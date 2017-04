Conelmazodando Cabello: “Estos escuálidos no tienen las bolas de dar un golpe de Estado como se da”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que los escuálidos no tienen el coraje de dar un golpe de Estado al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y por eso “mandan a otros a que derramen sangre para ellos después hacer su patinaje sobre la sangre de los demás”, afirmó durante la emisión 151 de su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), desde el Teatro del Círculo Militar, en Caracas.

“Con la Conferencia Episcopal por delante, estos escuálidos que no tienen las bolas de dar un golpe de Estado como se da, que no tienen el coraje de pararse como debe ser, mandan a otros a que derramen sangre para ellos después hacer patinaje sobre la sangre de los demás y celebrar que tumbaron a Maduro”, manifestó el Primer Vicepresidente del Psuv, quien destacó que “no nos vamos a rendir, y ustedes (derecha) no van a pisar Miraflores más nunca”, enfatizó.

Cabello aseguró que los dirigentes de la derecha local convocan e imploran a fuerzas extranjeras para que invadan la República Bolivariana y por tanto deben ser tratados como “enemigos y traidores a la Patria”, apuntó.

“¿Un traidor como debe ser tratado en su tierra si va a facilitar que tropas enemigas maten a nuestro pueblo? (…) Hay que estar muy bajo para caer en eso, para rogar que invadan a Venezuela, pero ¿Por qué (opositores) se llevan a sus hijos de aquí? ¿Será que temen a los daños colaterales? Ojala que aquí no haya daños colaterales, quisiéramos que reinara la paz en este país”, preponderó al tiempo que aseveró: “Yo no he escuchado en otros países que salga la oposición diciendo que invadan a su país. Eso yo no lo he visto en ninguna parte, parece que es aquí nada más. Claro, Venezuela tiene muchas riquezas. Aquí el tema no está en Miraflores nada más, el tema es el petróleo, el gas, pero más importante es el agua, somos la séptima reserva del mundo, por eso nos atacan”, explicó.

En ese sentido, el dirigente de la tolda roja alertó que “está en juego es la Patria” y acentuó que no entregará al pueblo jamás. “Aquí se nos va la vida y se nos irá en los combates que sean, pero no vamos a traicionar a este pueblo, no lo vamos a hacer”, reiteró.