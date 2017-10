Asdrubal Cuauro: Sin esperanza de gloria ni recompensa

“…El bien común se piensa desde el pueblo y para el pueblo; no se piensa para una masa, y mucho menos para una figura autoritaria. Pensar el populismo como corrupción de la noción de pueblo explica lo que está pasando en algunos lugares de América Latina en estos días (…). Como afirmaba José Miguens, política sin pueblo tiene muchos nombres vinculados al autoritarismo...

En ese caso, la polis queda sin el ciudadano: la masa. Y hoy el pueblo es pobre. Nos corresponde ver si esto es real, dejarnos interpelar por esta realidad para aceptarla, acompañarla y buscar en el pueblo y para el pueblo, caminos de libertad, de sentido, de realización (…). No hay que confundir la categoría pueblo con la de populismo que es un problema y no una solución.

(Luis Baliña y Marcos Jasminoy. Sobre pueblo y populismo. La Nación [Argentina] publicado en el diario El Nacional, 22 octubre 2017).

La tragedia está ahí. Fresca. Desconcertante. Desesperante. Inmersos en la soledad de la oscuridad, a semejanza de la celda de una prisión, los venezolanos demócratas aspiramos a la libertad y vivir en democracia. En tener una nación próspera, productiva y competitiva, con una economía abierta y en la cual los problemas exasperantes que trae la desigualdad social estén en vías de solución mediante consistentes y efectivas políticas de Estado.

Nuestra esperanza es ver a una Venezuela desembarazada de fanatismos y ataduras ideológicas. Soberana e independiente de una islita que solo produce modernos “esclavos” y estrategias políticas para extender sus raíces por Latinoamérica. Se reinventó. El sueño de los años sesenta se está cumpliendo.

Un país soberano en los términos que establece el nuevo orden mundial multipolar y la globalización. Alejado del nacionalismo aberrante que cierra las fronteras del país como si se tratara de un reino medieval. Una nación que deje de ser una pieza de intercambio en el tablero de ajedrez de las grandes potencias. Un camino al que parece nos acercamos peligrosa e inevitablemente. La deuda compromete.

Esos intríngulis dejémoslo para otro día, lo importante es el descalabro electoral. El duro golpe que sufrió la oposición donde más duele: en la confianza. En la creencia en unos partidos políticos y en unos líderes a quienes se les encargó dirigir el proclamado proceso de cambio político, que no llega; por más que lo hemos intentado. La cuestión es repensarnos. Reinventarnos. Insistir. Perseverar.

Fuimos a la elección del 15 octubre con las cartas marcadas y lo sabíamos de antemano. Un proceso fraudulento de principio a fin. La convocatoria con un año de retraso. Pero ¡por Dios! es el momento de sobreponerse. No es tiempo de ponernos a llorar por los rincones. De líderes desaparecidos después de su omnipresencia en los medios. Los boys scout de la política como alguien los denominó.

No es tiempo de desentenderse de sus actividades políticas. Hay que volver a empezar. No es un saludo a la bandera lo que se requiere, es la crítica y la autocrítica. Sin medias tintas. Encontrar certezas donde hay incertidumbres. Profundas. Amargas. Hay que averiguar qué pasó. ¿Por qué no se convenció a la gente de salir a votar? ¿Por qué tantos votos nulos? ¿Fue suficiente el esfuerzo?

Sin duda la debacle electoral del 15-O tiene varios padres, no se trata solo de la acción criminal del régimen. No, va más allá. El primero de ellos es las inconsecuencias, yerros e inconsistencias en las gestiones de la MUD. No hubo una efectiva comunicación. Ni transparencia. No hubo ni hay unidad. Criterios.

Des-unidos y des-organizados es difícil ganarle a una maquinaria partidista con objetivos claros y estrategias a veces suicidas, ejecutadas con precisión pasmosa. Sin hacer juicios de valor es el trabajo de profesionales expertos. Hay que volver a empezar. Es necesario reconstruir la confianza. Concienciar.

Un segundo factor en la derrota fue la posición de los abstencionistas. Cuantitativamente no son significativos pero cualitativamente si y saturaron las redes sociales. Su posición electoral es respetable; pero después de tanta palabrería y compromisos más pudo el vedetismo que el objetivo fundamental. Creen en el voluntarismo y en la inmediatez de sus actos.

El tercero en discordia, “el malo y el feo” de la película, es el régimen que magistralmente fue minando la fortaleza ¿es la debilidad? que suponía la unidad. Sus acciones, con precisión quirúrgica, fue una planificación letal. Hechos que confirman lo que han repetido tanto el presidente de la República como su antecesor: trazaron un perfil de todos y cada uno de los dirigentes para tocar la tecla adecuada en el momento justo. Esa debilidad que nos consume y no nos permite levantar cabeza.

El 80% de rechazo al presidente de la República fue la foto de un momento. Hoy día no sabemos si es el 90% o 60%. Si es el 80%, ¿dónde está esa gente? ¿Por qué no se expresó el 15-O? Todos los analistas concluyen que los venezolanos somos masoquistas porque estamos dando un espaldarazo a un gobierno que nos ha hundido en la miseria, la peor que puede haber, vender la dignidad.

Sin embargo, en descargo de quienes aceptaron ese “contrato leonino”, el régimen nos empobreció, en todos los sentidos, y remarcó la desigualdad social (la dicotomía: revolucionario-contrarrevolucionario, patriota-traidor, pueblo-oligarquía) para hacernos sumisos a su causa. Dependiente del gobierno. Si estas en la lista de las Claps o en alguna misión espera pacientemente que llegue el momento de cobrar. Besas la mano del amo. Alguien dijo que “la miseria es la justicia para los pobres”.

El problema es que la gente continúa confiando en unas promesas de redención. Vacías. Mientras el gobierno no quiere ni puede parar el caos que él mismo creó, las oposiciones siguen “mirándose el ombligo”. No han logrado establecer una conexión estable con la gente más pobre. No es visitar la comunidad. Es comprenderla y atenderla. Darle protagonismo. Trabajar con ella y por ella. Se le tiene que educar para un nuevo país. Crearle conciencia sobre sus derechos, pero también sus responsabilidades. Volver a los valores fundamentales trastocados.

Es fácil decirlo pero difícil hacerlo; sobre todo armar una propuesta alternativa y viable al modelo político y económico-social que se impone y arrasa todo en lo que creíamos; todos los valores de la democracia. Una devastación de las instituciones. Carlos Raúl Hernández escribió el artículo “Las puertas del infierno” (Diario El Universal [Caracas], 22 octubre 2017):

“Los países que enfrentan grandes desgracias sociopolíticas y la posibilidad de disolución, la inminencia de convertirse en fallidos, aún a las puertas del infierno sus conductores pueden elegir y cambiar el destino (…) Los que perseveran en la desgracia, deciden que no pueden convivir, se exterminan los unos a los otros y botan al niño –el país- junto con el agua sucia”. Es el camino en el que andamos.

Hasta ahora no ha habido en las oposiciones la posibilidad de unirse y conformar un sólido bloque que enfrente al gobierno. Publicitar un programa de gobierno alternativo que analice y explique los problemas estructurales del país, las terribles consecuencias que padecemos y cómo darles vías de solución. Esas fueron las banderas que movilizó a cientos de miles de manifestantes y permitió ganar la AN, en diciembre 2015, y votaron en la consulta popular en julio 2017.

Temas que fueron engavetados y cambiados por las famosas consignas que resultaron huecas para el pueblo de a pie, que puede estar de acuerdo con esas voces, pero lo suyo es encontrar respuestas a sus problemas. Qué va a pasar en el futuro con su necesidades básicas; por qué no puede aspirar siquiera a mejorar sus condiciones de vida. Esta condenado a ser excluido toda su vida. Como decía el flamante gobernador del estado Miranda, a la gente hay que mantenerla pobre para que no se haga escuálida. El populismo socialistoide y salvaje en acción.

Es tan serio el problema de las desigualdades que según el Banco Mundial, en las conclusiones preliminares de un Informe que presentará en 2018: “La posición social de los padres tiene hoy tanta influencia sobre el futuro de una persona como hace 50 años” (Comunicado de Prensa, 17 0ctubre 2017).

A lo que agrega el presidente del Banco: “Estamos viviendo una crisis del capital humano y debemos hacer todo lo posible por crear un mundo en el que los niños de todos lados tengan la oportunidad de convertirse en lo que deseen (…) Se está desperdiciando el potencial de cientos de millones de personas, porque sus posibilidades están demasiado vinculadas con los de la generación anterior” (Ibídem).

Ante esta grave situación, el presidente de la República en lugar de estar avocado a tratar de resolverla anda inventando trapacerías para incrementar su poder absoluto. Bueno, ya sabemos que es un poder totalitario. Un gobierno que grita a los cuatro vientos que los gobernadores electos si no reconocen la ANCC serán destituidos y se repetirán las elecciones, indica el tamaño de la crisis de la democracia.

Erica Benner (investigadora de la Universidad de Yale) en ensayo del 22 0tubre 217, escribió:

Maquiavelo llegó a la conclusión de que “las crisis democráticas tienen dos causas especialmente profundas. Una es el sectarismo extremo, que no es lo mismo que las discrepancias, por grandes que sean, entre unos partidos organizados. Las discrepancia, subraya, pueden ser síntomas de la buena salud de una democracia (…) La enfermedad aparece cuando la gente confunde la sana discrepancia con unos desacuerdos irremediables (…) empujan a los más fanáticos a dividir a la gente en bandos enemigos (…) y piensan que necesitan la ‘victoria suprema’ sobre sus adversarios…

La otra gran amenaza es la que generan las desigualdades extremas (…Maquiavelo pensaba que) para evitar la corrupción, las democracia necesitan tener una vaga ‘igualdad’ de oportunidades, riqueza y posición social entre los ciudadanos. Un exceso de desigualdad destruye la confianza de la gente…”

Más adelante precisa “Maquiavelo hace hincapié en una cosa: que los ciudadanos corrientes son tan responsables de estas patologías como los dirigentes y los ricos”.

(*) El título es una frase de Ludwig van Beethoven: “¡Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa!”.

Asdrúbal Cuauro

@AsdrbalC