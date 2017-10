Ángel Monagas: Un día después del 15O

A un día de los resultados de las elecciones regionales, algunos venezolanos se hacen muchas preguntas. ¿Hubo o no fraude? ¿Cómo se hizo? ¿Lo hizo el gobierno, o también participaron algunos opositores?

No soy ni quiero ser experto electoral, así que mal puedo hacer un análisis exhaustivo de esta expectativa. Puedo asegurar que el universo de los venezolanos, que les preocupa esta materia, son menos de los que los medios venden, como inquietud general. Es un tema que molesta, que incomoda, que desagrada…hasta allí. La mayoría sigue hoy pendientes de sus problemas diarios, del rumbo de la economía y de la inseguridad.

Si realmente fuese un tema de honda repercusión e impacto social, el país hubiese amanecido encendido, con protestas en las calles y eso no ha sucedido, ni creo que ocurra en los próximos días.

El único culpable de esta reacción y no me voy a detener a analizarlo, es la MUD. Desde que ganaron en diciembre del 2015, se ha desconectado con el pueblo que voto por ellos y los hizo después de mucho tiempo, la primera opción electoral. Hoy, la estrategia del gobierno les vuelve a ganar la guerra política, aunque sigue igual sin ninguna popularidad.

Los chavistas están demostrando que se pueden ganar elecciones, sin que la gente te quiera, te reconozca y vote por ti.

La campaña de nuestros candidatos, no giro acerca de la solución de sus problemas, de sus planes para resolverlos, sino en el problema de Maduro. En el voto castigo, sin explicar, sin enamorar.

SOBRE EL FRAUDE

Concepto. La doctrina penal suele calificarlo como la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales. Son acciones que atentan contra la legalidad de la democracia. Es un tipo penal y amerita pena corporal, fundamentalmente.

Hay muchas maneras de producir un fraude electoral, bien alterando el software, invadiendo los espacios de votación y otros ejemplos que ilustran mejor el tema: La foto del celular, el voto asistido, la bolsa de comida, entre otras. Hasta el momento de enviar la columna, ninguno de los que fueron declarados “perdedores” por el CNE, ha mostrado las actas, o argumentos contundentes de fraude. Encuestas no son medios probatorios para demostrar un fraude. Antes del proceso se produjeron muchos actos, que pudieron influir en los resultados. No fueron denunciados con contundencia por la MUD.

Algunos en la MUD, siguen subestimando la capacidad organizativa del chavismo. 19 años de gobierno, han perfeccionado las mañas heredadas y enseñadas por militantes ex adecos, ex copeyanos, por mencionar dos. Recuerdo el famoso chino electoral de AD, que cerró filas en el difunto MVR.

Todavía muchos preguntan por las pruebas de fraude, en las elecciones Presidenciales del 2013, que nunca aparecieron. Maduro ayer, pidió auditoria del 100% ¿Usted cree que las realizará el CNE? Si lo cree, usted es una persona de mucha fe. La MUD las pidió cualitativa y cuantitativa. Gobierno dilatará el proceso, mientras la gente olvida y se enfría la opinión pública. No hay forma de obligar a responder rápidamente, además porque la MUD insólitamente tampoco tiene las actas o pruebas completas.

ELECCIONES O DECISIONES

A mi juicio, no pudo haber fraude, porque no hubo elección. Lo que hubo fue una DECISION, por cierto hecha del conocimiento público, con o sin intención, a través de las REDES. La mayoría acertó. Me llegó una de un “famoso” sacerdote, cercano al difunto y que además de clérigo, es un “pimentón santificado”. Me habló de 16 y solo se equivocó en una: Miranda.

El chavismo, afectado por el error de Diciembre del 2015, decidió que nunca más haría elecciones, sino que tomaría la decisión, en base a conveniencias políticas, de cada circunstancia. Si se producen votos, es solo para mejorar o presentar una determinada realidad.

En algunos casos, de estas DECISIONES participa una parte de la MUD. Recuerde que hay enemigos que unen “enemigos”, porque la lógica política heredada de un viejo proverbio árabe, señala que “El enemigo de mi enemigo, es mi amigo”.

Es la única manera de entender este resultado.

LO ELECTORAL

El viejo zorro de la política venezolana, Henry Ramos Allup, decidió a motus propio, ir a elecciones regionales. Vía por cierto, propuesta el año anterior. Rechazada en ese momento, al optar la MUD por el referendo, como mecanismo más expedito para salir de “Nicolás”.

Ellos tomaron la iniciativa.

Yo creo que la salida electoral sigue siendo una opción, aun perdiendo en estas circunstancias. Solo que el activismo político no debió agotarse en ellas. Desactivar la calle, entregar la lucha, las protestas, fue un “crasso” error que aún pagará la MUD. Dejar de ser la caja de resonancia de los problemas de la gente, por ocuparse nada más de las elecciones nos ocasionó un daño.

Abandonar a los presos políticos, a los muertos, a los familiares, a los lesionados, aumentó la decepción de una parte importante de la población, que los observo muy preocupados por ganar una elección y no resolver los problemas de la gente. Desconexión total.

Henry Ramos, señalo como argumento que no podían entregar espacios por “forfait”, había que ir y luchar, porque luego la rabia, la frustración, sería peor.

Ganamos espacios. Cinco tan solo. Perdimos 18 y con ellos Venezuela y la esperanza de rescatarla, seriamente afectada. Más venezolanos preparan sus maletas y solo ven la salida de Maiquetía, mientras puedan.

El Gobierno manejo dos escenarios: Si la oposición se niega, ganamos y si participa también ganamos. Había la propuesta de asumir un protagonismo aun perdiendo, como un Presidente democrático. Diosdado lo rechazo de plano. La orden a Jessi era ganar. Smarmatic no nos servía y se fabricó el escándalo para su salida.

LOS HIJOS DE CHAVEZ NO SON COMO CHAVEZ

Los que siguen sin entender a los hijos de Chávez, que no son como Chávez, están decididos a sobrevivir. No tienen opción. Su cárcel es Venezuela y requiere que sea cómoda, placentera.

La MUD, se muestra incoherente. Habla de dictadura y participa en procesos. Habla de FRAUDE pero se juramentan 5 de ellos. Si hay algo que mata a un político no son los errores, es la incoherencia. La falta de lógica entre lo que se dice y lo que se hace.

Repito, para los que nunca me entienden: Yo no niego el fraude, lo que no tengo es como probarlo, en consecuencia no puedo defender esa tesis. El argumento de que las encuestas me daban ganador, es muy débil. En Paraguay el actual Presidente perdía según las encuestas. Igual Macri en Argentina. La hija de Fujimori estaba escapada en las encuestas. Colombia lo vivió cuando gano Santos, el Alcalde Mokus estaba ganando según los estudios de opinión. También la lucha entre el SI y el NO por el tratado con la Guerrilla. Donald Trump hasta las 10 pm perdía y muy mal las elecciones. Amaneció Presidente.

Henry Falcón, contra todo pronóstico acaba de reconocer su derrota como un hecho natural y no mal intencionado. En todo caso, agregó yo, le jugaron “patrás” los sectores políticos que lo adversaban a lo interno.

LO QUE SI ES CIERTO

Un argumento de mucha validez, es la situación del país. Nadie puede explicar como un país que se derrumba, premia al que tiene la “mandarria”.

También es cierto, que a nivel internacional, este resultado solo abulta el expediente en contra del gobierno. Por ahora muy ilusoria la salida, sin embargo, las causas fundamentan muy bien futuras acciones. Seguirán las presiones.

CUENTOS DE LA CRIPTA CHAVISTA

Hubo una reunión en la Lagunita, un viernes, que terminó en un restaurant en las mercedes. Allí dos representantes del gobierno se reunieron con unos enviados de la oposición, no sé de que sector, si sé que la reunión se dio.

“Te cambio el centro por el Occidente”. Mucha discusión. Desconozco el resultado.

Otra reunión. “Ese no puede ser porque debo quitar las piedras del camino”. La suerte del hombre que tiene por nombre un estado, estaba echada. No iba a ganar nunca y su gran error, no haber construido una fortaleza nacional, con presencia destacada en cada Región.

Hoy un solo candidato tiene el camino libre.

¿Verdad o mentira?

Aunque no puedo afirmarlo, pareciera lógico. Igual negaron las reuniones con Leopoldo hoy todos sabemos que si se hicieron.

Esto lo cuentan los chavistas, cercanos al hombre del Mazo. Haga usted el juicio.

LA HISTORIA QUE NO CUENTAN LOS CHAVISTAS

Si algo no quiere Nicolás es sombras. Él es el alfa y omega. No hay otro proyecto. ARIAS molestaba estaba situación. Rumores indicaban una campaña futura para competir por el liderazgo. Es un 4F ¿Quién más puede asumir la revolución ante la nefasta imagen del titular actual? Una cosa piensa “el burro y otra el que lo va a montar”. Nuevamente queda supeditado a una decisión ejecutiva. En el Zulia, no por casualidad el sector de un destacado Alcalde Chavista, orientado por un “constituyentista” ex copeyano decía “XX gana aun perdiendo ARIAS”. El resultado de ese municipio fue fatal para poder cambiar, un resultado de por si “alterado”. Para mí, fue más una decisión que otra cosa.

Arias no quiso cuando se lo plantearon, inhabilitar a su rival. El manifestaba que quería ganar en buena lid. Quizá pensó que no lo iban a sacrificar. En Caracas todos saben que Héctor Rodríguez, es el delfín principal de Nicolás. El llamado a reemplazarlo. Diosdado quiso interceder pero no pudo más. Igual sucedió con Víctor Clark y entregaron a otro 4F.

OTROS ERRORES

Uno: A los abstencionistas había que convencerlos no atacarlos, no humillarlos, ni despreciarlos. Estúpidamente le han sumado todo este sector, a María Corina Machado. Nada que ver. Ella solo ha pescado en pecera y lo ha hecho muy bien. No tiene votos, ni estructura ni capital para mantenerlos en las regiones y eso es fatal en política. Su única fortaleza, mantenerse coherente.

Los culpables del resultado, no son los que no votaron, sino la soberbia de quienes ganaron las primarias y no los enamoraron, no los captaron. Históricamente, siempre han existido abstencionistas.

Dos: La anulación de resultados anunciada desde la sede del TSJ designado por la AN en la OEA Washington, predecía lo que ocurriría.

¿Qué HACER?

Muchos venezolanos están convencidos que esto no tiene solución electoral. El escenario venezolano cada día luce peor. La carencia de legitimidad es la regla. Nadie cree en nadie. En el corto plazo no hay posibilidades de que NEGOCIE GOBIERNO Y OPOSICIÓN. Las corrientes radicales de cada sector, podrían tomar el control con consecuencias nefastas.

La economía seguirá en el piso por la carencia de confianza. ¿Qué empresario querrá venir? Las sanciones internacionales, atizaran el fuego del odio de las estrellas del gobierno.

Entraremos a una “Selva Política” como jamás hemos conocido.

Los opositores estamos obligados a jugar a la paz, al encuentro, por duro que parezca. El fuego no se combate con fuego.

Los hijos de Chávez mientras tengan el patrocinio militar, difícilmente promoverán una salida en términos democráticos, salvo que el camino de la negociación lo haga posible.

ZULIA Y TACHIRA

Ambos estados se convierten en la capital política de Primero Justicia y de Acción Democrática respectivamente.

