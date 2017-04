Asdrúbal Cuauro: La libertad se lleva en las venas

Asdrúbal Cuauro

“…hay una transición de algún punto en el pasado, al que llamo sistema hegemónico, hacia una democracia plural y competitiva. En mi opinión, esto no sucederá en forma natural. No podemos decir: si nos liberalizamos y avanzamos suficientemente hacia la democracia, se materializará un mejor sistema.

Lo que sucede en México es que hay un tren que va colina abajo y al que se le acaban las vías. Al final de esta transición, el tren se descarrilará, porque el antiguo sistema está agonizando y, lo más importante, no se cuenta con un nuevo sistema. Las cosas no se calmarán automáticamente; hay que pensar en eso. México no cuenta con la mecánica ni con las reglas para funcionar sin el palo. Si el palo desaparece, lo único que quedará será la impotencia. No habrá poder. Es necesario pensar en reglas para operar un sistema difícil en el futuro…”

(Giovanni Sartori. Presidencialismo y democracia, entrevistado por Rolando Campos Cordera, Blanca Heredia et al. en http://www.nexos.com.mx, 01 octubre 1996).

Sin duda, son críticos y de una gravedad tal los momentos que vive el país, que desató los demonios. Los radicales del gobierno, que manejan los aparatos represivos y a los paramilitares, reafirman la retórica amenazante con dos vertientes. Intimidar a la población opositora y enviar un mensaje de alerta al oficialismo porque hay preocupación por el rumbo que puedan tomar los hechos.

De allí las arengas militaristas del primer vicepresidente del Psuv: “Prestos las amas de casa, los revolucionarios, la milicia, para pasar a la alerta combativa cuando la derecha pase la raya y crea que va a darle un golpe de Estado (…). Nosotros no queremos confrontación, pero si es indispensable que la batalla se dé, nosotros debemos estar alerta” (biendateao.com, 07 abril 2017)

En su programa de televisión señaló, respecto a una información del diario español ABC sobre la compra de grandes cantidades de armamento, incluso unas 400 mil minas antitanque y antipersona, que estarían ocultas: “No están ocultos ABC ¿Oyeron? Las tenemos listas para el combate” (biendateao.com, 07 abril 2017)

Estos desplantes y el verbo desquiciado, aunado a las incontenibles crisis política y humanitaria, han causado preocupación en gobiernos regionales que hacen esfuerzos diplomáticos para restaurar el hilo constitucional infringido y llevó a un escandalizado jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América a declarar el jueves 06 de abril en el Congreso de ese país:

“…aunque la región se mantienes ‘estable’, la situación en Venezuela está empeorando y podría provocar una crisis humanitaria que requeriría un intervención a nivel regional”. (biendateao.com, 07 abril 2017)

Por supuesto, estas palabras cayeron como una bomba y revivieron los viejos temores de una invasión, declarada infinidad de veces por el gobierno nacional, e inmediatamente se pronunció la cancillería, rechazando la declaración y repudiándola:

“La República Bolivariana de Venezuela repudia este nuevo acto de injerencia (…) y ratifica el irreductible compromiso de las Instituciones de la República Bolivariana de defender la libertad, la soberanía y la independencia de la Nación…”.

Se acusó a los “voceros y ejecutores regionales del plan de intervención contra Venezuela para justificar sus codiciosas pretensiones sobre nuestros recursos, amenazando gravemente la paz de nuestra patria” (biendateao.com, 07 abril 2017). Un discurso reiterativo, desgastado y falaz. ¿No se les están ofreciendo los recursos?

La actuación militar estadounidense en Siria prende las alarmas porque establece nuevas perspectivas. Esa respuesta militar tomó por sorpresa a todo el mundo, pues se había dicho que no se contemplaba. El ataque químico habría cambiado la decisión.

El presidente estadounidense justificó el ataque: “Años de intentos para cambiar la conducta de El Asad han fallado de forma drástica. En consecuencia, la crisis de los refugiados se ha ahondado y la región sigue desestabilizada y amenazando a Estados Unidos y sus aliados” (elpais.com, 7 abril 2017).

Compárese estas declaraciones con el famoso decreto de Obama y otros alegatos de influyentes políticos sobre la amenaza que significa el gobierno de Venezuela contra ese país y la democracia y encontraremos motivos de honda preocupación ante lo imprevisible de la actual política exterior estadounidense.

Días antes, el portavoz del Departamento de Estado habría dicho: “Compartimos las preocupaciones sobre el estado de la democracia en Venezuela (pero) No estamos impulsando la expulsión de Venezuela de la OEA en este momento. Sin embargo, si pensamos (…) es el lugar adecuado para lidiar con la situación actual en Venezuela”.

No se puede vislumbrar el alcance de estas palabras, pero de plano rechazo cualquier intervención militar, si se planteara. Creo, si, que se deben utilizar los canales diplomáticos y el diálogo para encontrar una salida negociada a este problema porque para el gobierno nacional se está haciendo inmanejable la situación y la represión ya no tiene el mismo efecto de antaño; más bien solivianta los ánimos y lo vemos en las manifestaciones cuando los que protestan se encaran a sus represores.

El régimen está “con el sol en la espalda”. Creo es el momento de alejarse del poder, convocar a elecciones generales y, si se cumplen los pronósticos, eventualmente constituir una nueva oposición. Saldría ganando.

La tensa situación se da porque el nivel de confianza en el presidente de la República y su gabinete, prácticamente no existe. Las fatídicas decisiones del TSJ que tuvo su más alto nivel de ruindad con las Nos. 155 y 156, hace que la ingobernabilidad alcance niveles estratosféricos. Un craso error de cálculo que logró el efecto contrario al deseado y sirvió para revivir los alicaídos ánimos de una población que sufre estoicamente las humillaciones y el desprecio de quienes se autodenominan defensores del pueblo. Esa gente, no quiere abandonar la calle.

La indignación por la paupérrima calidad de vida y la mofa que significa la propaganda oficial que vende la imagen de país próspero, defensor de los derechos humanos y “en paz” se ha materializado en las multitudinarias manifestaciones.

Ante ese furioso despertar se acentúan los temores de los máximos jerarcas del gobierno y de los protegidos, preocupados por la pérdida de sus posiciones de privilegio, y, en algunos casos según informaciones de prensa, de grandes negocios. Están como los boxeadores contra las cuerdas y perdiendo una pelea. Salen al centro del ring tirando golpes para, si tiene fortuna, acabar con un solo puño, el martirio. Por eso, son peligrosos. No tienen nada que perder.

Otros dirigentes del oficialismo y de las corrientes disidentes miran con preocupación la pérdida del legado del “comandante” y luchan por salvaguardarlo. Ellos hacen presión para salir de quienes señalan como responsables de la desviación del camino y por la conformación de un gobierno de transición del que se hagan partícipes.

En este sentido, el régimen se ha resteado y por eso la saña de los represores y las acciones con apariencia legal o de carácter claramente ilegal para capear el temporal y ganar tiempo. Esto no es nada nuevo; la diferencia es que ahora la indignación es generalizada y los políticos de las oposiciones han logrado conectarse con las masas. A esto se debe la inhabilitación del gobernador de Miranda y las que se dice vendrán. Se pretende sacar del medio a los dirigentes, en particular a los presidenciables, más activos y visibles que impulsan las movilizaciones.

Los detenidos, por ser participes u observadores (caso periodistas, con los que se han cebado) de las protestas, son numerosos, como también los heridos y maltratados. Los integrantes de los aparatos del Estado y los paramilitares no tienen escrúpulos y menos misericordia. Según el Ministerio Público, un joven de Carrizal (estado Miranda) resultó muerto la noche del jueves 6 de abril por una bala disparada por un PNB, mientras protestaba. El oficial está detenido.

En este maremágnum, se priva a los ciudadanos de derechos fundamentales como el expresarse libremente o participar de manifestaciones pacíficas, llegándose al extremo de prohibir la libre circulación por la ciudad de Caracas, resguardada como un coto cerrado del alcalde y el partido de gobierno. Caen las caretas.

La situación del país clama por “cabezas frías”, por dirigentes que piensen en el objetivo principal y no en el inmediatismo, que podría conducir por atajos que den al traste con las posibilidades de cambio que tenemos. Paciencia, trabajo y esfuerzo conjunto sostenido es lo que demanda esta coyuntura. “No se cambia la historia como se cambia uno de camisa, sino solo cuando la camisa esta deshilachada y no aguanta un nuevo viaje a la tintorería”, escribió Elías Pino Iturrieta en El Nacional, 9 abril 2017.

Escuchemos la voz de la excepcional pianista Gabriela Montero:

“A veces es necesario que algo afecte directamente a tu gente para que entiendas la importancia de tener curiosidad por todo aquello que va más allá de tus propios parámetros, y aprender a hacer preguntas y exigir respuestas…

Cuando el público concientiza el enorme problema que tenemos encima, entonces entiende que se trata de un tema humano, de pérdida de vidas humanas, y frente al cual hacen falta todas nuestras voces. Por eso es tan importante relatar las historias trágicas del venezolano para que ese público escéptico sienta empatía con nuestro presente” (Reportaje de Elizabeth Araujo en www.talcualdigital.com, 15 marzo 2017).

(*) Unas líneas finales para solidarizarme con los pacientes de hemodiálisis de todo el país, que requieren de la diálisis semanal para continuar batallando con la enfermedad renal crónica y sobrevivirle. El Seguro Social se hace de oídos sordos a sus clamores por los insumos necesarios para evitar la muerte segura.

En este tiempo de lucha por los derechos fundamentales, invito a voltear la mirada hacia estas personas, la mayoría de escasos recursos económicos, que luchan por vivir y ser testigos del cambio que se anuncia.

(**) El título es la reacción del cineasta Jonathan Jakubowicz al video de un joven manifestante enfrentando la embestida de tres PNB.