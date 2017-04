Asdrúbal Cuauro: Aquí hay que embraguetarse

“La tiranía proporciona una liberación del peso de la cordura y un permiso para poner en práctica impulsos prohibidos de odio y violencia. Al dejarse llevar por estos impulsos y liberarlos sobre sus súbditos, los tiranos le otorgan una especie de felicidad que como individuos tal vez no fueron capaces de alcanzar” (John N. Gray. El silencio de los animales. Sobre el progreso y otros mitos modernos, 2013).

Este artículo lo escribí el 12 abril 2016 cuando la crisis política del país y el triunfalismo avanzaban con paso firme y amenazaban a la única institución que actuaba con independencia del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional.

Dada su actualidad lo hago público de nuevo, introduciéndole algunas reformas para adaptarlo a la situación de estos días en los que el compromiso y la valentía de los manifestantes se opone al odio, la violencia y la más cruel represión del régimen, la que adquiere un grado tal de bestialidad que raya en la perversión.

En un artículo anterior “Amenazas ‘democráticas’ a la democracia”, trataba de explicar cómo la demagogia y el populismo devastaban los pilares de la democracia, a veces de manera velada, sutil; otras con la jactancia del poder, acabando con la esperanza de un pueblo que quiere vivir en paz. Esa paz que propicia la reconciliación del ser humano consigo mismo y con los otros; la que posibilita el hacer cotidiano; la del trabajo productivo, sin el odio ni la violencia política desmedida o la represión.

Muchos se preguntan ¿Por qué Venezuela ha llegado a este desastre de país? ¿Qué hemos hecho los venezolanos para merecer tan cruel castigo? La respuesta es, inmadurez política. El infantilismo que significa votar “en contra de” para andar detrás de un Mesías y se manifiesta en la oposición a todo lo que piense el contrario. Bien sea de manera pasiva o activa cada uno de los electores tenemos parte de la culpa de la crítica situación que vivimos. Nos dejamos embaucar y manipular por el gobierno.

A esto apuesta el régimen como única salida al desafío que significa mantenerse en el poder participando de unas elecciones en las que de antemano parte con muy poca opción de triunfo. Ante ese problema empieza a ejecutar las maquinaciones de las que se vale para imponer su voluntad. Con el CNE, el Poder Moral y el TSJ a su lado, su tarea inmediata es “bajar” a los candidatos opositores con real posibilidad de éxito en las elecciones presidenciales. Asoma la eventualidad de elecciones regionales en 2017 y activa el expediente de las inhabilitaciones, por más grotescas que parezcan.

Con esta estrategia el régimen quiere, por un lado, desviar la atención de las multitudinarias acciones de calle y sembrar la discordia entre los aspirantes en las oposiciones; y por el otro tener la seguridad de que el seleccionado como candidato llegue a la cita en un mar de descontentos, por la desconfianza sembrada. El candidato oficialista se presentará como el único capaz de garantizará la “paz social” y el “progreso”. El de la oposición, sembraría el caos.

Otra cuestión que conspira contra nuestras luchas es lo acomodaticio de la mayoría de la gente. La declaración intempestiva por el régimen de días no laborables “para el disfrute del venezolano” tuvo en la Semana Santa 2017 su punto extra de cinismo. No obstante, salvo por dirigentes políticos, fue muy poco cuestionada.

Este largo feriado tenía otra motivación: tratar de desactivar las manifestaciones que como una ola va y viene, pero mantiene a la gente en la calle luchando por sus derechos y exigiendo el retorno a la democracia. Una vez más, la terca realidad echó por tierra esa desesperada estrategia gubernamental.

A pesar de la brutal represión y factores como la lluvia o el transporte, la gente no dejó la calle. Se mantuvo manifestando y retó a las fuerzas represoras. El jueves Santo, en Caracas, el gobierno tuvo un repliegue táctico y dejó que la manifestación fluyera sin problemas. Los represores se invisibilizaron y la marcha fue pacífica. Pero en la tarde y el viernes, volvió por sus fueros. Sin embargo, las voces no se callan.

Otros tipos de represión se activaron. El asalto por paramilitares a la Iglesia católica y la amenaza a los sacerdotes para generar temor entre la feligresía y desista de asistir a la Casa de Dios (al estilo del embajador Moncada en la OEA). El saqueo de comercios y la permisividad con que actuaron los vándalos, como ha sido denunciado, pues las fuerzas del orden se mantuvieron imperturbables. La dura represión contra los periodistas para evitar que informen la realidad de lo hechos.

Ante este caos y guardando la distancia, es imposible no evocar la caótica y desquiciada “noche de los cristales rotos” en la época del nacionalsocialismo alemán, prólogo del holocausto judío. Tienen idénticas características.

En el artículo señalaba algunos problemas acuciantes. Sin embargo, hice hincapié en el peligro de la ruptura del hilo constitucional: Cada día me convenzo más que estamos ante un “fujimorazo”, señalé entonces. Las condiciones están dadas y las ansias, también. Pareciera un guion adaptado a nuestras circunstancias. Con el autogolpe, Fujimori basó su gobierno en la tríada: Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y por supuesto, él ¿Les parece conocido?

En efecto, el golpe de Estado a lo Fujimori se venía gestando desde antes que tomara posesión el parlamento electo en diciembre 2015 y se llevó a cabo utilizando como instrumento el TSJ. No obstante, la reacción de la sociedad civil, incluso del oficialismo, y del escenario internacional hizo dar marcha atrás al desaguisado y se “enmendó” la decisión del TSJ no sin antes violentar de nuevo a la Carta Magna.

Es el más costoso error del régimen, que lo puso en el banquillo de los acusados y por primera vez la mayoría de los países de la región y de otros continentes, y la OEA como institución, no dudaron en tildarlo de dictadura. Por esa razón, mientras más arrecia la represión, más se cierra el círculo en torno suyo, pues el mundo interconectado es muy sensible a las violaciones de los derechos humanos.

Sin dinero o muy escaso, el gobierno no tiene el musculo político de otrora para contrarrestar las corrientes en contra de sus actuaciones a espaldas de la Carta Magna. Desesperado por el aislamiento se refugia en el ALBA y en el Movimiento de Los No Alineados, del cual es presidente desde diciembre 2016.

Otra cuestión que es necesario controlar para dar respuesta al problema, es el inmediatismo y el conformismo que nos arropa. El profesor (UCV) Humberto García L. menciona la resignación ante el chantaje ideológico de un gobierno “sumamente cruel e inhumano”. El economista Francisco Faraco (2016) no dudó en decir que nadie nos metió en el caos en el que estamos, nos metimos solos y saldremos “el día en que decidamos que es suficiente”.

Afortunadamente, ese día llegó y el cambio en la actitud del venezolano respecto de salir a la calle a protestar, es encomiable. Es alentador ver como la gente de todas las edades asiste a las manifestaciones en medio de la lluvia, las limitaciones de transporte y sin temor a los cuerpos de seguridad y a los paramilitares. Gritan su descontento y hacen sus exigencias; mientras evaden los gases lacrimógenos. Se rebelan con dignidad ante unas fuerzas del orden que ya no representan la autoridad.

En este sentido, y a sabiendas que enfrentamos una dictadura, tenemos que asumir una conducta propia de los demócratas. Esa convicción nos dará confianza para la larga lucha por nuestros derechos contra las “fuerzas oscuras”; aunque también para organizarnos. Pese a la desastrosa experiencia reciente, tenemos que entender que más temprano que tarde tendrá que darse un diálogo franco tanto intra oposición como fuera de ella. En una negociación, debe haberla, no caben los radicales.

Quiero resaltar, subrayar, acentuar: Aún falta mucho camino por andar. No debemos caer en la desesperación. La situación del país no cambiará de la noche a la mañana, no será un acto de magia. Ganar las elecciones presidenciales, regionales y locales es una condición necesaria más no suficiente para el cambio que anhelamos. Luego viene el trabajo más fuerte, agotador y problemático: desmontar el “socialismo del siglo XXI” y dar respuestas efectivas a los problemas estructurales, las que probablemente demandarán sacrificios. Llegado el momento hay que informarlo con detalle procurando no ahondar en el sufrimiento del pueblo más allá de lo necesario.

Este proceso “liberador” pasa por ponerle coto a la “cubanización” del país y a la impunidad de los innumerables y despreciables hechos de corrupción de personeros del oficialismo (y de las oposiciones, que se aprovechan de ellos). Hacer valer la Carta Magna y las leyes de la República, evitando una “cacería de brujas”.

El 19 de abril es una fecha que conmemora los deseos libertarios de los venezolanos de inicio del siglo XIX. Dos siglos después, nuevamente los venezolanos tendremos un encuentro con la historia y remarcaremos los deseos de cambio, exigiendo libertad y democracia. No seamos meros observadores.

Una certera opinión de Elías Pino Iturrieta (¿Esto se está terminando? Diario El Nacional, 9 abril 2017), nos ilumina:

“El destino de las sociedades sigue un calendario moroso que invita a la impaciencia, pero que obedece a fuerzas establecidas desde antiguo contra las cuales no puede predominar la voluntad personal. Solo una agregación de voluntades, fraguada a través de largos períodos de maduración, encuentra la meta de un cambio substancial (…) parece inminente el advenimiento de un nuevo tiempo histórico sobre cuyo comienzo nadie tiene fecha precisa“.

(*) El título es una frase de Nelson Garrido en entrevista con Hugo Prieto, marzo 2016.