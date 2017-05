Capriles: Estaremos en la calle hasta que sea necesario

By biendateao

“Nosotros estamos en la calle, no sólo porque no nos guste el gobierno, sino porque se dio un Golpe de Estado”, reiteró este jueves el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante una movilización realizada en los Altos Mirandinos.

“Hoy demostramos una vez quiénes son los violentos. Pasamos al lado de las tanquetas durante esta movilización de forma pacífica y no se presentó ningún incidente. Llevamos 55 días en la calle y no sé hasta cuándo será está lucha, pero estaremos en la calle hasta que sea necesario”, dijo al concluir la caminata que salió del municipio Guaicaipuro, atravesó Carrizal y llegó a Los Salias.

Señaló que hay municipios más activos que otros en la lucha por el rescate de la institucionalidad, pero que la crisis es nacional. Asimismo, insistió en que el gobierno intenta deslegitimar la protesta pacífica. “La razón y la verdad está del lado nuestro, está del 80% de los venezolanos que queremos sacar al país del hueco donde lo metieron”.

Capriles indicó que pese a que el gobierno volvió “leña las instituciones”, aún queda gente “comprometida” con su trabajo.

“La Fiscal, como debe ser y esperamos nosotros los venezolanos, desmintió al ministro Reverol, a la canciller madurista y al ministro de comunicaciones que salieron a decirle al mundo que a Juan Pernalete lo habían matado sus propios amigos con una pistola de perno. Nuevamente se les cayó su mentira”, señaló.

Asimismo, el líder de la Unidad lamentó que los venezolanos vean cada vez más comprometida su calidad de vida producto de la crisis económica y social por la que atraviesa el país.

“Aquí no hay comida ni medicinas y el gobierno ni siquiera habla de la inseguridad. Usted ve a un guardia o a un policía sólo cuando salen unos jóvenes a protestar, pero cuando roban o matan no encuentran a ningún funcionario y encima no quieren que los venezolanos voten, pero ¡ya basta! Nosotros decimos ¡no más! Demasiado hemos aguantado los venezolanos de este gobierno”, expresó.