Cabello: Capriles habla de un descontento militar para dar ánimo a la oposición

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que el gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, habla de un supuesto descontento en las Fuerzas Armadas y sobre detención de soldados para dar ánimo a la oposición.

“Capriles es rolitranco de… (un gran) bolsa, no tiene ni la más mínima idea de lo que ocurre en un cuartel, no tiene la más mínima idea de cómo piensa un soldado, no tiene la mas mínima idea de lo que ocurre paredes adentro de un cuartel”, dijo a través del estatal VTV desde una concentración chavista en el centro de Caracas.

Cabello aseguró que la detención de 85 oficiales de diferentes componentes militares que denunció Capriles el pasado viernes era “mentira”, y resaltó que la oposición hace este tipo de afirmaciones para “darse ánimo” porque, a su juicio, los opositores están “cada día más disminuidos en la calle”.

El 5 de mayo Capriles aseguró que más de mil militares han manifestado su intención de renunciar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por estar supuestamente “descontentos” con la situación actual, pero que no se les permite la baja.

El dirigente opositor dijo en una rueda de prensa que esta información la recibía de fuentes del sector castrense y de familiares de los militares implicados.

Ese mismo día, Capriles señaló que a varios generales se “les obligó” mediante “coacción” a grabar vídeos expresando su apoyo al presidente, Nicolás Maduro, y responsabilizó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al titular de Interior y Justicia, Néstor Reverol, por estas acciones.

Sin embargo, el ministro de Defensa aseguró en una entrevista exclusiva con Efe que este dato es “totalmente falso”.

Desde hace más de un mes en Venezuela ha surgido una serie de manifestaciones en contra y a favor del Gobierno y, algunas de ellas han terminando en hechos violentos que han causado 37 muertos y centenares de heridos.

