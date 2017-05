Ángel Monagas: Maduro Sigue Chávez No VIVE

El Peor enemigo del Chavismo

Algunos analistas afectos al PSUV, como Clodosvaldo Hernández o Alberto Aranguibel, terminaran diciendo que Maduro es un infiltrado de la ultraderecha. No puedo pensar otra cosa. Recurren a hacer un parapeto constitucional, eligiendo por sectores dado el terrible miedo que los asiste y así veremos como de los 500 “supuestos constituyentistas”, que ellos proponen, elegirán 300 entre las UBCH, Consejos Comunales, Federación Bolivariana de Estudiantes, Trabajadores Bolivarianos y otros inventos y yerbas bolivarianas. El culillo llega a niveles del paroxismo. Yo creo incluso, que dado el terrible daño de Maduro al PSUV, hasta es probable que allí, si permitieran a los opositores participar, también perderían.

Los chavistas de hoy, como los adecos o copeyanos de ayer, no aprendieron la lección que estos le dejaron. Los “adecos” decidieron encarcelar a Carlos Andrés, antes que acabar con el partido y en el Congreso hasta Ramos Allup voto por su enjuiciamiento y su expulsión del partido blanco. De paso, yo creo que hizo lo correcto. Así actúan los auténticos demócratas. Hoy AD se recupera, luego de pasar por un largo desierto, se menciona con posibilidades de volver a ser gobierno. Ese es un partido con vocación de poder. Igual COPEI aunque con peor suerte. Decidieron quedarse con Eduardo Fernández y no con CALDERA, quien al final termino siendo el sepulturero de su creación. Su recuperación ha sido más difícil y pudiéramos hablar que no necesita una recuperación sino una resucitación.

MADURO IS TERMINATOR

MADURO es el arma secreta de los que están destruyendo el legado del “eterno”. ¿Nadie se da cuenta de eso? Hoy sus posibilidades electorales son de 0,5%, a pesar de que representa un 45% del electorado en el último proceso del 2015. Hoy pudieran ser apenas un 25 o 20%, no manejo números pero la lógica lo indica. No quiere hacer elecciones de Gobernador, de Alcaldes, de Diputados y de nada.

Es absolutamente fascinante la labor de Nicolás en este particular. Gracias a él, la “eternidad” de Chávez no llegó ni a 4 años. Es la “eternidad” más breve que he conocido.

Todos los chavistas coinciden en algo: Si Chávez estuviera vivo…Maduro no sería Presidente. A Chávez no le hubiera pasado esto, ya habría renunciado o habría realizado elecciones. Lo cierto es que no está vivo ni volverá. Con Maduro muere Chávez, no vive su obra, su legado y lo peor, sus engendros son los verdugos, los enterradores.

LA FALSA CONSTITUYENTE DE MADURO EL DETONANTE

La crisis de Ucrania en 2013 se produjo, cuando el Presidente Yanukovich no firmó la incorporación a Europa, después de prometer que lo haría. La nuestra pudiera ser este “Parapeto Constituyente” que Maduro presentó, en lugar de convocar elecciones como ofreció. Cualquier parecido es pura coincidencia. Una sinonimia peligrosa, no captada todavía en su totalidad por los partidos que lideran la MUD y que podría convertirse en la pieza fundamental de esta lucha.

LAS OPCIONES DE MADURO

El Presidente si hace ejercicios de retrospectiva histórica pudiera: 1. Adaptar la propuesta Constituyente por una Iniciativa, que se ajuste a los artículos de la Constitución, de manera que participe todo el pueblo, sin sectorizar el universo de votos. 2. Retirar la propuesta, bajo el punto previo de una Negociación con la oposición.

REGION CAPITAL

EL ODIO SE APODERA de Venezuela:

Comparto las protestas. No estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia, ni verbal ni física. Los líderes de la Oposición, no pueden permitir que los “radicales” destruyan el avance, porque el odio los ciega y los hace parecerse a los que critican. Atacar con palabras, hostigar, a los hijos de los chavistas, por muy “enchufaos” que estos sean, no me parece una buena estrategia. Salvo aquellos que igualmente sean funcionarios. Los radicales, envueltos en el odio algunos crean argumentaciones para justificar. Lo único que logran es radicalizar al gobierno y además no todos los funcionarios son corruptos y dentro de las familias chavistas, hay fuertes debates por el tema de las protestas. Hay vías mejores para ser críticos y para lograr que sigan los pasos de otros, sumándose a las marchas. Alerta además con los enviados desde el gobierno, para destruir, para sembrar odio.

CUIDADO CON LAS REDES

Hay que tener cuidado con lo que dicen las REDES y no hacerse parte inmediatamente, repitiendo la información no confirmada. Lo digo por lo que circulo de la invasión cubana con las “Avispas Negras”. Gracias a Dios yo no caí en ese juego y mucho más cuando la especialista en temas militares, Rocio San Miguel aclaro que se trataba de un Buque de Desembarco anfibio Los Llanos (T-64) de la Armada venezolana, que ésta haciendo un crucero de instrucción por puertos y lleva abordo a los oficiales alumnos del Curso de Estado Mayor Conjunto. No hay ninguna sorpresa, porque los cubanos nos invadieron desde 1999 cuando asumió el poder Chávez y están sin mucha bulla, en el SENIAT, en el SAIME, en CANTV, en Miraflores, en el Ministerio de la Defensa, se llevan nuestro petróleo gratis y nos revenden medicinas chinas que ellos compran sin certificar. No hace falta mucho más. ¿Cuál es el escandalo? ¿Cuál es la novedad?

Superado con creces el CARACAZO

Desde hace tiempo el fatídico evento de 1988, ha sido superado con creces en el actual gobierno. Solo la autocensura cómplice de los canales de TV, ha impedido que la verdad se haga colectiva. Cuando oigas un chavista hablar, respóndele que se han vivido varios CARACAZOS en Venezuela. En varias partes. Los daños materiales y humanos son cuantiosos y al igual que en la Cuarta, hay organismo que ocultan las cifras reales.

LO HE VISTO TODO: UN MADURO DOLITTLE LE HABLA A LAS VACAS y no al pueblo venezolano. Excelente el comentario, de Delsa Solorzano. El problema es que las vacas le responden a Maduro con algo que no quiere oír: ¡MUUUUD!

SE DERRUMBAN LAS ESTATUAS DE CHAVEZ

Nunca ha debido ser declarado héroe. Peor que dentro de las Fuerzas Armadas lo incluyan como símbolo en sus discursos y en sus dependencias. En toda Venezuela, empieza la destrucción de lo que él represento. Lo triste es que realmente ese odio popular, no es contra Chávez sino contra MADURO.

LARA

Gobernador Henry Falcón rechaza asistir a debate de la constituyente chavista. El primer mandatario larense, a nuestro juicio, se mantiene coherente en sus críticas, aunque no estemos de acuerdo en todas sus posturas, nos parece serio. Hoy lo vivimos en el programa de Vladimir a la 1 y nos parece muy acertado en su diagnóstico. DESTITUCION Diosdado se la juró a Alfredo Ramos y promete destituirlo en las próximas semanas.

ZULIA

CONTROL Las dos mesas de la unidad, que existen en esta región, deben ejercer mayor control sobre lo que ocurre. El número de infiltrados en las protestas aumenta y es un trabajo que va de menos a más, por parte de un comando que funciona en la zona norte de la capital zuliana. Lo del Cementerio, a pesar de que se le atribuye a los familiares de los difuntos, en protestas por los robos, extrañamente se oye una canción del chavismo. Vean el vídeo aquí el link: https://youtu.be/ sScN8W8ePso y opinen. Las Guarimbas, no autorizadas por la MUD ni nadie de la oposición, se han convertido en alcabalas para los “robos” y “vacunas”. ¿Cómo es que frente al SEBIN y al Comando de la Policía Regional en Coquivacoa se permite una? ¿Extraño no?

NO ES FACIL Para muchos Alcaldes mantener una gestión en estas circunstancias. Ni siquiera para los chavistas. Humberto Franka del Municipio Sucre, realiza grandes esfuerzos, defiende el llamado de Maduro y como amigo, de verdad que no quisiera estar en sus “zapatos”. A “trocha y mocha” impulsa una gestión, atiende los reclamos. No es fácil reitero.

ASOMBROSO En la calle 43 de la Parroquia Juana de Ávila en Maracaibo, entre las urbanizaciones Canaima y La Picola, a pocos metros del centro comercial, niños, muy pequeños de 6 a 7 años, duermen en las matas, sí como lee, construyeron como “Tarzan”, una casa en la parte alta de los árboles. Con Cartones, desechos. ¿Qué pasará cuando llueve? Yo mismo lo grabe y le tome fotos. El link de youtube es: https://youtu.be/ QA7ZcZGDQ88 Señor Gobernador, señora Alcaldesa, ustedes tienen la palabra.

CAMBIOS Los escenarios políticos en el Estado serán otros, una vez concluidos estos episodios. La constancia de Juan Pablo Guanipa, acompañado de Rafael Ramírez, Nerio Romero, Juan Montiel, entre otros de Primero Justicia se destaca. Igual en Voluntad Popular con Angel Machado, Desiré Barboza, Eduardo Vale, Gustavo Fernández, Leonardo Arteaga, Gustavo Ruiz, entre otros, han superado la ausencia de Lester quien ahora esta asilado en España y han asumido la conducción del movimiento. Igual los amigos de Pasión Por Maracaibo, Marco Rivero, Oscar Alí Moncayo, Carlos Alaimo, y muchos otros. PJ y VP tiene un equipo juvenil que conduce, que motoriza a la oposición y el Nuevo Tiempo ya no parece tan nuevo. En AD, bellas mujeres lucen además capacidad como la joven Anais Urdaneta. Con muchos de ellos discuto, los critico, no son “inocuos”, ellos me responden, también me critican y eso me parece que marcará la pauta política a futuro.

