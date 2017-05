Capriles: El fraude no va

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó como un “parapeto” la reunión del pasado lunes realizada en Miraflores, convocada por el gobierno para presentar el proyecto de Asamblea Constituyente.

“Los partidos de la Unidad no podemos ser parte de un fraude y por eso no asistimos”, dijo al tiempo que tildó de toldas de “maletín” a las organizaciones políticas que se hicieron presentes. “No nos extrañe que ahora el gobierno le dé platica para presentar una contracara de realidad. Esos partidos que fueron, nosotros nunca los hemos escuchado”.

Aclaró que la Unidad está más firme que nunca en la lucha por recuperar el hilo constitucional. “Hicieron el ridículo ayer (lunes). Maduro no sale de Miraflores. ¿Por qué no le presentan ese proceso fraudulento a los barrios a ver qué pasa? No lo hacen porque saben que los corren”.

El líder de una Unidad insistió en que no hay ningún proceso electoral convocado en el país. “Nos robaron el revocatorio, no hay fechas para las elecciones de gobernadores que debieron ser el año pasado, ni para las de alcaldes de este año. El único proceso del que habla el gobierno es de una convocatoria fraudulenta y ese fraude no va, porque los venezolanos no lo vamos a permitir y por eso seguiremos en la calle hasta que se respeten nuestras exigencias”.

Asimismo, reiteró que se está conformando un frente en defensa de la Constitución del 99, en el que tienen cabida las personas que votaron por el gobierno, pero no comparten las decisiones tomadas por los actuales dirigentes del Psuv.

Capriles también aseguró que la inhabilitación contra el gobernador de Amazonas fue ordenada por Maduro y Cilia Flores y que la misma no surtirá efecto, porque habrá un cambio político en el país.

“Esta acción es para desmoralizar al pueblo de Amazonas. Como no han podido ganarle una elección a Liborio Guarulla en Amazonas se inventan esto. No le perdonan su liderazgo. Está claro que ellos quieren seleccionar a su oposición, pero nosotros seguiremos luchando para tener un proceso electoral libre, sin presos y sin inhabilitaciones”, concluyó.