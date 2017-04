Capriles: Los Venezolanos tenemos muchas razones para protestar pero lo hacemos fuera de la iglesia

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, condenó el ataque que padeció el cardenal Jorge Urosa Sabino, así como parte de la feligresía por un grupo de afectos al gobierno nacional durante la misa del Nazareno, realizada este Miércoles Santo en la Catedral de Santa Teresa, en el centro de Caracas.

“Lamentable lo que ocurrió en la Catedral de Santa Teresa, tenemos que rechazarlo todos los venezolanos. El miércoles Santo y la figura del Nazareno son sagrados para los venezolanos. Los defensores del gobierno se meten en la iglesia para agredir y debemos rechazarlo. Lo venezolanos no podemos aceptar esto; no se pude volver normal lo que se vive en el país. Los venezolanos tenemos miles de razones para protestar, pero lo hacemos fuera de la iglesia, respetando la feligresía”, dijo.

Sobre el rechazo por parte el pueblo de San Félix a Nicolás Maduro el pasado martes, durante un desfile militar, Capriles señaló que esa una muestra de impopularidad que tiene el gobierno nacional ante el pueblo venezolano.

“Todo lo que han sembrado lo han cosechado, San Félix, estado Bolívar, una región tan importante para el país, como los es la región de Guayana, en cadena nacional rechazó a este gobierno. Maduro eligió el camino de la dictadura, porque no quiere someterse a la consulta popular, no quiere que el pueblo venezolano se exprese con el voto. Si le trancan las vías democráticas, la gente pierde la paciencia. El pueblo venezolano tiene paciencia, pero tiene un límite. Este gobierno, si goza de apoyo popular, por qué no se sometió al Referendo Revocatorio; además no se han hecho las elecciones de gobernadores y alcaldes, no respeta los votos de 14 millones de personas que eligieron la Asamblea Nacional y tampoco han presentado el cronograma electoral”, expresó.

Asimismo, reitero que se someterá a un referendo en el cual se le consultará al pueblo mirandino si esta de acuerdo o no de su inhabilitación, esto ante la medida que le impuso la Contraloría General de la República de inhabilitarlo por un periodo de 15 años. a cargo de elección popular. “Si el pueblo mirandino está de acuerdo con mi inhabilitación, inmediatamente pondré mi cargo a la orden, pero también reto a Maduro a que también lo haga y se someta a esta consulta”.

Capriles también convocó a todos los venezolanos a participar en las protestas que se efectuarán este jueves en todos los municipios del país para exigirle al gobierno nacional la restitución del hilo constitucional. “Sobran razones para alzar nuestra voz, todo dentro de la Constitución, para defender la democracia y nuestra Carta Magna. Los que están fuera de la Constitución es Maduro y su gobierno que no quieren elecciones”.

Desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Baruta, el también líder de la Unidad Nacional, con mucho recogimiento, fe y devoción, participó junto a los diputados de la Asamblea Nacional, Adriana D´Elia y Juan Requesens, y demás feligreses de la parroquia mirandina, en la santa misa y posterior procesión del Nazareno. “Todos los miércoles Santos trato de estar aquí para cumplir mi promesa con el Nazareno. De aquí me voy a Petare para seguir mis promesas”.