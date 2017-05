Asdrúbal Cuauro: ¡De frente, hacía el porvenir!

¡De frente, hacía el porvenir!

Asdrúbal Cuauro

A mis hijos

Alejandro,

Fernando y

Antonio Cuauro Jiménez

Un esperanza hecha realidad.

“La historia la hacen los viejos y los jóvenes que no malbaratan la herencia de los fundadores, ni sacrifican los principios por la conquista del poder. La hacen los que predican la paz y no la guerra, convivencia y no odio, ecuanimidad ductora y no enfado mezquino y violento. Sigo siendo, a despecho de lo que contemplo estupefacto, tan optimista como Andrés Eloy Blanco: Es Dios quien marca el rumbo y da el destino”.

(Luis Villalba Villalba ante la pregunta ¿Hubo generación del 28? en el prólogo a Fiebre, novela de Miguel Otero Silva, 1975).

No es lo usual, pero permítanme la licencia para iniciar el artículo de hoy compartiendo con ustedes mi felicidad por un aniversario más de vida de mi hijo menor, Alejandro Cuauro Jiménez, quien vino al mundo un 9 de mayo. En esta misma fecha está de cumpleaños mi hermana menor Marbella Cuauro Vda. de Rodríguez.

Mi contentamiento y celebración ocurre en tiempos trágicos, en que los padres de otros jóvenes lloran su partida a la eternidad por la acción inmisericorde de verdaderas bestias (no hay otra manera de decirlo) que escarban en la tierra fértil y sacan la semilla próxima a convertirse en un grácil árbol que con el tiempo tendría frondosas ramas. Más que segar la vida de un joven están atentando contra el futuro del país.

A pesar de esas desgracias y de la sevicia con que actúa el aparato represivo del régimen, rechazo la propaganda patriotera que incita a los jóvenes manifestantes a exponer su vida en esta lucha desigual; no solo porque toda vida es valiosa sino porque cada uno representa la esperanza de su familia. Su pasión y compromiso son fundamentales para abonar el camino a un cambio cualitativo en la vida del país, que no será fácil y se prolongará mucho más de lo que la gente cree, pues es inmanente a todo proceso y las condiciones actuales de Venezuela lo presumen.

Entre la multitudinaria presencia de jóvenes que se han resteado por el país en estos días de horror y muerte, destaca la figura legendaria del universitario que pone en pausa sus actividades académicas para incorporarse a la lucha política y ser vanguardia de la sociedad civil. Sienten el país y sufren persecución, maltratos y eventualmente cárcel por sus ideales; porque creen a ojos cerrados en ellos.

En esencia, es un movimiento estudiantil heterogéneo que no obedece a partido político alguno (aun cuando individualmente se identifiquen con uno en particular). Son idealistas y jacobinos y, por ende, radicales en su posición de defensa a ultranza de la libertad y la democracia y la autonomía universitaria, acosada como ellos por el régimen. Solo tienen como escudo su dignidad, valentía y el rechazo a la dictadura.

Estudiantes que sufren el país y denuncian a los cuatro vientos la miseria de un pueblo sojuzgado y sometido al escarnio público para comprar productos de la dieta básica o alguna medicina si es que los encuentran y los desvalorizados bolívares alcanzan para adquirirlos, o se les exige lealtad política para acceder a una bolsa de alimentos básicos. Son heraldos de la esperanza que anuncian un mañana luminoso y desafiantes se plantan frente a los nuevos esbirros exigiendo libertad.

Otros jóvenes que como los estudiantes y quienes participan en las manifestaciones, protestan por la situación de su país y se les desborda el corazón al saber de la represión y la barbarie, luchan con otras armas, su trabajo, para engrandecerlo y posibilitar un camino menos escabroso para la economía productiva, en medio de la desolación institucional, industrial y comercial.

Honro la valentía de los jóvenes manifestantes y la memoria de los que se quedaron en el camino, evocando el empeño de mi hijo Alejandro y sus hermanos, Fernando y Antonio, en su lucha diaria por hacer de Venezuela un país productivo, desde sus perspectivas individuales y profesionales, aun estando allende las fronteras nacionales; porque como poetizó el argentino Leopoldo Marechal: “… (la patria) es un dolor que se lleva en el costado / sin palabra ni grito”.

Sin embargo, miles de jóvenes no pueden luchar por su país porque padecen enfermedades, mortales en algunos casos, y sus vidas penden de un hilo y solo la solidaridad puede darles la oportunidad de volver a la “normalidad”, dada la inefectividad de políticas públicas en salud. Uno de estos casos es Marco Andrés Hinestroza Morales, hijo de mi compañero de grado y colega de la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ, Marco Hinestroza Covaleda y de Lais Morales. Ellos me pasaron un mensaje que reproduzco en su totalidad:

“Apreciados amigos, me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar su valiosa colaboración para Marco Hinestroza Morales quien fue diagnosticado con LINFOMA DE HODGKIN estadio IIb, en enero 2016, recibiendo tratamiento con Quimioterapia y Radioterapia. En abril 2017 se le realiza el estudio CT-PET registrando actividad de la enfermedad, se le indica nuevo tratamiento con Quimioterapia y exámenes complementarios, los cuales son muy costosos y otros no se realizan en Venezuela, para posible Trasplante de Médula Ósea.

Acudimos a la generosidad de aquellos que puedan colaborar con su aporte solidario en la medida de sus capacidades, para realizar depósito o transferencia bancaria en Bolívares en el Banco BOD, cuenta corriente No. 0116-0126-01-2126024560, a nombre de Marco Hinestroza C., C.I. 3110375. Correo electrónico marcoa16@gmail.com o en Dólares en el Banco Wells Fargo Cuenta: routing #063107513, a nombre de Marco Hinestroza M, correo electrónico mhinestroza9@gmail.com, en USA, para poder solventar los gastos de medicina y exámenes complementarios que requieren en esta penosa enfermedad.

Ayudemos a Marco Andrés para continuar su tratamiento. Confiando en Dios Nuestro Señor que sane completamente, con la ayuda que tu le puedas brindar. GRACIAS MIL. DTB”. Esperamos su donativo.

El arrojo, a veces rozando la insensatez, de los jóvenes que combaten por la democracia y la libertad, es puesto a prueba en momentos como los actuales. Ese excelso tribuno que fue Jóvito Villalba escribió en el prólogo de “Fiebre”, al referirse a la “generación del 28”, una explicación para este aserto: “Éramos simplemente el fruto explosivo de una situación de crisis, ‘interpretadores de una realidad, guías de una empresa que el devenir histórico planteaba a la sociedad en que vivíamos”.

En el caótico contexto actual, las imágenes de la represión criminal del gobierno y la resistencia del pueblo corren sin control por esas “venas abiertas” que son las redes sociales. El régimen se aprovecha de esa característica para desvirtuarlas con sus labores de contrainteligencia y un apagón informativo. El fanatismo y la ira de los que se oponen al gobierno, abonados por la incertidumbre, mentiras o medias verdades, le hacen el trabajo más fácil al gobierno en su intensa campaña de desinformación.

Los vilipendiados y maltratados medios de comunicación e información nacionales, pese a tener encima una “espada de Damocles” y ser vigilados y controlados, encuentran para sus espacios informativos una resquicio por el cual escapar a la censura del régimen. Algunos, audaces en demasía, desbordan ese dique y de manera abierta enfrentan las consecuencias que en algunos casos les cuesta su salida de circulación o de la parrilla de programación. A pesar de los pesares, ellos están ahí. Acompañantes fieles para contar la historia, la que el régimen pretende ocultar.

En este caos, con visos de anarquía, en que ha convertido el régimen al país, es pertinente recordar una vez más que el desenvolvimiento de la situación podría estar cerca pero no abriguemos falsas esperanzas de que baste chasquear los dedos para alcanzarlo, pues la experiencia nos lo ha mostrado. Miguel Otero Silva (Ídem) escribió: “…el porvenir es nuestro aunque no hayamos de disfrutarlo en vida”.

Por supuesto, esto no significa apoltronarse sino por el contrario permanecer en la calle el tiempo que sea necesario y utilizar estrategias creativas y acciones poco ortodoxas y polémicas, pero efectivas, para llamar la atención de los medios, incentivar la lucha y abochornar a las fuerzas represoras, como la anciana estoica, el estudiante desnudo, el arrebatar implementos a los represores o más recientemente, en la Marcha de las Mujeres, que unas damas se quitaran los sostenes y otra su pantalón.

Recuérdese que pese a lo debilitado del gobierno y su alejamiento de los “clubes” democráticos aún cuenta con el apuntalamiento de la Fuerza Armada. En su desesperación histérica al verse sobrepasado por la realidad opta por la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente “comunal”. Un ejemplo del acorralamiento que siente el régimen por cuanto es alérgico a los pactos políticos, a la Carta Magna y al ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. No les cuadra.

Algunos esperan pacientemente se haga público el desencantamiento de los militares institucionales (se escucha de solicitudes de “baja”) para que retiren su apoyo al régimen y que la presión gubernamental internacional sea más intensa; más en este tiempo de definiciones escuchemos a Miguel Otero Silva (Ídem):

“Nuestro camino es ahora una ruta sin espejismos y sin arcos de flores artificiales; camino difícil como todos los caminos en ascenso. Para llevarlo a término plantemos nuestra fe en las legiones de parias que aspiran vivir libremente, para quienes la libertad es no solo romper con sus puños el yugo que pesa sobres sus conciencias, sino también despedazar el yugo que pesa sobre sus estómagos, sobre sus cuerpos desnutridos y desesperados”.

(*) Amigos, les invito a participar en la “Gran Marcha Universitaria” que convoca La Universidad del Zulia para este jueves 11 de mayo 2017. Lugar de concentración: edificio Sede Rectoral, hora: 8 a.m.

(**) El título es una de las frases con que finaliza “Fiebre”.