Ángel Monagas: Segundo Día de Marchas NO HAY MIEDO @angelmonagas

El pueblo no tiene miedo. Lo perdió totalmente. El gobierno y su estructura, pueden seguir amenazando, a través de la BOVEDA DEL MIEDO. Una GUERRA CIVIL es una posibilidad, no descartada. Muchos ciudadanos, se preparan, se arman para repeler y defenderse de los colectivos.

INCREIBLE A este hombre no obstante su peculiar comportamiento, la Guardia Nacional lo trató violentamente y hasta “perdigones” recibió. Para muchos, su acto fue de valentía, como el de la señora que ayer también enfrento una tanqueta. De ahora en adelante, veremos muchos de esos ejemplos en Venezuela.

Se reafirma lo que dije esta semana: No es la Batalla final, es el inicio de una GUERRA. Maduro sigue allí y aunque yo no lo quiera, él seguirá mañana y con sinceridad, no veo un panorama inmediato distinto. Me puedo equivocar, porque desconozco la existencia de “lobbys conspirativos”, entre quienes realmente deciden.

ERROR:

La OPOSICION no puede regresar al 2014. La GUARIMBA es un error y tácticamente causa más daño. Es costosa. Difícil de controlar. Termina convirtiéndose en un negocio y no hay como “inmunizarla” contra el sabotaje, contra los “infiltrados”.

En el supuesto que se recurra a ella, se necesitaría más nivel de conducción, al presentarse variables de lucha como lanzamientos de “bombas molotow”, “miguelitos”, entre otros. Más organización social, aumentando la imbricación con otros factores que se han sumado y otros a los que habría que sumar.

MARCHAR HOY Y AYER fue una buena decisión, en razón de que la marcha oficialista trajo autobuses de todo el país donde hubo una logística para repartir alimentos, bebidas, música, etc. Tuvieron una semana para planificarlo. El 90% de los asistentes a la concentración del PSUV, vive en el interior del país. Tenerlos en Caracas implicaba invertir mucho en hospedaje y estarían agotados (gente presente desde las 9:00 am en la Avenida Bolívar). A esto debemos sumarle que la Guardia Nacional no ha descansado. Se observó como muchos de ellos, les quitaban la comida de las manos a los muchachos de la oposición. El suministro de refrigerios e hidratación, es deficiente, muy lento y nada abundante por razones técnicas. A ratos, los funcionarios descansan usando los escudos de almohadas. Dos (2) días continuos de represión, a la inmensa cantidad de personas que marcho de la UNIDAD, es un maratón para ese personal. Sobre todo que los marchistas de ayer, si descansaron y hoy llegaron como una “lechuga”.

No negamos que para la oposición, es igualmente un desgaste. Hemos advertido, en otras columnas, lo que involucra esta lucha: capacidad, organización, recursos, tiempo y oportunidad.

RIESGOS:

Además de los riesgos propios de esta actividad, el enemigo no tiene código y como lo dijo ayer en su espeluznante programa DIOSDADO CABELLO, podría llegar el momento de ir a sus casas. De detenerlos. De intentar amedrentarlos. De ejercer directamente violencia hacia sus familias. ¿Cuál es el propósito de repartir la dirección de los líderes, a los colectivos dizque no violentos?

FE DE ERRATA: El Gobernador HENRY FALCON, camino en Caracas, al lado de Henry Ramos Allup. No permaneció en Lara. Esto demuestra que no descarta su posibilidad, de saltar nacionalmente.

La Grandeza de nuestros líderes, a mi juicio, radica en darle cauce a ese rio de descontentos, de rabias, de insatisfacciones, por vías pacíficas y democráticas.

ESCENARIOS PROBABLES: A pesar de que parezca lo contrario, la MUD no obstante los ataques y la presión de algunos sectores radicales, no ha cerrado las puertas de opciones. El gobierno debe presentar UN CRONOGRAMA ELECTORAL. Si se diera el caso de que solo incluye las elecciones regionales y locales, la MUD participaría, lo cual a mi juicio es válido, sin renunciar a seguir buscando la elección presidencial. Esta postura incluye a VOLUNTAD POPULAR, menos a VENTE VENEZUELA. El problema es que el gobierno solo se esfuerza en reprimir y responder violentamente.

Coincido plenamente con LEOCENIS GARCIA, hasta prueba en contrario, no hay salida militar. Ellos están respaldando al gobierno. Además la MUD completa RECHAZA de plano cualesquier salida militar.

REGION CAPITAL

ULTIMAHORA 1 Denuncia María Corina Machado, que el General REVEROL, acusó a un dirigente de VENTE VENEZUELA, como el responsable de la muerte de la joven en Táchira y esa sería la excusa para detener a la VOCERA NACIONAL de este movimiento. María Corina, ya lo hizo del conocimiento de “Luis Almagro, a Tuto y a Pastrana”.

ULTIMAHORA 2: Resolución de la Contraloría General de la República, más de 50 contralorías municipales fueron intervenidas. Solamente en Mérida fueron unas diez (10).

SUMARIO DE HOY:

Fundamentalmente en la capital de la República, la gente volvió a marchar hoy. No como ayer pero si de manera contundente. Muchísima represión. El gobierno sigue haciendo caso omiso, de las expresiones de voceros internacionales. HOY Venezuela es noticia en los principales medios internacionales.

Hubo detonaciones fuertes en El Recreo. Los colectivos llegaron para agredir la marcha y desde los edificios les respondieron con “plomo”. Frente al Centro Comercial LIDO, en horas del mediodía se puso muy fea la cosa. La gente no tiene miedo.

Para las 2pm este fue el REPORTE: Helicóptero sobrevuela movilización opositora en Chacaíto. Lanzan bombas lacrimógenas a la altura de Las Mercedes 1:45 pm.

Represión fuerte en la Autopista a nivel de El Rosal. Lanzan bombas lacrimógenas.

Avenidas Solano, Casanova, Libertador y el bulevar de Sabana Grande con piquetes de la PNB. Gente sofocada en Chacaito por fuerte represión. La GN lanza bomba a casas y edificios en Santa Mónica. Continúa la represión fuerte en la Av. O’Higgings. Algunas bombas que lanzan a la altura de Las Mercedes están tan vencidas que no se accionan.

REPRESION BRUTAL y muy lamentable, el bloqueo de los canales nacionales comerciales y de la prensa escrita.

SE COMENTA una discusión entre HENRIQUE CAPRILES y JULIO BORGES contra FREDDY GUEVARA. El reclamo se fundamentó en el video presentado ayer por el MAZAZO, donde se observa a este dirigente de VP “dirigiendo a sujetos armados y encapuchados”. Al parecer, el Secretario General de la OEA, quedo sin argumentos para esgrimir hoy en el Consejo Permanente. El problema del “excesivo protagonismo” sigue invadiendo a la MUD nacional y regionales. Al parecer, por una fuerte cantidad de “dólares”, le compraron el vídeo al camarógrafo. Se habla también de la ausencia de Ramos Allup ayer, quien ha sido parco en estos dos últimos días, cosa que no es natural en él.

¡Que rayón! EMBAJADA VENEZOLANA EN AUSTRALIA

EXTRAOFICIAL La embajada de Venezuela en Australia, tiene cuatro meses que no paga la renta y el dueño de la casa y la residencia oficial, les pidió el desalojo. Alguien de la embajada, en un abuso de poder llamó a la policía federal, para que sacaran al dueño de su propia casa, presumiendo inmunidad diplomática. Después el actual dueño, de ambas propiedades (embajada y residencia), les corto la electricidad y el agua para presionarlos a salir de ambas propiedades. El ministerio de Relaciones Exteriores, suponemos va a tomar cartas en el asunto.

MIRANDA

Esto lo hicieron con el personal de Protección Civil, bajo el mando del Gobierno Nacional. Ellos tenían previsto y planificado un despliegue de funcionarios, que iban a estar colocando en distintos puntos estratégicos de la marcha del 19 abril, dentro de su jurisdicción: Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo. El día martes en horas de la noche, los funcionarios FUERON AMENAZADOS, se les advirtió que no se desplegaran y se les ordenó no hacer la PREVISIÓN que por ley les corresponde ante eventos masivos. Se les dijo que la GUARDIA NACIONAL, tenía órdenes de detener a los funcionarios que encontraran actuando, ponerlos a la orden de la Fiscalía y despojarlos de las unidades. O sea, los marchistas no contaron con asistencia en caso de una emergencia. ¿Objetivo de esto? Saque usted sus propias conclusiones.

MONAGAS

RECIBO una denuncia por robo de vehículo, que están efectuando los policías activos de la POMU del Estado. El CICPC conoce del caso. Al parecer, hay complicidad entre cuerpos. La persona que me hace la denuncia, solo puedo aconsejarle que acuda a un abogado de su confianza y denuncie públicamente.

ZULIA

SORPRESAS MUNICIPALES Intervinieron dos contralorías. La Contraloría de San Francisco será intervenida por Miguel Ángel Quintero, quien no tenemos preciso de que organismo nacional o regional proviene, o si ésta en comisión de servicio. En el municipio Miranda es uno de la contraloría del estado, de nombre William Álvarez, oriundo de los Puertos de Altagracia o con familia allí. El propio Alcalde Tiberio Bermúdez, habría pedido la intervención. Se rumora que vienen también por la cabeza del de Maracaibo.

POSDATA:

EXITOSA La marcha del 19 de abril, no así la convocada para el 20. Como lo dijimos al principio, no se puede regresar a la GUARIMBA, es un error. Eso termina dañando a los que menos culpables somos.

Todos los líderes regionales caminaron. Manuel Rosales y su esposa Eveling Trejo, lo hicieron de extremo a extremo. Igual Juan Pablo de Primero Justicia, aunque no fue acompañado de su familia o por lo menos no vi a su esposa. Gustavo Ruiz de Voluntad Popular. Saady Bijany si andaba con su hija. El veterano líder de COPEI Guillermo Lugo, Juan Carlos Velazco, Emerson Blanchard de AD, Marco Rivero de Pasión por Maracaibo, Nora Bracho, Daniel Ponne, de UNT, los concejales Leonardo Fernández, Carlos Farias, Ada Rafalli, esta última trago “humo del bueno” y muchos otros más.

Lamentablemente los enfrentamientos y el afán de protagonismo de algunos siguen marcando la pauta. El radicalismo y actitudes violentas de quienes por muchos años, dijeron muy poco contra el Gobernador, ahora en la falsa creencia de que “Maduro se va mañana”, quieren ser héroes y ocupar totalmente la escena política, solo les falta ponerse una “capucha” y salir a incendiar vehículos. Ese Asesor que reside en Colombia y por cierto, una vez intercambiamos emails, se equivoca nuevamente. LA VIOLENCIA termina por destruir primero a quien la promueve. Si nosotros la criticamos, nuestra única postura debe ser el “ahimsa”. DEFINITIVAMENTE FALLÓ la comisión que buscaba acercamiento entre las DOS MUD, que funcionan en esta Región. El enfrentamiento sigue siendo a “Cuchillo”.

OJO CON LAS MALAS LECTURAS: Un consejo a los partidos y supuestos líderes: No se vuelvan a equivocar con la lectura. El 19 de abril, por lo menos el 70% fue de gente que asistió fue de manera espontánea.

Mi twitter, Instagram y periscope @angelmonagas