Capriles aseguró que niveles de participación este 15-O fueron satisfactorios

“La operación remate terminó, es decir que centro electoral en donde no haya electores tiene que cerrar y no tiene por qué volverse abrir. Si hay personas todavía en colas para votar, deben dejarlos votar”, expresó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.

Asimismo, exhortó a los miembros y testigos de mesa en cada centro electoral estar en máxima alerta durante el proceso de escrutinios para proteger los votos de los ciudadanos.

El también líder de la Unidad nacional indicó que los niveles de participación fueron altos. “Me siento absolutamente satisfecho de la participación de nuestros pueblo, a pesar de la vagabundería del Consejo Nacional Electoral de cerrar y reubicar los centros de votación”.

En otro orden de ideas, Capriles pidió a los venezolanos a no hacerse eco de los rumores sobre los resultados de la jornada electoral.

“Siempre a esta hora empiezan los rumores, la hora loca, empieza la imaginación del gobierno. Esta no es la Venezuela de antes, la cual quiere un país en donde haya instituciones serias, en donde no haya ventajismo, corrupción y tropelías. Desde hace cinco horas, no aparece ningún alto funcionario del gobierno, salvo Maduro que salio a decir tres estupideces. El silencio saben cómo interpretarlo, pero no nos hagamos de ecos de rumores de las cadenas por Whatsapp”, dijo.

En ese sentido, exigió a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, así como a las rectoras a que den los resultados a tempranas horas de la noche.

“Tenemos que prepararnos para que nos den los resultados, a pesar que sabemos todo lo que pasó. Nos tenemos que preparar para la famosa baranda. Ellas juegan a enfriar el proceso, pero esto no es nuevo para lo venezolanos, lo importante es se sorteamos los obstáculos y el pueblo se expresó. Tengo las gobernaciones, los estados donde hemos ganado y los que ganó el Psuv. Señora Lucena, lo único que tiene que hacer es leer lo que diga el acta y no interpretarlo, al igual que ninguna de la rectoras. Si tiene decencia, dígale al país los resultados a la hora que debería ser. Tanto que se hartan de las bondades de este sistema electoral”, concluyó.