Codhez: El CLEZ desconoce la voluntad de los zulianos al desconocer a Juan Pablo Guanipa como legítimo Gobernador del Zulia

By biendateao

El CLEZ desconoce la voluntad de los zulianos al desconocer a Juan Pablo Guanipa como legítimo Gobernador del Zulia.

Durante la mañana del jueves 26 de octubre, los parlamentarios del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ)declararon vacante el cargo de gobernador del Zulia. Con esta decisión, expresaron su rechazo ante la negativa del líder opositor de juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

Juan Pablo Guanipa resultó electo el pasado 15 de octubre con un 51,6 % de los votos registrados en el estado Zulia. Por lo tanto, la voluntad de los zulianos de elegirlocomo gobernador del estado quedó evidenciada con los 691 mil 547 votos que le dieron el triunfo sobre el candidato del oficialismo, Francisco Arias Cárdenas.

Desde Codhez reiteramos que el derecho a elegir del pueblo zuliano debe ser respetado y la materialización de su voluntad debe ser garantizada mediante el reconocimiento de la opción resultante como ganadora.

El gobernador electo no ha renunciado ni abandonado el cargo para el cual fue electo. Por esta razón, no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia que los parlamentarios del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) utilizan para establecer la declaratoria de falta absoluta. En consecuencia, esta decisión no tiene fundamento legal que la soporte y evidencia la parcialización del órgano legislativo zuliano y el seguimiento de directrices partidistas contrarias a los valores democráticos que deberían prevalecer en sus acciones.

El Consejo Legislativo del Estado Zulia, según lo previsto en la Constitución, debió juramentar al gobernador electo.El incumplimiento de ese deber constitucional y la posterior declaratoria de falta absolutademuestran una clara falta de coherencia en su proceder.

Codhez exige al CLEZ que respete la elección de Juan Pablo Guanipa como expresión de la soberanía popular de los zulianos.