Capriles: Cambio político es irreversible y está en fase de desenlace

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, señaló que el proceso de cambio político que se lleva a cabo en todo el país se encuentra en fase de desenlace y que el mismo es irreversible, pues aseguró que el 80% de los venezolanos, de todos los estratos sociales, quiere una salida democrática y electoral.

“Actualmente estamos en un momento de resistencia. En 36 días de protestas, estamos avanzando, a pesar de la salvaje represión de los cuerpos de seguridad del estado. Tenemos decenas de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, muchos de ellos que han ido a juicios militares, pero veo al pueblo con una firmeza que no la había visto antes. Nos podremos cansar físicamente, pero en este momento histórico no podemos desistir en nuestros principios. Estamos frente a un gobierno que se deslegitima cada vez más a nivel nacional e internacional, por lo que no creo que dure mucho en el poder”, dijo.

En una entrevista radial, Capriles insistió en que Nicolás Maduro juzga en tribunales militares a civiles detenidos en las protestas, porque ya no cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República.

“La Fiscal general no es de la oposición, para nadie es un secreto cuál la posición política de la Fiscal, pero ella reconoce que hay una ruptura del hilo constitucional. Frente a eso, frente a una represión salvaje, y a no controlar la Fiscalía, Maduro, como pasa con todo lo que no controla, brinca las leyes y apela a las instancias que pueda controlar para hacer. Los juicios militares en civiles se ven en las más cruentas dictaduras. Estos juicios realizados en Carabobo, Falcón, Zulia, lo que buscan es frenar a la gente, frente a eso más unión”.

Ante la crisis política que atraviesa el país, el también líder de la Unidad, señaló que los miembros de Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen la obligación histórica de defender la Constitución, así como la soberanía del pueblo venezolano.

“Los militares son quienes portan el uniforme y las armas. Ellos juraron defender la Carta Magna la soberanía del pueblo venezolano. Les digo a cada uno de ellos, son ustedes, los hijos de Bolívar, ustedes son quienes tienen la obligación histórica de exigir que se respete la Constitución”, expresó.

En ese sentido, reiteró que en el seno de la Fanb existe un gran descontento contra el Gobierno nacional.

“La cúpula militar es una cosa y el resto de la familia castrense es otra, no generalicemos. Esos que reprimen son la minoría radical, ellos no representan a la mayoría de la familia militar. Van más de mil miembros de la Fanb que han solicitado la baja y no se les han querido dar; mañana pueden ser 10 mil castrenses, hoy pueden ser 50 generales, pero mañana pueden ser 200 comandantes que las soliciten. También tenemos conocimiento de que más de 85 oficiales están presos, por no estar de acuerdo con la represión. Y ahora, para hoy (miércoles) convocan de manera obligatoria a una reunión de generales y almirantes para abordar con Maduro una constituyente que no quieren”, señaló.

Prensa Henrique Capriles / Javier Ramírez