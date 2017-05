Capriles acompañó a las mujeres en marcha para rechazar represión y autogolpe

By biendateao

Este sábado, el Gobernador de Miranda y líder de la Unidad nacional, Henrique Capriles, acompañó a miles de mujeres venezolanas que se movilizaron por las calles de Caracas en la denominada marcha “Mujeres Contra la Represión”, para rechazar las agresiones efectuadas contra el pueblo venezolano y el autogolpe de Nicolás Maduro.

“Estamos en la autopista Francisco Fajardo acompañando a nuestras mujeres en esta movilización. La mujer venezolana es valiente, trabajadora y luchadora. Las madres y abuelas quieren un mejor futuro para sus hijos y nietos. No olvidemos que Venezuela tiene nombre de mujer y a la mujer no se toca ni con el pétalo de una flor. Como siempre, seguiremos acompañando a la mujer venezolana; nunca las vamos a dejar solas, siempre estaremos de su lado”, dijo.

Durante una transmisión por periscope, mientras participaba en la movilización, Capriles repudió que efectivos de la Guardia nacional impidiera el avance de la protesta a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

“Este gobierno le tiene miedo y terror a que la mujer le diga en su cara la verdad. El gobierno ha desplegado para hoy (sábado) miles de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, y cualquier represión, lo que hagan, que sepan las personas, el responsable de lo que ocurra será el gobierno. Este caballero, el que dirige las represiones (Néstor Reverol), lo que debería es moverse y esperar a la mujeres que están caminando al ministerio de Interior, Justicia y Paz; eso es lo que debería hacer al menos un caballero, un hombre”, dijo.

Indicó que las movilizaciones se realizaron en todo el país. “Nuestro reconocimiento, mi apoyo y afecto a nuestras mujeres de todo el país. Por las madres que han tenido que enterrar a sus hijos. No podemos olvidar a las personas que han perdido la vida en la lucha por un país libre y democrático. Seguiremos adelante hasta lograr el objetivo de tener una Venezuela democrática y de progreso”.

Por último, informó que la próxima movilización se efectuará el lunes, por lo que en las próximas horas, representantes de la Unidad dará los detalles de la nueva protesta.

Impedido el paso

Una vez llegada la movilización al muro, colocado por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la autopista Francisco Fajardo, para impedir que la marcha llegará a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ubicado en el centro de Caracas, diputadas de la Asamblea Nacional y demás figuras públicas venezolanas conversaron con la viceministra para Gestión de Riesgo y Protección Civil, Rosaura Navas, para explicarle las razones por la que protestan.

“Estamos aquí porque queremos elecciones libres, democráticas y transparentes. Queremos la liberación de los presos políticos, así como de las personas que han sido detenidas en las protestas. Queremos que se abra un canal humanitario de comida y medicinas, porque el pueblo venezolano pasa hambre y muere porque no consigue los medicamentos. No queremos más agresiones y queremos que respeten la Asamblea Nacional, esas son las peticiones que exigimos se cumplan”, expresó Adriana D´Elia, diputada del Parlamento Nacional durante la conversación con la funcionaria.

Por su parte, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informó que se planteó a la Viceministra a que una delegación de diputadas del Poder Legislativo acudiera a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para entregar la notificación al ministro Reverol y luego de eso acudir a la concentración de la protesta para comunicarle a los manifestantes la retirada del lugar. “Nosotros los venezolanos nos sentimos representados por nuestras diputadas. Estamos bien representados por ellas, quienes dan la cara por la mujer venezolana”.

Minutos más tarde, la diputada D´Elia denunció que no fueron atendidas por el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, una vez llegaron a la sede del organismo gubernamental. “Quisimos hablar con el Ministro y no apareció, no nos dio la cara a las mujeres venezolanas quienes fuimos allá para que se cumplan nuestras peticiones. Ante eso, seguiremos en las calles hasta que se cumplan nuestras exigencias”.