zuleima Ochoa, la mama del niño con leucemia Thomas Alvarado de 15 años de edad. Él tiene 4 meses diagnosticado y ya acaba de terminar el segundo protocolo de intensificación y vienen las hospitalizaciones, que por los momentos están suspendidas, por consecuencia a una bacteria que hay en el piso de hospitalización y por esa causa han fallecido 6 paciente Oncológico, en menos de una semana. Ya nosotras las mamás hicimos la denuncia posterior a dicho caso y supuestamente entre hoy y mañana van a resolver.

Las quimios que recibe mi hijo son: Asparaginasa de 10000 ui Vincristina de 2 Mg Citarabina de 50 Mg y para las hospitalizaciones necesita Neopogen que es un estimulante para los glóbulos rojos y bancos y Leucoborina que es un protector de los órganos internos para evitar hemorragias.

La ayuda que nos podrían brindar se lo agradecería con toda el alma y diciéndole ante mano que Dios se lo pague y lo multiplique.

Su abuela y su madre, no pueden resolver. Me explicaba la Dra. Dianela Parra, diputada suplente de la AN, que el tratamiento existe en Colombia pero a precios imposibles para una familia humilde.

Señor Presidente, señor Gobernador, señores Alcaldes, políticos todos…Ustedes tienen la palabra. No solo sobre este caso, sino sobre todos los que se encuentran en situación similar en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo.

