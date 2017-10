Capriles amenaza con irse de la MUD si Ramos Allup permanece en la alianza opositora

By biendateao

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, expresó este martes que de no haber un cambio en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejará de ser pertenecer a la alianza opositora.

“Hablo por mí no por mi partido. Mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa. Lo de ayer no tiene justificación”.

Capriles sostuvo que es necesario reestructurar la coalición opositora y que se debe buscar la construcción de una nueva organización.

“En Acción Democrática no se mueve un lápiz sin que Ramos Allup autorice que se mueva, ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente”, dijo.

Pidió a los seguidores de la tolda blanca seguir los ideales de Rómulo Betancourt y que se sumen a una unidad que interponga los intereses del pueblo venezolano.

“Es mentira que en política no se puede tener honorabilidad. En los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, sale una solución y una oportunidad”.

El ex gobernador recalcó que los venezolanos no tienen responsabilidad de lo que ocurre, a su juicio, la dirigencia no ha sabido escuchar a los ciudadanos.