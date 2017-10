Blyde: Ni el propio Gobierno “se cree” estos resultados.

By biendateao

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que no reconoce los resultados de las elecciones regionales que anunció este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el primer boletín, tras los comicios de gobernadores.

“Esos resultados no se corresponden con lo que estábamos manejando (…) No reconocemos los resultados dados hoy por el CNE, no solo por el proceso ilegal y los inventos que realizaron en las últimas 48 horas con los movimientos de los centros de votación”, leyó Blyde en un comunicado desde la sede del comando opositor. El dirigente opositor dijo que ni el propio Gobierno “se cree” estos resultados.

La Unidad exigió que se audite todo el proceso, el sistema, los votos, huellas y actas de todo el país, así lo confirmó Gerardo Blyde, coordinador electoral de la MUD, incluso en los estados donde la MUD resultó ganadora. La coalición opositora realizó un llamado para que a partir de este lunes los dirigentes opositores tomen las calles nuevamente.

El alcalde del municipio Baruta también denunció el dudoso proceso mediante el cual se realizaron estas elecciones.