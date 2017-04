Caitlyn Jenner se sometió a una cirugía de reasignación de sexo

La mediática Caitlyn Jenner afirmó haber tomado la decisión más drástica de su vida después de su transformación en 2015: se realizó una operación de reasignación de sexo en donde su pene fue removido.

Caitlyn, quien alguna vez fuera conocida como el medallista olímpico en decatlón Bruce Jenner y padrastro de las hermanas Kardashian, se realizó la operación en enero de 2017.

“La cirugía fue un éxito y me siento no solo maravillosa, sino liberada”, reveló Jenner, de 67 años, en su libro de memorias The Secrets Of My Life (Los secretos de mi vida), que pronto saldrá a la venta.