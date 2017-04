César Morillo: Desgaste y resistencia, dos factores claves

La calle está caliente y así seguirá. La marcha del 19A fue enorme, muy nutrida, sin buses, espontánea, muchos expertos en movilización hablan que ha sido la mas grande de la oposición durante estas dos décadas de resistencia. La jornada siguió el guión conocido, represión brutal e innecesaria ante unos manifestantes que lo único que pretendían era entregar un documento a la Defensoría del Pueblo. Ni eso parece ser posible que el régimen conceda.

Por su parte, el oficialismo realizó una concentración, con movilización de cientos de autobuses del interior, aun así no pudieron llenar la avenida Bolívar, es evidente que el régimen ha perdido poder de convocatoria.

Al momento de escribir esta nota se habla de tres muertes confirmadas, dos jóvenes y un guardia nacional. Los jóvenes, Carlos Moreno de 17 años, fue asesinado en Caracas, y Paola Andreina Ramirez de 23 años asesinada en el estado Táchira, ésta última asesinada a sangre fría mientras caminaba y un motorizado de los llamados colectivos le disparó, todo captado por unas cámaras de seguridad que no dejan lugar a dudas. Este video dará mucho de qué hablar, seguro. En San Antonio de los Altos, situada en el estado Miranda, falleció el sargento de la guardia nacional San Clemente Barrios de un disparo de un franco tirador, según versión oficial.

La MUD anunció una nueva marcha para mañana con la misma ruta. Una convocatoria arriesgada dado el desgaste que supone, además ya no es una fecha festiva y muchos de los marchantes de ayer deberán incorporarse a sus trabajos hoy. Es una muestra de arrojo, valentía y perseverancia. El mensaje es claro: esto no es de un día, no.

El régimen acusa un desgaste, y su fuerza de movilización se verá mermada dado que el contingente del interior ya está de regreso. Por otro lado, los efectivos militares y milicianos también se cansan. Así que entramos en una etapa de mayor intensidad y en la que la resistencia jugará un importante papel.

El gobierno sigue con el mismo guión. Su mensaje es: hay un golpe de la derecha y lo están desactivando, pero solo señalan a dirigentes políticos. Un detalle, los golpes los dan los militares, no civiles. Siendo así,¿está en dudas la lealtad de las Fuerzas Armadas?

El régimen persistirá en descabezar a la oposición. Habrá mas acusaciones y montajes contra líderes de la MUD, y mas detenciones. La dictadura arrecia y al hacerlo, muestra también sus temores. Cada intervención de Nicolás Maduro señala a los traidores, ¿a quienes hace referencia? E insiste en el lenguaje bélico, mientras llama a dialogar a los mismo que amenaza con ponerlos tras las rejas. No es fácil confiar en su palabra.

La comunidad internacional seguirá apretando para obligar a Nicolas Maduro a la salida electoral. Ya veremos si los contactos que se han intensificado (Almagro reunido con Leonel Fernandez entre otros) tienen resultados.

¿Dará su brazo a torcer el régimen y convocará a elecciones?¿Quien aguantará mas, los que reprimen o los que resisten? La oposición sostiene que a ellos les asiste la razón y la justicia, y que el miedo crece en las filas del régimen. Quien se cansa pierde…

@cesarmorillo7