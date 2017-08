Darwin Chávez VyR: Maduro y el gobierno están entrampados

TRAMPA (I). Presumo que a muchos de mis lectores les parecerá extraño ese titular en el cual afirmo que Maduro y el Gobierno están entrampados. La apreciación más general que puede tener cualquier venezolano es que el régimen está duro y curvero porque logró imponer la Constituyente y además sus principales voceros siguen altaneros y envalentonados. En el fondo están preocupados, muy preocupados porque la jugada constituyente les está saliendo muy onerosa. Y más costosa se torna cuando se desmenuza la situación: aislamiento internacional, rechazo a la legalidad de las decisiones que tome la ANC, dificultad para ganar las elecciones, violaciones a los derechos humanos, sanciones contra sus principales líderes, descontento militar, escasez de recursos, complicado acceso a fuentes de financiamiento, hambre, inflación, malestar social y además una amplia percepción negativa. Comencemos con la trampa política. Aunque festejen y arrollen con la Asamblea Nacional Constituyente esa instancia carece de legitimidad interna y externa. La certeza que el 30J hubo un enorme fraude termina de configurar la ilegalidad de una propuesta que comenzó con mal pie. La mayoría de los países con relación directa con Venezuela no reconoce a la ANC y sus decisiones, lo que implica que el Gobierno comienza a quedar aislado en materia financiera, lo que es grave en momentos que las finanzas públicas necesitan dinero y la caída de la producción nacional debe ser compensada con importaciones. El régimen está aislado como lo demuestra la declaración de Lima y además está acusado por la ONU de torturas contra la disidencia. Pero además la conversión del TSJ en una suerte de tribunal de inquisición contra los alcaldes de oposición, agrega más elementos al expediente nacional e internacional sobre la alteración del orden constitucional. Y todo eso trae secuelas muy preocupantes para ellos y son las sanciones que les han sido impuestas en Estados Unidos y se acercan acciones similares en la Unión Europea. Aunque griten que no les importa que el imperio los ataque, si les importa y mucho porque en su mayoría tienen negocios, dinero y propiedades en los EEUU. Cada día su “costo de salida” es más elevado y los coloca en una situación difícil para encontrar soluciones a sus apuros. Tarde o temprano tendrán que ceder porque están entrampados y les falta poco para estar acorralados.

DESCONEXIÓN. Es indudable que luego del fracaso en la lucha opositora por evitar la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente, se produjo una desconexión emocional entre la MUD y la sociedad civil. No había que ser adivino o un experto en la materia para entender que eso iba a ocurrir. La relación de la MUD y la disidencia ciudadana está herida, aunque no de muerte, pero si salió muy aporreada luego del 30J. Lo primero que debe hacer la oposición es un “mea culpa” y cuando hablo de oposición no sólo me refiero a la MUD, sino a toda la disidencia porque ambas partes tienen su cuota de responsabilidad tal como analizamos en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/crisis-por-que-fracaso-la-oposicion-i/ y http://verdadesyrumores.com/crisis-por-que-fracaso-la-oposicion-yii/). Lo favorable es que ambos sectores tienen dos cosas en común: la crisis y el cambio de Maduro y el modelo. Por eso tarde o temprano se volverán a encontrar en el camino. No tarda en ocurrir algún evento que los una de nuevo en una sola causa. Hay dos ejemplos recientes de eso. Durante las protestas de 2014 la MUD no supo reaccionar ante los reclamos de la ciudadanía y fueron señalados de colaboracionistas. Eso provocó una ruptura en ese necesario lazo emocional. Me incluyo entre los que pensaron que ante el fracaso de “La Salida” la gente había perdido el interés por votar y participar. Para mi sorpresa en las primeras encuestas de 2015 aparecían cifras muy interesantes que demostraban que más de 8 de cada 10 venezolanos querían votar en las hipotéticas elecciones parlamentarias, que para aquel momento no habían sido convocadas, y ahí estan los resultados del 6D. A finales de 2016 se vive otro momento de rompimiento con aquel fallido diálogo que tuvo a El Vaticano como mediador y que le permitió al Gobierno ganar un valioso tiempo. El diálogo y el fracaso del referendo revocatorio rompieron de nuevo ese lazo emocional. Pero llegaron las sentencias 155 y 156 y la alteración del orden constitucional. Todos sabemos que ocurrió a partir de ahí. Y también sabemos las consecuencias de lo ocurrido. No quiero decir con esto que el pueblo olvide sus diferencias con la MUD, pero si las guarda para el momento adecuado luego que sea rescatada la democracia. Ya vendrán tiempos para evaluar y castigar. Algunos dirán que son muchas decepciones juntas y ante eso hay que recordar que la crisis avanzó, arrolló y acabó con la calidad de vida de los venezolanos ¿Y quiénes el responsable de eso? El Gobierno. Por eso la estratégica necesidad de salir del régimen unió y volverá a unir a la MUD y a los ciudadanos. Y aquí voy a tomar prestado un concepto que me explicó el amigo Ronald Rodríguez: hay un sector de la oposición que básicamente es “resultadista” y no es capaz de mirar el esfuerzo y las consecuencias en un amplio rango, sino que se encierran en posiciones extremas. Lamentablemente los “resultadistas”hacen mucha bulla en las redes sociales, aunque no pasan de ahí. Ante el camino que toma la crisis venezolana, pronto veremos los primeros signos de recuperación de la conexión emocional entre la MUD y los ciudadanos.

TRAMPA (II). Aunque poco se le presta atención porque el conflicto político ocupa la mayor parte de los espacios en la opinión pública, la crisis económica es apremiante. El Gobierno se está quedando sin reservas y sin opciones. La decisión de Rusia de embargar un cargamento de petróleo y además de cerrar nuevas inyecciones de dinero al fisco nacional es muy grave. Recordemos que el Gobierno está técnicamente en default con los rusos porque debían pagar $500 millones por las deudas contraídas y no pagaron. Rusia había sido hasta ahora muy útil. La prueba es el millardo de dólares que adelantó Rosneft en abril. Pero parece que ya no más. Los rusos no sólo tienen sus propios apuros económicos, sino que además están preocupados por la fragilidad de la gestión de Maduro. China es la otra opción, pero la deuda con ellos que supera los $65 mil millones, hace muy difícil que entreguen más dinero al combo rojo. Sin el apoyo de rusos y chinos, pero además con el resto de las fuentes de financiamiento cerradas por las violaciones a la Constitución, se profundiza la falta de gobernabilidad sobre la economía. Además se debe agregar que entre octubre y noviembre se vencen pagos de deuda que deben ser honrados. El economista Asdrúbal Oliveros estima en $3 mil millones el déficit de caja que acumulará el Gobierno en lo que resta del año. Y esos problemas económicos están causando destrozos incalculables en la sociedad. Los venezolanos estamos sometidos a los rigores de una inflación que según los cálculos de la Asamblea Nacional llega a 249% hasta el mes de julio y eso que aún para ese cálculo no había llegado en su totalidad el huracán que causó el enloquecimiento del mercado paralelo de divisas. La Canasta Alimentaria Familiar según los cálculos del Cendas se ubica en Bs. 1.443.634,25 ¿Qué bolsillo aguanta eso? La crisis económica y el deterioro social también tienen a Maduro y su gobierno entrampados.

CANDIDATOS. Me sorprende ver la gran cantidad de candidatos a la Gobernación del Zulia por la oposición. Hay algunos que se lanzan para luego negociar, aunque no tienen con qué negociar. Otras candidaturas son verdaderamente folklóricas y van a durar más que un helado en una fiesta infantil. Hay algunos que no le dicen nada al estado. Hay de todo. Eso no es malo en la medida que demuestra que aún estamos en democracia, pero lo grave es que se crean lo que no son. En política quien se sobrevalora pierde. Nada mejor que tener los pies sobre la tierra. Lo interesante es que el método de selección del abanderado de Unidad sean unas primarias. Aquí no habrá consenso y por eso el pueblo debe decidir mediante su voto quién debe ser el encargado de recuperar la Gobernación del Zulia. Y en ese escenario de primarias no tengo ninguna duda que al final sólo quedarán dos aspirantes: Manuel Rosales o el candidato que el abandere y Juan Pablo Guanipa. Los demás están de bulto ¿Por qué Rosales y Guanipa? Porque son los dos liderazgos opositores más consolidados para aspirar. Manuel Rosales tiene en su contra la inhabilitación, pero además si logra que lo habiliten tendrá el pequeño problema de explicar eso a un sector de la población que lo ve con recelo a raíz de estos casi 130 días de protesta. Si no es MR, a quién Un Nuevo Tiempo designe como candidato será uno de los rivales a vencer. Por lógica de inmediato se piensa en la actual Alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, pero no se puede descartar que el escogido sea otro u otra. Un Nuevo Tiempo tiene a su favor que ha venido recuperando su estructura. Del otro lado, Guanipa ha venido en un interesante crecimiento a raíz de su papel en la crisis política. Tiene a su favor que entra con facilidad en los sectores clase media, sobre todo en el corredor electoral del norte de Maracaibo, pero en cambio debe trabajar a nivel de los sectores populares. Y además la Primero Justicia de hoy, no es el partido de años anteriores porque ha venido consolidando su estructura. Por supuesto que ambos necesitarán alianzas. Algunos de esos pactos son más efectistas que efectivos. El Zulia es tan atípico que aquí pudieran invertirse alianzas nacionales, como esa de la cual se habla de AD-VP y que en cambio Voluntad Popular apoye a Guanipa y los adecos a Rosales o al candidato que el ponga. De esos dos nombres, Guanipa o Rosales, saldrá el candidato a la Gobernación. Los demás no cuentan. Y por cierto es bueno recordar que la polarización se vivirá en su máxima expresión en este proceso electoral, si es que finalmente hay elecciones. Quien no entienda esa lamentable realidad, pasará al cementerio de los impacientes.

TRAMPA (yIII). La “Operación David” puso en el tapete algo que se venía rumorando y que tiene que ver con el descontento militar. Sólo un pequeño porcentaje de los integrantes de las FANB están metidos en negocios turbios con el Gobierno. La mayoría sufre la crisis en los cuarteles y en sus hogares. No son astronautas que viven en el espacio. El malestar militar está creciendo. Aunque el régimen tiene control de los generales, no lo tiene de la oficialidad media. La ANC no tiene apoyo en el estamento militar. Y en la medida que el apoyo de las FAN disminuya en cantidad y calidad, más débil y entrampado estará Maduro y su gobierno.

BOMBA. Aunque públicamente son puras sonrisas y abrazos, tal como hemos comentado en Verdades y Rumores la fraudulenta elección de la Constituyente deja una bomba en el interior del oficialismo (LEA: http://verdadesyrumores.com/crisis-el-fraude-del-30j-deja-una-bomba-en-el-chavismo/). El gran derrotado en la elección del 30J y en la posterior designación de la directiva de la ANC es Diosdado Cabello. Sus cuentas fallaron y la mayoría de la Constituyente la tienen Maduro y Cilia y por eso la directiva es fiel a ellos. Cabello no es tonto y a pesar de no ser el presidente nominal, es quien lleva la voz cantante y de autoridad ¿Quién propuso que la ANC durara dos años? ¿Quién propuso la destitución de la Fiscal? ¿Quién propuso al nuevo fiscal? ¿Quién propuso que debían ocupar todo el Palacio Federal Legislativo? ¡Bingo! Fue Diosdado Cabello. Y sus acciones y proposiciones tienen lecturas bien interesantes que se pudieran orientar hacia una estrategia para seguir hundiendo a Maduro con decisiones muy radicales ¿Quieren un ejemplo? Si bien es cierto el nuevo jefe del Ministerio Público es del grupo de Maduro, también es cierto que sus acciones de perdón u ocultamiento de las violaciones de los derechos humanos van a la larga a afectar al Presidente ¿Quieren otro ejemplo? Quien llevó la vocería ante el alzamiento o incursión militar en el Fuerte Paramacay fue DC, porque Maduro y Padrino aparecieron muy tarde. Cabello no logró el control de la ANC, pero juega a descontrolarla a través de movimientos radicales. Y hay otro más ¿A quién culparán de hacer trizas la Constitución de Chávez? ¿A quién culparán del aislamiento causado por la Constituyente? ¿De quién será la responsabilidad de los daños que causará ese aislamiento? A Maduro por ser el proponente. El otro componente de la bomba en el oficialismo causada por el fraude radica en el malestar que generó el prediseño de la integración de la ANC. Muchos son los candidatos que se sienten burlados, porque ni siquiera podían votar por ellos mismos. Y hay un tercer componente de la bomba y son los militares que si saben lo que ocurrió y cuáles fueron los resultados reales.

DESCONTENTO. Hay versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la 41 Brigada Blindada apostada en el Fuerte Paramacay. Como es normal en este tipo de hechos es casi que imposible conocer la verdad real sobre lo sucedido. Debo admitir que tengo dos visiones aportadas por sendas fuentes. La primera versión y que recibí muy temprano en la mañana del domingo fue que era un “falso positivo” oficial para ver quienes pisaban ese peine ¿Por y para qué el “falso positivo”? El Gobierno está muy preocupado y ocupado por la intensificación de las reuniones en los cuarteles para discutir el fraude constituyente y la crisis económica. El régimen tiene el control de los generales, pero no de la oficialidad media que en su mayoría no se ha beneficiado de los negocios del gobierno. Esas reuniones eran normales antes del 30J, pero luego de la elección han aumentado en calidad y cantidad. Por eso el “falso positivo” y así tratar de descabezar el descontento. La segunda versión la fui recibiendo en la medida que transcurría la tensa jornada y me habló de una operación cívico-militar en la cual hay supuestamente militares activos y retirados, policías y los grupos de Resistencia participando y que denominaron la “Operación David”. Me aseguraron que si fue real y no un “falso positivo” por las acciones emprendidas: se duplicó el primer anillo de seguridad e incluso se aumentó la cantidad de escoltas del Presidente que portaban los maletines negros que son escudos de Kevlar (busquen la foto de Maduro en su programa dominical y detallen a los guardaespaldas), pero además el batallón Guardia de Honor se desplegó en los alrededores de Miraflores y el Palacio Blanco, adicionalmente se desplazaron unidades blindadas hacia zonas emblemáticas e incluso se ordenó al aeropuerto de Maiquetía desviar los vuelos internacionales que debían arribar ese día. Confieso que me inclino más por la última versión y eso tiene un enorme significado en el marco de los nuevos escenarios (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-que-significado-tiene-la-operacion-david/). Lo cierto de todo es que algo pasa en la Fuerza Armada Nacional cuando el martes 08/08 la DGCIM sacó de la cárcel de Ramo Verde al general, Raúl Isaías Baduel, a quien han venido acusando de ser el factor aglutinador y asesor de la disidencia militar ¿Comenzaron a sonar los 7 timbres?

RECOMPOSICIÓN. Uno de los partidos que más salió golpeado en estos casi 130 días de protestas es Voluntad Popular. La mayor cantidad de presos políticos pertenecen a esa organización. Y la mayor cantidad de líderes amenazados también pertenecen a esa organización. En el caso de VP Zulia perdieron a su coordinador político regional, Angel Machado, quien recordemos fue injustamente detenido, procesado y enviado a la cárcel de Santa Ana con dos colegas comunicadores. Eso se suma a la baja de Lester Toledo quien tuvo que salir del país ante la cacería del Gobierno. Frente a la adversidad hay quienes pueden y están asumiendo la conducción de VP en el estado. Son tiempos de seguir la lucha y eso lo han entendido Desiree Barboza y Gustavo Ruiz, entre otros. Al final todos los sacrificios serán recompensados cuando el país salga de esta pesadilla.

RENOVACIÓN. Hay partidos políticos que pareciera que se quedaron anclados en el tiempo y no miran hacia adentro para detectar a los nuevos liderazgos, a esos rostros que les den otro matiz ante la opinión pública. Uno de esas organizaciones que se empeña en apelar a su museo particular es Acción Democrática. Es innegable que AD a raíz de la presidencia de Henry Ramos Allup en la Asamblea Nacional retomó fuerza en la opinión pública, pero en vez de aprovechar el envión para recuperar parte de sus fortalezas perdidas, insisten por el camino que los llevó casi a desaparecer. Y un ejemplo de esa visión errada que vive el país y de la composición de la masa electoral, es la supuesta candidatura de Hernán Alemán a la Gobernación del Zulia. Y hablo de supuesta porque tengo el convencimiento que esa aspiración es para negociar luego la Alcaldía de Cabimas para él o para alguien de su grupo. El tiempo de Alemán pasó. No le dice nada nuevo e interesante al Zulia y a los zulianos ¿Por qué en AD no abren espacios a gente nueva como Leonardo Pérez Alvarez y Anaís Urdaneta, entre otros?Me informan que mi amigo y colega Leonardo Pérez no solo puso su nombre como aspirante al Consejo Legislativo del Zulia, sino que asomó su interés de aspirar a la Alcaldía de Maracaibo.

FLAGELACIÓN. Hace varias semanas reflexioné sobre la preocupante tendencia a la “flagelación colectiva” de un sector de la población a la que no le gusta nada y para la que nada es suficiente. Pero muchos de los que forman parte de ese grupo se dejan llevar por los extremistas de las redes, algunos de los cuales llaman a la guerra en las calles, a combatir a sangre y fuego al Gobierno y a no retornar a los hogares hasta que el dictador haya caído; pero hacen todas sus arengas desde la comodidad de Madrid, Miami o Nueva York. Y lo peor es que hay muchos venezolanos que se dejan llevar por esos radicalismos. Si la MUD no hace es porque está vendida y cuando hace es porque lo que hace no es efectivo. No soy defensor de la MUD, pero hay quienes son más opositores de esa coalición política que del mismo gobierno. Son los que piden a gritos que se cree un Gobierno de transición, pero en relación con la designación de los nuevos magistrados alegan que fue un error. Si la oposición deja las calles, son colaboracionistas, pero si convoca a una marcha alegan que eso no le hace ni coquito al régimen. Cuando llaman a un trancazo, son los que se molestan porque no los dejan salir de sus casas. Vuelvo a tomar prestado el concepto de Ronald Rodríguez, son un sector “resultadista”que considera que luchar contra el Gobierno implica resultados inmediatos, pero olvidan que quienes secuestraron el poder no son demócratas. Son otra cosa con un alto “costo de salida” por lo cual se aferran al poder.

¿SI O NO? Esa es la gran pregunta que gira en torno a si se harán o no las elecciones regionales. El Gobierno había venido jugando a que la oposición se abstuviera de participar, tomando en cuenta la sensación de fracaso que quedó luego de no haber logrado impedir el 30J. Quién más tiene que perder el 10D es el régimen, porque en el escenario más optimista sólo ganaría cinco gobernaciones (encuesta de Torino Capital) y sería en estados pequeños, mientras la oposición triunfaría en 18 estados, incluyendo los más grandes y fuertes. Ante la lógica decisión de la MUD de participar, ahora el Gobierno medita la idea de mantener la convocatoria e ir a un matadero o usar la ANC para suspender ese y todos los procesos electorales pendientes hasta 2018. Si la oposición hubiese decidido abstenerse, el régimen habría usado las elecciones para ocupar las 23 Gobernaciones, pero ahora lo está pensando muy bien. Considero que la MUD jugó adecuadamente y si el régimen decide no hacer las elecciones, eso sería otro elemento más dentro del expediente antidemocrático del oficialismo. Cuando esta columna era concluida, surge la brillante propuesta de Diosdado Cabello de exigir una carta de buena conducta de la ANC a los candidatos, cuando eso no existe en la ley. Eso es otra demostración más del temor que tienen a medirse sin obstáculos y trampas.

PANCHO. Todo indica que Pancho será el candidato de Maduro para reelegirse en la Gobernación del Zulia. Mucho se ha dicho sobre su interés en participar o de retirarse. Lo cierto del caso es que hasta el cierre de esta columna (miércoles 09/08 en la noche) Pancho era el candidato a menos que el oficialismo copie la estrategia opositora de los comodines e inscriba a otros que sustituyan a Pancho. Pero en el caso que se sostenga como abanderado rojo ¿Qué hará para intentar ganar el 10D? Lo anunciamos hace varias semanas cuando revelamos que entre los planes estaba dividir a la oposición mediante una alianza económica con factores de la MUD. Sin embargo, dudo que alguien acepte un negocio como ese con alguien con un concepto muy extraño de la lealtad. Pancho a pesar de lo cuesta arriba de la lucha hará su esfuerzo y recordemos que él es un zorro viejo de la política.

¿Y PRIETO? Ante la aparente candidatura de Pancho a la reelección en la Gobernación del Zulia, surgen interrogantes sobre lo que hará Omar Prieto ¿Apoyará a Pancho? ¿Jugará para atrás en su municipio? Todo eso en el marco de su pública y notoria enemistad con Zulia 1, por lo que una victoria de éste sería algo contraproducente para el actual Alcalde de San Francisco.

