Darwin Chávez/ Verdades y rumores: Los significados del 15-O

15-O. Este domingo el país se topará con otra importante cita con la historia. Una historia difícil, llena de obstáculos y repleta de arbitrariedades. Una historia con poca democracia y mucho de autoritarismo. Una historia marcada por los esfuerzos que ha dedicado el régimen para atacar la confianza del venezolano en sus líderes, para promover la resignación y para incentivar la flagelación colectiva. Pero es la historia que nos ha tocado vivir. Una historia que se debe cambiar para que tengamos una sociedad moderna, de ciudadanos, de respeto, de tolerancia y sobre todo de esperanza. Con el respeto que se merecen, no creo que unos personajes que viven en el exterior y que no arriesgan el pellejo en esta lucha, tienen el derecho de venir a vender la idea de que votar es malo. Bien sabroso es dictar “líneas estratégicas” desde Miami, Madrid o cualquier otra ciudad del mundo bien lejos de la candela. El voto es la única arma que tenemos los que creemos en la democracia y por eso debemos usarla ¿Vale la pena votar este domingo? Por supuesto que sí ¿Por qué? Porque si se cumplen las proyecciones de las encuestas debería estar participando por lo menos 60% de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral y esa es la primera derrota que se le propinaría al Gobierno, que buscó incentivar la abstención porque con eso reducía sus posibilidades de recibir un resultado apabullante. Si la participación supera 60% la disidencia estaría en la posibilidad de ganar entre 17-19 Gobernaciones, lo que sería demoledor para un régimen que pretende hacer gala del supuesto respaldo popular a la revolución. Si la abstención no supera 30% hay posibilidades, lea bien, posibilidades que el Gobierno lo pierda todo. Ese sería un golpe mortal de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Una masiva votación de la disidencia dejaría al régimen como un mentiroso con las irreales cifras de la elección de la ANC. Muchos hablan de las supuestas trampas, pero está plenamente demostrado que cuando la oposición vigila cada paso del CNE no hay posibilidades de trampa. Muchos dicen que en el Poder Electoral van a poder cambiar los resultados a favor del oficialismo, pero eso tampoco es verdad. El 6D se demostró que cuando hay una avalancha de votantes, no tienen posibilidades de manipular el proceso de forma significativa para que puedan ganar. Además coincido con varios verdaderos analistas, como John Magdaleno, quienes afirman que la única posibilidad de salir del régimen es la fusión de varias estrategias que erosionen su cohesión interna y la pérdida de poder que los desune. Nada más efectivo contra este tipo de regímenes, que quitarles poder y dejarlos a merced de la justicia que tanto temen. Recuerden que esto no es una lucha contra verdaderos demócratas, sino con personajes de otra especie mucho más peligrosa. Es una lucha larga, pero una que vale la pena ¡VOTE!

COLAPSO. Tal como la mayoría de los economistas han venido pronosticando, el colapso de la economía se acerca peligrosamente y no se observan intenciones oficiales de tomar los correctivos que desaceleren el arribo del mismo. Esta semana corrió como pólvora en la comunidad internacional el peligro que el Gobierno no cancele sus compromisos de deuda externa que entre finales de octubre y el mes de noviembre totalizan más de $3 mil millones. Sólo entre los últimos días del presente mes y los primeros del mes próximo deben pagar $2.200 millones. Hay mucha preocupación a nivel de los mercados, sobre todo de los tenedores de bonos que temen que el régimen pueda caer en default. Los mismos analistas estiman que el Gobierno pagará sus deudas, pero a cambio de reducir aún más las compras de alimentos y medicinas en el exterior ¿Por qué el régimen prefiere pagar deuda? Porque hay intereses de por medio ( LEA : http://verdadesyrumores.com/gobierno-por-que-sigue-pagando-la-deuda-a-pesar-de-la-iliquidez/). El peso de los compromisos de deuda que se deben pagar es importante en el camino hacia el colapso, pero más clave aún son las sanciones. Esas medidas no evitan la compra de alimentos y medicinas, porque eso no entra en lo establecido, pero si le corta al Gobierno las posibilidades de acceder a financiamiento internacional. Las sanciones sólo ampliaron esas limitaciones, porque ya el régimen tenía dificultades para acceder a esas fuentes de dinero fresco porque no genera confianza y de ahí que el “riesgo país” sea tan elevado. Muy pronto el Gobierno entrará en una fase de “pelazón” terrible. Recordemos que hace pocos días se realizó una importante reunión en la cual un grupo de diplomáticos de naciones europeas plantearon la visión de sus países sobre la situación venezolana. Uno de esos funcionarios de alto nivel aseguró que en los próximos días el régimen se quedará sin recursos para comprar alimentos y medicinas. Y lo peor es que Maduro y compañía no tiene muchas opciones para salir del atolladero financiero.

GUANIPA. La pregunta de moda es ¿Ganará Guanipa? Y mi respuesta siempre es la misma: la ventaja en las encuestas habla de una victoria. Eso va a depender en un alto porcentaje de los niveles de participación de los electores. Todos los estudios en el Zulia hablan de mínimo 60% de concurrencia de electores. Si esa proyección se concreta, Guanipa ganaría las elecciones de este domingo. Su candidatura ha venido avanzando con fuerza. El mensaje enfocado en los problemas económicos, fundamentalmente la pobreza se identifica con las penurias de la gente. Hay un adecuado manejo estratégico. La sensación de Unidad a su alrededor es total. Su figura representa el cambio y así lo identifica el ciudadano. Algunos hablan de una campaña fría, insípida y no les quito razón. Ese es el efecto de la crisis y de la conducta del oficialismo. La crisis ha hecho que la prioridad para muchas personas no sea una campaña electoral, sino sobrevivir. Pero eso no es señal que el elector le resta importancia a las elecciones. La gente irá a votar este domingo. Pero la razón fundamental es que el oficialismo no está haciendo campaña porque no le conviene incentivar la participación de los votantes, sino la abstención. Su programa de gobierno es claro, enfocado en temas fundamentales. Me gustó eso de trabajar con todos los alcaldes y de combatir el centralismo maracucho. Importante atacar la emergencia en primer lugar y luego desarrollar un plan estratégico. Hablar de futuro en un país con un presente de dudosa cualidad, es llamar a la esperanza. A pesar del poco tiempo y las condiciones adversas, Guanipa se perfila hasta ahora como la primera opción para este domingo.

EXIGENCIAS. Los rusos avanzan a paso firme en la ocupación de las operaciones de PDVSA en Occidente. Sencillamente están cobrando ¿Cobrando qué? Temen que ante la situación de Venezuela no puedan cobrar todo el dinero que el Gobierno le adeuda al Gobierno y a empresas rusas, por lo cual están recibiendo como “empeño” campos petroleros, acciones en Citgo y otras cositas. Pero además tienen la petición oficial de entregar más dinero para aliviar la falta de liquidez del Gobierno, pero antes quieren tener bajo su control las garantías adecuadas. Y por otro lado, les han propuesto ocuparse de la reactivación de la producción petrolera que ha venido cayendo de forma estrepitosa y que sólo es salvada por el esfuerzo de las empresas mixtas. Para dedicarse a levantar la industria, los rusos han puesto condiciones. La lucha contra la corrupción ha sido una de ellas. Quieren proteger su dinero de la voracidad de los enchufados petroleros que han saqueado a PDVSA. Pero además como nueva condición podrían ser ellos los que designen a los nuevos gerentes que se ocupen de las labores en PDVSA Occidente, tal como explicamos con detalle esta semana en VyR ( LEA :http://verdadesyrumores.com/extra-conozca-las-nuevas-exigencias-de-los-rusos-en-pdvsa-occidente/). En definitiva los rusos asumen una parte importante de Petróleos de Venezuela. La otra parte le quedará a los chinos ¿Y la soberanía nacional que tanto defienden los revolucionarios dónde queda?

ABSTENCIÓN. Todo indica que la única posibilidad que tiene Pancho de ganar este domingo es que la abstención sea brutal y que funcionen los mecanismos de chantaje que tiene el oficialismo y que ahora giran en torno al Carnet de la Patria. Nadie mejor que Pancho sabe que una elevada participación de los votantes no sólo acaba con sus aspiraciones, sino que corre el riesgo de una derrota apabullante que acabe con su vida política. Por eso maniobra y su principal esfuerzo está en esos zulianos que tienen el Carnet de la Patria y han recibido algún beneficio oficialista. Pero además trabaja para tratar de erosionar la Unidad. Su entorno confía en la victoria y la efectividad de las estrategias. Hablan mucho de Un Nuevo Tiempo, ante lo cual elevé consultas a dirigentes amigos de UNT quienes me aseguraron que ellos están trabajando para la victoria de Guanipa y que nadie está jugando contra él. Pero además cree que las maniobras emprendidas a través del CNE reduzcan el interés por votar de los electores. Y por supuesto tiene listas otras acciones para ese día que buscan espantar a los opositores de los centros de votación. Por cierto el guion rojo de manipulaciones oficialistas no es nada nuevo. Lo usaron para el 6D y no les dio resultado. Contra ellos trabaja la madurez política que ha adquirido buena parte de los ciudadanos.

TRABAJO. Buen despliegue el del partido Voluntad Popular en el Zulia. Un amigo de la MUD me confesó que VP ha crecido en estructura y cobertura electoral. Ahora acuden a la verdadera gran medición. Tienen la ventaja que su tarjeta, junto a la de Primero Justicia, tiene la cara del candidato lo que por supuesto los pone en una buena posición. En VP confían en obtener una elevada cantidad de votos en Maracaibo, San Francisco y Lagunillas. De eso va a depender mucho las alianzas que puedan construir para las primarias opositoras en las cuales se escogerán a los candidatos a las elecciones municipales. En San Francisco hay confianza en el trabajo de Gustavo Fernández y su equipo que se han convertido en la primera fuerza política de la oposición en el sur. En Maracaibo quieren seguir creciendo, porque se comenta que Lester Toledo podría regresar para competir en las primarias de este municipio. En política las alianzas son fundamentales y las mismas dependen fundamentalmente de la fuerza y eso se mide en votos.

IMPUNIDAD. No sólo en las áreas operacionales de PDVSA en la Costa Oriental del Lago hay hechos irregulares. Me informan que cosas muy extrañas están ocurriendo en el campo DZO, que está ubicado en el pueblo Calle Larga del municipio Machiques. Hay un supuesto gerente con competencias en materia de seguridad que ha hecho fiesta con los materiales que son necesarios en las labores operativas. Al parecer todo lo sustraído lo guarda en una granja de su propiedad. El tipo es el jefe de los hechos irregulares en el campo. Es el hombre fuerte y cuenta con un grupo de apoyo de varios trabajadores. Quienes se le oponen son despedidos. Quienes se atreven a investigar lo que ocurre, son amenazados. Incluso el personal de PCP se hace de la vista gorda. Se comenta que los tentáculos de las operaciones irregulares llegan a varias gerencias de Occidente, que reciben sus comisiones de los negocios y por eso nadie actúa para frenar al hombre fuerte de Perijá. Nadie se opone, por ahora, a los guisos de esos enchufados petroleros perijaneros.

PANCHO Y SUS APUROS. Nada fácil ha resultado la campaña electoral para Pancho. Ha tenido que lidiar con la poca asistencia a sus eventos. Ni siquiera las amenazas al personal de la Gobernación han servido para que se llenen los sitios donde hace su campaña. Incluso le ha tocado el papelón de bailar en actos públicos, tratando de imitar a Maduro y sus escasos dotes artísticos. Como la obra de su gestión es inexistente, ha tenido que improvisar inaugurando obras sin terminar, como es el caso de los apartamentos que entregó el pasado fin de semana a los policías a los cuales les faltaban las puertas y la cerámica. Ha dado más carreras con el Oncológico que Usain Bolt en los juegos olímpicos y esa obra sigue sin funcionar por los graves problemas eléctricos que tiene y que han impedido, entre otras cosas, que se hagan las pruebas para calibrar los equipos. En la cena pro fondos realizada el pasado jueves en el Hotel Intercontinental no asistieron ni 12 personas. Pocos quisieron pagar la tarjeta de Bs. 5 millones. Sólo asistieron los enchufados más fuertes y alguno que otro inocente que se creyó el cuento que le podrían presentar propuestas y proyectos. Son tantos los apuros que sus voceros no se cansan de ofrecer jornadas de ventas de alimentos, electrodomésticos y hasta la entrega de casas en instituciones públicas y privadas. Es tanta la urgencia que tuvo que anunciar inversiones en la industria del gas y el carbón, pero además entregó cargos en PDVSA del Plan Chamba juvenil que nada tiene que ver con la Gobernación. Varios de sus secretarios no confían en sus posibilidades de victoria, porque pidieron a la OCP sus cálculos de prestaciones para buscar su dinero por si acaso ocurre lo peor. Pancho ha tenido que luchar hasta con sus dudas razonables sobre el apoyo que recibe de varios dirigentes del PSUV en el Zulia, pero más grave aún son sus sospechas que el Gobierno nacional aspira su derrota. Pero el mayor de los sustos durante toda la campaña ha sido: la posibilidad que Maduro viniera al Zulia a levantarle la mano ¡Susto!

CRISIS CEMENTERA. Recibo correo de Carlos Díaz, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores del Cemento y sus similares de Venezuela, para explicarme los detalles de la crisis laboral que afecta a las plantas que son propiedad del Estado. Explica Díaz que la producción nacional de cemento apenas está en 50% de la capacidad instalada, aunque no operativa: “Hay una desinversión grave que existe desde la nacionalización de las empresas del sector. Las cosas empeoraron a partir que las cementeras pasaron al control del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Hemos tratado de reunirnos con el presidente de la Corporación Socialista del Cemento para plantearle un plan de recuperación y aún no recibimos respuesta. Pero además la convención colectiva está vencida desde 2008 y buena parte de las cláusulas contractuales no se están cumpliendo. Tratando de resolver la deuda laboral las organizaciones sindicales del sector elaboramos un proyecto de contrato marco que beneficiaría a más de 8 mil trabajadores, pero lo presentamos ante el ministerio y no hemos recibido respuesta de nuestro planteamiento. En todas las plantas de cemento estamos en asamblea permanente para defender los intereses de los trabajadores”.

LA HISTORIA. Pancho me llegó un correo titulado: “La historia de un enchufado rojo sin talento en la Gobernación del Zulia”. Creo que te pueden interesar los detalles: “Hay un secretario del gabinete regional que nunca ha sido un dirigente destacado del PSUV. No ha ganado en la mayoría de los procesos internos que se han convocado para elegir candidatos a cargos de elección popular, pero siempre ha estado cerca del poder. Es un derrotado con suerte, aunque suene ilógico. Antes que Pancho ganara en el 2012, se le conocía por sus operaciones fraudulentas con los cupos Cadivi. Viajaba constantemente a Panamá con lotes de tarjetas de crédito para “raspar” los dólares. Con eso hizo un buen colchón financiero que le permitió comprar variados equipos de televisión, porque esa es su pasión. Le gusta el show televisivo. Es de los que abre la nevera y al ver la luz que se enciende, comienza a declarar. Luego de enchufarse en un cargo medio en el gabinete de Pancho aceleró su ascenso. Logró ubicar gente de su confianza en varias dependencias y eso le ha permitido montar varios guisos. Se dice que es el jefe de la mafia de las nóminas fantasmas de obreros en el Sistema Regional de Salud. De hecho visita mucho la sede del organismo y hasta despacha desde una oficina que tiene para él. El dinero que se ha ganado en sus acciones irregulares le ha permitido comprar dos camionetas Toyota último modelo, pero además tiene cinco camiones dedicados al bachaqueo de gasolina y varios camiones más destinados a la venta de agua. Incluso tiene dos “anheladas” granjas. Pero además tiene muchos más bienes y propiedades. Nada de eso lo puede justificar con el sueldo que gana como secretario en el Gobierno regional. Para la política no tiene talento, pero para los negocios turbios si tiene” ¿Quién será ese personaje? Creo que Pancho si sabe quién es.

ONCOLÓGICO. Y nada que el Oncológico logra funcionar para que Pancho lo inaugure como debe ser. Hasta el cierre de esta columna se aseguraba que era imposible que esa obra fuera entregada. Las fallas eléctricas, entre otros problemas, son graves. Si lo inaugura a última hora como está anunciadopara este jueves 12/10 será un montaje, porque tampoco hay disponibilidad de tratamientos de quimioterapia. Como aseguré la semana pasada, a Pancho le salió un muerto con el Oncológico.

PIZ. Carlos Alaimo y el PIZ siguen trabajando en su estrategia de buscar el apoyo de los independientes a la candidatura de Juan Pablo Guanipa. Están concentrados en ese nicho electoral que es parte de la disidencia, pero que no milita en ninguna organización política. La lucha se sustenta en la necesidad de elevar la participación de los independientes, para garantizar una victoria abrumadora. El mensaje se basa en la certeza que el probable gobierno de JPG permitirá el relanzamiento del Zulia y la batalla por exigir los recursos y las obras que los zulianos merecen. Alaimo considera que Guanipa forma parte de la “nueva política” que el PIZ y el Voluntariado “Pasión por Maracaibo” han venido desarrollando desde sus inicios en el activismo político.

SIN GAS. Esta semana estalló un conflicto en PDVSA Gas. Su personal se cansó de ser “los malqueridos” de la industria petrolera. Como no son parte de la convención colectiva petrolera, sus beneficios son mucho menores a los de los trabajadores de PDVSA. Reciben salarios de hambre, el bono de alimentación está muy por debajo de la TEA y además a los trabajadores que están en las áreas operativas y trabajan por guardia no les dan la comida, sino que les pagan un bono de Bs. 9 mil por día con el cual deben pagar desayuno, almuerzo y cena ¿Qué pueden comer con eso? Lo peor es que el conflicto laboral estalló el lunes y nadie les daba la cara para escuchar sus planteamientos. El miércoles fue cuando recibieron una propuesta ante sus reclamos y es que supuestamente a partir del 20/10 pasan a ser nómina de PDVSA. Ese ofrecimiento no los convenció y continúan de paro. Lo riesgoso es que la gerencia de PDVSA Gas contrató a conductores inexpertos para sacar unas gandolas cargadas del peligroso compuesto y eso es un riesgo.

POLICÍA. Hay una revuelta en marcha en la nueva Policía del Zulia (POLIZULIA) porque los funcionarios están muy molestos con el maltrato que han recibido en la gestión de Pancho, quien les ofreció en la campaña de 2012 que inmediatamente les haría un ajuste de sueldo y eso nunca ocurrió. En los casi cinco años de la gestión, Pancho nunca les ha aumentado sus salarios como parte de una política propia de la Gobernación. Se ha cobijado en los ajustes anunciados por el Gobierno nacional. Tampoco les cumplieron con todas las promesas de una vivienda digna y los pocos que recibieron apartamentos el fin de semana pasado, se los entregaron sin puertas colocadas y sin la cerámica instalada. Pancho aseguró que les daría un bono para que pudieran terminar los apartamentos. Las ventas de electrodomésticos han sido para los enchufados, pero no para el colectivo policial. La mutación hacia Polizulia no ha sido del agrado de los policías con varios años de servicios, porque pretenden someterlos a distintos exámenes. Lo peor es que la orden es que todo aquel policía que salga mal en las pruebas médicas será jubilado, si tiene los años de servicio, o en su defecto los pasarían al servicio de vigilancia empresarial que piensan reactivar y otros pasarán a ser obreros en las dependencias. Las jubilaciones las piensan hacer fuera de lo establecido en la Ley de Policía Nacional. Un policía activo me comentó que todos ellos luego de varios años de servicio a bordo de patrullas o motos sufren las secuelas del trabajo en la calle con el sol y el calor zuliano. Pero además el uso de chalecosantibalassiempre les causa dolencias, por el peso que le agregan a sus cuerpos. Ese mismo funcionario comentó que no entendían porque repetir todoslos exámenes, si fueron muchas las pruebas a las cuales los sometieron con la entrada en vigencia de la Ley de Policía Nacional. También aseveró que los nuevos uniformes y los colores de las motos y patrullas que están exhibiendo en las calles, violan lo establecido por la referida ley. Creo que Pancho sacará pocos votos en la policía.

SUSPENDIDO¿Recuerdan el caso de aquel policía que le comentó a Pancho lo mal que estaban viviendo por los malos sueldos? ¿Recuerdan que al día siguiente fue puesto a la orden de la OCAP para armarle un expediente y destituirlo? Me informan que hasta ahora solo está suspendido de sus funciones y todos los días se debe presentar en la referida oficina. Aún no lo botan de la institución.

SAN FRANCISCO. La oposición opacó por completo el cierre de campaña del PSUV en el municipio sureño. Los partidos que integran la coalición que apoya a Juan Pablo Guanipa ocuparon todos los espacios en San Francisco ¿Mala señal para Omar Prieto?

INDEPENDENCIA. A raíz de la postura de Maduro a favor de la independencia de Cataluña y de su defensa del derecho que tienen los catalanes de decidir si se separan de España o no, varios zulianos están discutiendo la viabilidad de hacer lo mismo con el Zulia. Alegan, entre otras razones, que lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Hay la certeza que con las potencialidades del estado se podría construir un país próspero y de progreso. Consideran que los zulianos tenemos el derecho de decidir sobre esa independencia. Esperemos a ver quéocurre con esa idea independentista.

CULTURA. Me escriben los empleados de la Secretaría de Cultura para recordar que Pancho nunca corrigió las irregularidades que ocurrieron en esa dependencia durante toda su gestión: robos de bienes públicos, deterioro del Palacio de las Artes, la ausencia de agua y baños para los funcionarios y visitantes, acoso y maltrato hacia el personal, manejo discrecional de los recursos de Fundagraez, el cierre técnico de todas las casas de cultura en los municipios, la falta de sedes para las escuelas de danza y ballet del estado. La labor en materia cultural fue otro desastre de la penosa gestión de Pancho.

¿SERÁ VERDAD? Me informan que un poderoso enchufado ¿o ex enchufado? de la “Troika” de Pancho tiene una empresa de comercialización de gas en Colombia ¿Será verdad? Sé de uno que tiene una empresa de recolección y reciclaje de basura en el vecino país, una fábrica de bolsas plásticas y ahora es emprendedor digital. Estoy averiguando.

ACLARATORIA. Un asiduo lector de esta columna me escribe para aclararme que la nueva empresa petrolera con supuestos vínculos militares se llama Camicop. No está confirmado que tenga vínculos con militares. Pero si se sabe que tiene mucho tiempo tratando de asumir dos campos petroleros. Tiene una plantilla de especialistas que se formaron en Halliburton y Schlumberger. El mensaje al final habla del Bandes y notas estructuradas, pero no sé a qué se refería con eso.

AL CIERRE. Me informan que en el Alto Gobierno se discute la posibilidad de ajustar los precios de los combustibles y la electricidad luego de las elecciones regionales. Ambos son servicios con un alto subsidio. En el caso de la gasolina, PDVSA no está cobrando los cargamentos que llegan a las estaciones de servicio, porque lo que se recauda por la venta del carburante apenas alcanza para cubrir los gastos operativos de las “bombas”. Son muy elevadas las pérdidas que ocasionan. Pero esa es son secuelas de la política chavista que pretendió encerrar a los venezolanos en una burbuja de supuesta prosperidad y “precios justos”. Y la burbuja estalló.

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch67@gmail.com