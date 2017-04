Dámaso Jiménez: Oposición zuliana aprende de unidad a fuerza de bombas y ataques

UNT habría nombrado una comisión para conversar con PJ y VP con el propósito de resolver el tema de la división de la MUD en la región.

Por primera vez en mucho tiempo, los diferentes grupos y simpatizantes que hacen vida dentro de la oposición en el Zulia fueron convocados al mismo lugar y a la misma hora para salir a marchar por una causa común este 19 de abril.

Es que a pesar de la angustiante crisis que vive el país, los líderes políticos de la región no parecían descifrar el clamor de unidad que estaba exigiendo la calle, entre ellos el sector empresarial, académico, estudiantil y gremios, quienes han hecho reiteradamente un llamado público a los representantes de los partidos Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, para que cesen la dura guerra interna que sostienen, principalmente vía redes sociales, reflejando una imagen de división ante lo que ha sido considerado dos versiones de una misma MUD en la región.

La convocatoria del 19 y luego del 20 de abril sirvió para hacer a un lado estas diferencias. Por primera vez en mucho tiempo se capitalizaron esfuerzos y definieron estrategias de lucha para hacer una convocatoria histórica y caminar juntos en una protesta contra el gobierno que encabeza Nicolás Maduro.

Ambos sectores políticos acompañaron a una multitud esperanzada que tenía previsto llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo y entregar un documento a su representante, Aristóteles Torrealba, exigiendo la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por haber dado un golpe de Estado a la Asamblea Nacional.

La diputada del parlamento nacional, Desiré Barboza encabezó la comisión que entregó el documento junto a representantes de su partido, Voluntad Popular y de Primero Justicia, pero lo importante fue el acompañamiento de factores de AD y UNT al término de la jornada. En el documento suscrito por ambas tendencias daban cabida al carácter pacífico de la protesta y el exhorto al representante del poder moral a cumplir su labor como garante de los Derechos Humanos de todos los venezolanos. El documento exige la destitución inmediata de los siete magistrados de la Sala Constitucional que participaron en el golpe de Estado a través de las sentencias 155 y 156 con el que se pretendió disolver el Poder Legislativo.

Las dos posturas de la MUD en la región parecían deslindarse de la reorganización de la nueva coalición opositora que estaba dando buenos resultados. El rechazo entre ambas tendencias venía haciendo un grave daño en el seno de la unidad para enfrentar no solamente a un gobierno cada vez más represivo sino que daba oxígeno al gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, quien intenta reelegirse y luce como principal beneficiario de la confrontación interna.

Un reciente estudio de opinión realizado por la Fundación Zulia Productivo en 14 municipios del estado Zulia, en entrevistas a 2700 familias, evidenció que una división de los aliados de la MUD (de sacar dos candidatos por separado) le abriría una alta posibilidad al candidato del PSUV de ser electo.

El politólogo Jesús Castillo Molleda, presidente de dicha Fundación, reitera que ante los resultados del estudio se infiere la necesidad de que Guanipa y Rosales se entiendan de inmediato, porque “unidos son una fuerza pero divididos solo son una opción”.

El analista de escenarios políticos considera que durante los días santos UNT nombró una comisión para conversar con PJ y VP con el propósito de resolver el tema de la división de la MUD en la región y el protagonismo de algunos de sus miembros, lo que los llevó a trabajar juntos en las actuales circunstancias de protesta y así dejar claro que la sensatez logró su cometido.

“Saben que de no resolverse pronto esas diferencias podrían desanimar a sus seguidores, quienes se mantienen firmes en contra del gobierno, pero sin reconocer liderazgos particulares en la oposición. Muchas expectativas surgen en los sectores que adversan al gobierno, quienes sienten que se abre una oportunidad de que renuncie el Presidente, así como de un llamado a elecciones generales. En este escenario, muchos dirigentes aprovechan los últimos acontecimientos para hacerse visibles y dar a entender que ellos están haciendo todo lo posible para lograr los objetivos mientras otros no hacen lo suficiente.”

El presidente del partido Unión y Entendimiento (Puente), en el Zulia, Johel Salas, afirmó que no es momento de agendas particulares porque lo prioritario es enfrentar una dictadura para lo que se requiere unidad de criterios. “Ya es momento de parar con esta división. Los intereses de los venezolanos están por encima de los intereses partidistas. Solo en la unidad está la posibilidad de triunfar frente a la dictadura, es hora que nos pongamos a la altura que el momento histórico nos exige y eso es ponernos al servicio de los ciudadanos”

Faltó la foto

Aunque ambos líderes regionales, Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa, se evitaron, la convocatoria del 19 de abril tomó las calles sin violencia, pidiendo elecciones y manifestando juntos su rechazo al régimen. La gente esperaba la fotografía que evidenciara el acuerdo entre ambos líderes por la prevalencia de la unidad, pero no se dio.

Sin embargo la presión arropó el acercamiento de ambas posturas y ambas posturas, la de Emerson Blanchard (AD y UNT) y la de Gustavo Ruiz (PJ, VP, Gente emergente) se vieron obligadas a unirse en las circunstancias apremiantes y trabajar en conjunto, ante el riesgo de echar a perder una convocatoria tan importante.

El acto de la Defensoría pudo haberse convertido en un saludo a la bandera, pero los cordones de seguridad tomaron todo el casco central para los actos organizados por la Gobernación del Zulia en conmemoración por el 19 de abril en la Plaza Bolívar de Maracaibo.

Las bombas lacrimógenas y ataques de la GNB contra el grupo de manifestantes terminaron por unir más a los zulianos en la jornada ya prevista, que no permitió que le cerraran el acceso de entrada y salida del casco central de la ciudad.

Los manifestantes que marcharon unidos responsabilizaron al gobernador Arias Cárdenas de la “emboscada” y rechazaron la intención de manchar con muertes y heridos una jornada cívica importante.

La unidad del 19 y 20 de abril se mantendrá

El líder y fundador de UNT, Manuel Rosales, le salió al paso a la represión policial desproporcionada y repudió el intento del gobernador zuliano de criminalizar el derecho asumido por miles de zulianos, que caminaron con civismo y sentido democrático para exigir también el cronograma electoral de unos comicios secuestrados como las regionales, que mantienen a los actuales gobernantes usurpando funciones.

“No pueden actuar de forma bestial cuando el pueblo se manifiesta de forma cívica y democrática. No podemos permitir que sigan pateando la Constitución Nacional, el pueblo está cansado y obstinado de tantas calamidades”.

El diputado Juan Pablo Guanipa también reaccionó a la “emboscada” preparada en el centro de Maracaibo enviando un mensaje contundente a los funcionarios de la GNB y de la gobernación para que respeten el derecho a la protesta y al artículo 68 de la Carta Magna. “Estamos librando una batalla por la libertad, por la patria y por la democracia. Estamos luchando por el futuro de la patria de todos los venezolanos que ya no se cala esta dictadura”.

El también coordinador político de Primero Justicia responsabilizó a Arias Cárdenas de los ataques y le hizo un llamado a no ser cómplice de la crisis humanitaria que vive el país al rechazar la ayuda de medicinas y alimentos que hacen otros países y que pudieran afectar intereses de negocios ilícitos que viven del caos y la miseria de la gente.

El editor del portal de análisis “Verdades y Rumores”, Darwin Chávez, señaló que el acuerdo de este 19 de abril en la MUD del Zulia no significa que la crisis interna de la oposición ya esté resuelta, pero se dio un primer paso para que el efecto de la Unidad en el Zulia tenga sentido, broten voceros reconocidos por todos los factores y se mantengan en la calle acompañando al pueblo en sus penurias.

Dámaso Jiménez

@damasojimenez