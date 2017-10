Carlos Alaimo: Reflexión: Juan Pablo, preferiste escuchar al centralismo y no a tus votantes

Juan Pablo, preferiste escuchar al centralismo y no a tus votantes

Estimado Juan Pablo:

Una vez más desde la honestidad de mis convicciones y de las del equipo que me acompaña, me dirijo a ti de manera abierta y pública.

Tu decisión de ayer fue más que decepcionante. Preferiste escuchar a Henrique Capriles, al centralismo y a la dirigencia nacional de Primero Justicia más que a los 700.755 mil ciudadanos que votaron por ti como gobernador. No supiste asumir el control político.

Dices ratificar tu actitud de no aceptar bajo ningún concepto ser juramentado por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fraudulenta, írrita, que no representa la voluntad del pueblo venezolano, pero lamentablemente esto suena a excusa. ¿Es que acaso no sabías que íbamos a una elección donde siempre se nos dijo que la juramentación era ante la ANC? Asimismo, sabíamos que había más de 700 mil electores desplazados de sus centros de votación, entre otras variables negativas que le dieron ventajas al partido del gobierno. Y a pesar de ello fuimos.

¿Por qué fuimos? Porque pensábamos que íbamos a arrasar y obtener una victoria masiva e incuestionable en los comicios regionales; OJO yo también pensaba lo mismo. Pero dejé por fuera a los radicales que tomaron más fuerza en los últimos días y NOS DIVIDIERON LA VOTACIÓN. O sea nos JODIERON (y disculpen la frase), pero no es fácil calarse tanta miseria humana de los líderes nacionales.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha tenido aciertos, pero más desaciertos. Y esto es lo que estamos pagando. Su estrategia y su política comunicacional son más viscerales y populistas, que racionales y éticas.

Tu decisión fue un terrible error táctico y estratégico que no comprendemos. Asumiste una posición absurda que pone en riesgo un espacio que fue duramente ganado. Por el contrario los otros cuatro gobernantes de oposición entendieron que la dinámica política muchas veces nos obliga a reorientar nuestras decisiones.

Debiste asumirlo: es DEBER de todo candidato o gobernante escuchar a sus ciudadanos. A todos aquellos que salieron a votar por ti, a pesar de cargar a cuestas un descontento tristemente capitalizado por todos aquellos factores partidistas que no supieron enfrentar ni dar respuesta a una petición ciudadana masiva.

Es un acto de IRRESPONSABILIDAD tu decisión de no juramentarte. COMETIMOS UN ERROR. ACEPTÉMOSLO. Nos faltó autenticidad, ética, apego a la verdad.

Ahora, ¿qué vamos a ganar? NADA. SOLO ESTADOS ANARQUIZADOS. ¿O es que acaso crees que esta decisión tuya nos va a llevar a “tumbar” al gobierno? Lo que va a suceder, en este triste escenario, es que vamos a correr con el riesgo de tener que “calarnos” a un gobernador oficialista.

Hay que aprender a ejercer la POLÍTICA Juan Pablo. Con madurez y altura. HABER DICHO LA VERDAD EN LA CAMPAÑA.

Pasión por Maracaibo y el Partido Independiente del Zulia continuarán en la lucha, con más fuerza, compromiso, e inteligencia política.

¡CALLE Y ELECCIONES SON COMPATIBLES!

Carlos Alaimo