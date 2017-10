Cómo votar con éxito en las elecciones regionales de este domingo

By Redaccion BD

A tres días de las elecciones regionales pautadas para este domingo 15 de octubre, son muchas las dudas que aún persisten entre los votantes.

Expertos en el área electoral han denunciado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha brindado suficiente información sobre el proceso para elegir a los gobernadores de 23 estados.

A continuación los pasos para votar de manera práctica y ejercer el derecho al sufragio con éxito y sin inconvenientes.

1. En dónde votar

Hasta este viernes el CNE reubicó 277 centros de votación, lo que afectaría a 715.509 ciudadanos. Hay varias maneras de verificar a qué lugar debes acudir para ejercer el derecho al sufragio.

Registro Electoral del CNE

Al ingresar la cédula en la página del CNE, debe salir la información del centro en el que se debe sufragar. Hasta este jueves los datos en el portal estaban desactualizados. El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, recomienda verificar hasta último momento la información.

El registro electoral de la MUD

En la página de la Mesa de la Unidad Democrática puedes introducir tu número de cédula de identidad y te aparecerá el centro y la dirección donde votarás.

Debido a la confusión creada después de que el CNE no permitió la sustitución de candidatos en el tarjetón, la MUD también recuerda en el portal cuáles son los que fueron elegidos en primarias o por consenso.

El servicio de información vía mensajería de texto ofrecido por el CNE

Al enviar por mensaje de texto el número de cédula de identidad al número 2406, llega la información de tu centro de votación correspondiente. Adicional a eso, se te enviará solo el nombre del candidato oficialista por el estado por el que votas y no los inscritos por la oposición. Otro detalle es que no puedes enviar el mensaje si no tienes saldo.

Si no cuentas con mensajería de texto o Internet

Si no logras acceder a los registros electorales provistos por el CNE y la MUD, ni logras acceder a la información por vía mensajes de texto, Eugenio Martínez indica que el domingo, en los antiguos centros de votación, el CNE señalará con avisos cuál será la distribución de los centros nuevos y a dónde deberás dirigirte para votar.

Además de ello, la MUD informó que en estos antiguos centros se ofrecerá traslado a los votantes para que puedan llegar a sus nuevos puntos.

2. El proceso de votación del domingo

Este proceso electoral será similar a los celebrados en anteriores ocasiones, a excepción de que en esta oportunidad se prescindirá del sistema de información al elector (identificación por huella dactilar) y del uso de tinta indeleble.

A falta de sistema de reconocimiento dactilar, los miembros de mesa tendrán un listado donde saldrá tu nombre y los miembros de mesa podrán verificar que apareces allí.

Qué pasa si no apareces en el listado del nuevo centro de votación

Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, explica que esto es muy poco probable que suceda, debido a que las listas de cada centro ya han sido impresas. Si no apareces en la lista del centro, es porque probablemente no estés inscrito en el sistema.

El resto del proceso

Luego de la verificación en el listado, el proceso será prácticamente igual a los anteriores realizados.

Esto significa que, luego de entregar tu cédula y de que el presidente de la mesa electoral verifique que apareces en la lista del centro, puedes de una vez dirigirte a la máquina de votación.

En esta ocasión los candidatos aparecerán directamente en la máquina, y no en el dispositivo del tarjetón. Para votar, bastará con presionar en la pantalla táctil por el candidato de preferencia.

Al seleccionar la opción, se habilitará el botón en la parte inferior de la pantalla que dice “votar”. Lo presionas e inmediatamente la máquina transmitirá el comprobante de tu voto.

Está atento y verifica que lo que diga concuerde con tu selección. Luego, dirígete a otra mesa donde se dispondrá una caja de resguardo para depositar el comprobante.

Por último, acude a la última mesa dispuesta, donde un miembro de mesa te ofrecerá el cuaderno de votación para firmar y colocar tu firma.

3. Si necesitas votar con acompañante

El voto asistido se realiza solo para personas con discapacidad, de edad avanzada o con personas analfabetas, en conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley para las personas con discapacidad.

El acompañante y el votante deberán indicar a los miembros de mesa de la situación y un miembro de reserva será el encargado de registrar a tu acompañante para que puedas votar.

Una persona podrá acompañar a un elector sólo una vez. Bajo ninguna circunstancia se debería permitir que una persona asista al voto a más de un ciudadano.

4. En caso de algún inconveniente

En el caso de que se presente algún inconveniente o incidencia en el sistema de autenticación integrado, se dispondrá de un miembro de reserva que te provea una planilla de incidencia asistida.

