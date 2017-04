Balance Regional: más de 121% aumentó movilización de temporadistas en Zulia durante la Semana Santa

By biendateao

El estado Zulia registró un incremento de 121% de temporadistas durante la Semana Santa, con la movilización de 2 millones 302 mil 333 personas en el territorio zuliano, siendo los estados Falcón, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy y Carabobo los destinos más concurridos por los zulianos.

El secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, ofreció un balance sobre el Operativo Semana Santa Segura 2017, donde participaron 12 mil funcionarios y 250 voluntarios. Destacó que los 250 cuadrantes activos funcionaron de manera óptima en la preservación de los feligreses, escuelas y templos del estado.

“Nos sentimos muy satisfechos con los resultados que hemos logrado con el operativo de Semana Santa Segura 2017. No hubo fallecidos por inmersión en ninguno de los 20 balnearios aptos, entre los cuales destacamos la Alta Guajira, Caimare Chico, Zapara, San Carlos, Quisiro, Gilbraltar y Bobures”, señaló Villalobos desde el Palacio de Gobierno.

Además, cerca de 20 mil ciudadanos y ciudadanas disfrutaron de las 60 actividades culturales que se llevaron a cabo en el Planetario Simón Bolívar, el Zoológico y el Jardín Botánico de Maracaibo.

De igual manera, indicó que se desplegaron 1 mil 150 patrullajes, 348 auxilios viales y un tráfico automotor de 354 mil 419 unidades ,presentándose, 10 accidentes de tránsito sin víctimas fatales, gracias a la excelente coordinación existente entre los seis peajes habilitados en la entidad zuliana, específicamente en San Rafael del Moján, La Chinita, El Encanto, Virgen del Rosario, El Venado y Santa Rita.

“El 45% de los accidentes de tránsito ocurrieron porque los conductores se distrajeron con los celulares; el resto por licor y altas velocidades, pero solo se han registrado heridos leves, no hay muertos imputables al operativo”, destacó.

Puntualizó que en las iglesias no hubo incidentes, al igual que en los 2.500 centros educativos zulianos. “La comunidad fue la protagonista, el llamado al 911 fue de gran ayuda durante el asueto”, expresó Villalobos.

Por otra parte, lamentó la muerte de dos niños durante un asalto masivo perpetrado por siete delincuentes en el Balneario de Bobures, municipio Sucre del estado Zulia, a la 1:35 a.m. de este domingo. “Es lamentable que se haya presentado este hecho cuando el operativo no estaba activo. No obstante, los delincuentes fueron dados de baja por parte de los organismos policiales” enfatizó el secretario de Gobierno.

En cuanto a las recientes manifestaciones que se presentaron en la ciudad, Giovanny Villalobos, informó que 19 personas fueron detenidas en flagrancia, en su mayoría menores de edad, de los cuales 3 están a la orden del Ministerio Público.