Ángel Monagas: Pueblo pierde el poco respeto que le guardaba a Nicolás ¿Lo recuperará? @angelmonagas

El primer día del asueto ordenado por el Presidente MADURO, la represión de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana y los ataques verbales de sus figuras más destacadas, solo sirvieron para darle fuerza a la llama de las protestas que hoy siguen reinando en la capital de Venezuela y en muchos estados del país.

Hasta hace poco el Presidente conservaba poco más del 20% de respaldo popular, según la mayoría de las encuestas. Hoy los números son peores y si algún opositor conservaba algo de respeto por la figura PRESIDENCIAL, hoy se ha extinguido por completo.

Más de la mitad de la capital PROTESTA, a pesar del incremento de la represión de las fuerzas de seguridad. En el municipio Libertador también salieron a protestar, aunque en muchas zonas del oeste, las amenazas de los colectivos violentos impiden que muchos ciudadanos salgan a protestar. Pudieran en las próximas horas asumir ese riesgo.

El gobierno se debilita a toda marcha. Su repertorio de acción se agota y pareciera que no tuviera otra opción más que la represión. Sus anuncios no tienen credibilidad y eso complica más, el escenario. La capacidad de maniobra es complicada. Desde Cuba, el Presidente se orienta para responder.

El TSJ o el poder judicial dejo de ser árbitro. Lograr un TSJ creíble debe ser el punto central de toda la oposición y de todo el país. Mientras no es posible encontrar una salida. Quien paralizo el referendo no fue el CNE fue el TSJ. El auténtico problema es que no funciona el TSJ. El poder público guarda silencio luego del anuncio de la fiscal. Su rol es importante, no es una patraña, es una decisión de un sector importante del país, que a mi juicio no quiere regreso de AD u otro sector de la oposición.

La debilidad económica y social tampoco ayuda a MADURO: inseguridad, escasez, desabastecimiento, inflación, demuestran la falsedad de los logros de las misiones. Puede creerse que casi dos millones han accedido a MISION VIVIENDA. ¿Dónde están los más de 10 millones de venezolanos que tienen el CARNET DE LA PATRIA? En mi opinión la mayoría protestan y lo tienen. Eso nunca ha sido una camisa de fuerza para ellos. El gobierno se enredó en su propia telaraña.

TRAGEDIA PARA MUCHOS NEGOCIO PARA ALGUNOS

En medio de las protestas, de las “bombas”, de las “piedras”, no dejan de observarse los vendedores, al grito de “café, café”, helados, agua, etc. Otros venden el KIT anti-bombas: Vinagre, pañuelos, y todo lo que permita enfrentar a los organismos de seguridad. Tenemos los más sofisticados usando máscaras antigases, chalecos y todo un equipamiento para la ocasión. También, abundan motos-taxistas para llevarte a donde está la protesta o un sitio de mayor resguardo. Por ejemplo, De Chacaito a Plaza Francia, muchos corren, otros toman un mototaxi. ¿Cómo hacen para no ser víctimas de la VIOLENCIA? Igual que la CRUZ ROJA, se movilizan en medio de las escaramuzas de ambos bandos. Conocen todos los “vericuetos” de la convulsionada vialidad caraqueña y de donde se encuentra la Guardia, la policía, los colectivos armados o paramilitares o el SEBIN.

INFILTRADOS

El G2 Cubano está activado. Llegó el momento de aplicar todo lo que enseñaron. La mayoría son jóvenes entrenados hace algún tiempo y luego de una oferta laboral. Saben hacerlo y la MUD, que poco a poco, ha perdido el control de lo que ocurre tiene pocos mecanismos para detectarlos, aunque se diseñan operativos para ello.

GOBIERNO PREPARA PLAN DE ATAQUE NOCTURNO

Para la noche de hoy, una fuerte arremetida realizaran los organismos de seguridad hacia los que ellos consideran los cabecillas de este proceso. Nada impide que algunas figuras públicas sean víctimas de esta respuesta. Otro sector del gobierno, acelera una negociación, sin embargo, el radicalismo sigue creyendo que “nada pasa” y “que todo está bajo control”.

EXCESOS Y ABUSOS DE PARTE Y PARTE

Aunque en mayor parte los abusos y excesos de violencia se observan en las fuerzas del orden, dentro de los que protestan también el “descontrol” impide que se cometan actos contra personas. Las pasiones están desbordadas. Las Fuerzas del orden muestran cansancio, agotamiento. Muchos están allí por cumplir una orden. No reciben ninguna remuneración extra por este esfuerzo, la logística falla y las malas comunicaciones impiden a los funcionarios saber qué es lo que realmente sucede en su alrededor. La Clínica Las Mercedes y sus alrededores, hoy recibieron parte de ese daño que para muchos militares es “colateral”. Pacientes adultos e infantiles, trabajadores, entre otros fueron víctimas de los “gases lacrimógenos”.

Y MADURO EN CUBA

Hace unos años, José Machillanda escribió: “El Gobierno Militar de Maduro es el gobierno de la antipolítica, de la subpolítica y de la impolítica por cuanto en el imaginario político real de Chávez el militar no era el ciudadano-soldado sino el hombre que con la fuerza podía violar la Constitución. También atropellar al ciudadano, violar las leyes y hacerse del gobierno por la fuerza bruta, como por necesidad e incapacidad ahora lo está haciendo Nicolás Maduro con su Gobierno Militar”. Para otros, quienes realmente mandan son un pequeño grupo de civiles y otro sector de militares. La orientación no es ideológica sino social: Mantener el poder que garantice las prebendas, que hasta el presente han disfrutado.

CHAVISTAS Y NO MADURISTAS ADVIERTEN

El muy mencionado últimamente, General Rodríguez Torres pregunta: “Socorro H. preséntale al país el cronograma electoral que ya tienen listo y evita más violencia de calle”. “Si el CNE presenta de una vez por todas el cronograma de elecciones, dará el primer paso hacia La Paz”. “Con las elecciones regionales y municipales comenzamos a dar pasos a la reinstitucionalización. Todo dentro de la Constitución”. “Aunque los amantes de la violencia digan lo que quieran, reconciliar al país es necesario para superar la crisis”.

Este sector tras bastidores, ha iniciado amplias consultas. La sustitución de Nicolás es el tema.

CAPRILES INHABILITADO

El problema no es por haberse inhabilitado al Gobernador de Miranda, sino por haber obviado gestiones anteriores que administrativamente son “INAUDITABLES”.

A Henrique Capriles “por haber actuado de manera negligente 1. Al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, 2. Por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, 3. Y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa. De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Constitución”.

Pudiera esta situación entrar dentro del marco de opciones a negociar. No obstante la forma tan vulgar en que se tomó, lo que a todas luces, es una REPRESALIA, contribuye a fortalecer el RESUCITAR de Capriles.

OPOSICION AL ROJO VIVO

En una sola cosa, ha sido hábil el gobierno y es el tratamiento dado a los líderes opositores. Muy a pesar de los discursos, el fraccionamiento es cada vez mayor. La batalla por la JEFATURA de las acciones sigue siendo una constante. Voluntad Popular, que tenía un pre-acuerdo con AD, se aleja de este y se acerca nuevamente a PJ y forman un BLOQUE NACIONAL. Ramos Allup deshoja la margarita, pendiente de cualesquier eventualidad. Tanto Julio Borges como Ramos, hablaron de elecciones Presidenciales para el 2018. Hoy el reclamo pareciera indicar otra cosa.

UN CISNE NEGRO QUE PUDIERA SER SACRIFICADO

La teoría del cisne negro, que en la ciencia política es un fenómeno que cada cierto tiempo hace presencia, sigue siendo una posibilidad en Venezuela. Hoy apareció en medio de las protestas, el cantante NACHO. Desde hace algún tiempo, sus pasos y su verbo, señala una intención. Junto con LORENZO MENDOZA, son opciones distintas a las tradicionales ante la posibilidad de una Elección Presidencial. Hoy pronóstico que la oposición pudiera sacrificar una de estas señales ante el temor de perder las banderas y la conducción. El gobierno sabe mover las piezas de este complicado ajedrez, ante un LEOPOLDO LOPEZ preso, que es a mi juicio el único liderazgo legitimado mientras continúe en Ramo Verde.

La estupidez del personaje de ZURDA KONDUCTA conocido como CABEZA E’ MANGO, reivindico la figura de NACHO. Reclamarle al cantante por exhibir una lujosa camioneta, por vivir fuera del país, resulta inmoral ante el despliegue grosero de “riqueza” de la mayoría de los dirigentes nacionales del PSUV y del Gobierno. NACHO tiene como justificar todos los ingresos pero algunos de ese propio programa, no pueden explicar ni siquiera las “extendidas parrandas” en los centros nocturnos caraqueños.

LOS OJOS DE MADURO

Basta con observar la mirada de Nicolás. Sus gestos. El sudor que le corre y la expansión constante de su abdomen, para saber que esta fuera de control. Hoy tiene menos respeto de los opositores y los chavistas no Maduristas, confirman ante el colectivo que lo sigue, sus deficiencias para conducir el proceso heredado de Hugo Chávez. Un hombre en esas condiciones, aun en medio de la tranquilidad simulada, es una cajita de sorpresas. Cualquier decisión es posible. La angustia está más que justificada para quienes creemos que ni la violencia, ni la represión de la misma, son opciones para una sociedad que desee encontrar el camino. Horas difíciles se avizoran para los venezolanos.

