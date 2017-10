Darwin Chávez VyR: ¿Por qué y para qué adelantar las elecciones?

ADELANTO (I). Tal como anunciamos en Verdades y Rumores horas antes del proceso electoral del 15-O ( LEA : http://verdadesyrumores.com/alerta-gobierno-prepara-otras-sorpresas-electorales/), el gobierno venía preparándose para el escenario de disponer de todas las condiciones que le permitieran tomar una decisión que puede ser clave para su permanencia en el poder: adelantar las elecciones municipales y presidenciales. Y pareciera que las condiciones están dadas a partir del “golpe electoral”que les permitió no sólo mantener 18 Gobernaciones, tomando en cuenta la madrugadora proclamación en Bolívar, sino generar una confusión enorme tanto en la MUD, como en el ciudadano. Esa confusión en torno a lo que verdaderamente ocurrió hace que el ciudadano en una proporción bien importante pierda la fe en el voto, por lo que cual muchos decidieron, por ahora, no votar. Eso favorece al Gobierno, también por ahora, porque se infiere que en los próximos procesos electorales la abstención opositora sería alta. Los comicios más importantes para las aspiraciones oficialistas por supuesto que son los presidenciales, por eso deben enfocarse en ellas para tratar de dar un viraje ¿Un cambio en el modelo? Por supuesto que no, sino un cambio en la conducción del proceso y del país ¿Y Maduro? Está suficientemente claro que dejar a Maduro como candidato presidencial es un riesgo enorme, porque el alto rechazo que existe contra él puede motivar y unificar a la oposición en la tarea de sacarlo del poder. Incluso un Maduro como candidato podría generar rechazo hasta en las filas del oficialismo, por su evidente y notorio fracaso como gobernante ¿Y quién sustituiría a Maduro? Ahí está el detalle como diría Cantinflas. La lucha por la referida candidatura sería a muerte. Hasta ahora hay dos candidatos claros: Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. Pero Maduro no cedería fácilmente y podría proponer a su propio “delfín” ¿Cilia? Es posible ¿Jorge o Delcy Rodríguez? También es posible. Tampoco se puede descartar a Héctor Rodríguez y menos ahora que lo pusieron a ganar en Miranda. Aunque tomando en cuenta quiénes rodeaban a Maduro en la dominical alocución nocturna del 15-O, no podemos descartar que el candidato sea un militar. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque debemos recordar que este es un régimen militar conducido aparentemente por algunos civiles. La mayor dificultad es conseguir un prospecto chavista que no esté acusado de algún delito o cuestionado por la comunidad internacional ¿Y eso importa? Claro que importa porque el oficialismo necesita apaciguar la hoguera que quemó a la gestión de Maduro ante el mundo. Es una urgencia para el régimen adelantar las presidenciales para tratar de evitar los efectos devastadores de la crisis. No es lo mismo mantener esa elección para finales de 2018, que hacer la misma para el primer trimestre. El deterioro del país será mucho más profundo e influyente en diciembre. En el gobierno saben que ellos no pueden resolver la crisis, pero si puedentratar de mitigar los efectos. Incluso pueden construir una salida en sus términos ¿Cómo es eso? Lo explico al final de este comentario.

EL GOLPE. La compleja maniobra electoral que se concretó el 15-O con los resultados poco creíbles anunciados por Tibisay Lucena es todo un “golpe electoral” diseñado y ejecutado por los radicales, tal como analizamos esta semana en Verdades y Rumores ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-golpe-electoral-causas-movimientos-y-efectos/). No creo que fue una operación conjunta, sino una idea desarrollada por uno de los sectores “ultras” ¿Por qué? La alocución del domingo en la tarde que tuvo como protagonistas a Jorge Rodríguez, Delcy Eloína, Tareck El Aissami y Diosdado Cabello dio pistas que algo raro y grave estaba en marcha. Pero lo más significativo fue el mensaje de Maduro luego que Tibisay se fue a sus mazmorras del CNE. La alocución dejó varios detalles llamativos. No había celebración en Miraflores. No había tarima. No había pueblo ¿Maduro no creía en la victoria? Pero además el Presidente estaba ahogado en su discurso y más descoordinado que de costumbre. Estaba claramente confundido con lo sucedido. En un momento dijo que habían ganado 19 gobernaciones y alguien le aclaró que eran 17. Luego aseveró que habían obtenido más de 70% de los votos y otro le sopló que era 54%. Cualquier extremista hubiera dicho que Maduro no había escuchado el anuncio de Tibisay. Pero además hay otro detalle trascendente y es con quién estaba acompañado: radicales y militares. Repito, no había pueblo. Eso es un mensaje claro de quién o quiénes fueron los autores del “golpe electoral”. Pero eso además tiene una incidencia directa en la lucha interna por el control del poder. Me atrevería a decir que el cabecilla del “golpe electoral” hasta le envió un mensaje directo a Maduro al salvar a dos de sus candidatos preferidos: Héctor Rodríguez en Miranda y Víctor Clark en Falcón. Y también podemos atrevernos a inferir que fue una venganza, por la aplanadora que le pasaron en la elección del 30J. Todo indica que el “golpe electoral” fue obra de un sector de los radicales.

MUD. La Mesa de la Unidad Democrática tiene la difícil y urgente tarea de recomponerse ante lo ocurrido el 15-O. Está siendo objeto de fuertes señalamientos por la participación en las elecciones regionales. Todo se ve mal cuando se pierde y muy bien cuando se gana. La MUD tiene una alta cuota de responsabilidad en lo que sucedió, pero también muchos ciudadanos que decidieron no votar tienen su pequeña porción de la derrota. Aquí hay una responsabilidad compartida. El lunes era más que evidente la confusión que reinaba en la MUD. El “golpe electoral” los dejó tendidos en la lona y viendo pajaritos. Si quiere recuperar parte de la confianza de los electores debe probar que hubo un fraude electoral, de lo contrario surgirán más dudas razonables sobre su conducta. Si consiguen 100% de las actas, por lo menos en los casos más emblemáticos, podrá demostrar ante el mundo que los resultados anunciados por el CNE no son reales en su mayoría. Ante el CNE y el TSJ no hará nada tratando de probar lo ocurrido, pero en estas instancias del conflicto denunciar ante la comunidad internacional refuerza el expediente contra el gobierno por su conducta antidemocrática y acerca la imposición de nuevas sanciones. Incluso la MUD puede aprovechar los hechos para con la ayuda de la comunidad internacional obligar al régimen a modificar por lo menos en parte el sistema electoral y controlar así los abusos del oficialismo. Pero además la MUD debe reinventarse de nuevo y construir una nueva estrategia contra el gobierno. De lo contrario seguirá perdiendo credibilidad ante la población y estaría condenada a su extinción. Tomaría el mismo camino de la Coordinadora Democrática.

ADELANTO (yII). Ahora en la oposición el adelanto de las elecciones es un contratiempo gravísimo, porque se profundizó la desconexión emocional con la disidencia ciudadana.En la oposición el método ideal para designar a su candidato presidencial son las primarias, aunque hay pocos aspirantes habilitados para aspirar. Pero ahí puede intervenir el régimen mediante una medida de gracia vía ANC que anule las inhabilitaciones, para así desatar la competencia interna en la oposición. Maduro, tal como lo ha dicho varias veces, ve como rival a Henry Ramos Allup, quien sería uno de los participantes en las eventuales primarias. El problema para la disidencia es la decisión de participar. El “golpe electoral”hirió de muerte la confianza de los electores en el sistema electoral y la enorme dificultad es recuperar esa voluntad de participar. Eso favorece claramente al Gobierno en el caso de las elecciones municipales, pero no estoy muy convencido que generaría los mismos beneficios en unas presidenciales ¿Por qué? Diga lo que diga el ciudadano en la actualidad sobre su desconfianza en el sistema electoral y su decepción hacia la MUD, una elección presidencial puede ser percibida como la oportunidad de oro que estaba esperando el ciudadano para sacar el modelo chavista. Por eso creo que el adelanto de las presidenciales es una jugada riesgosa para el oficialismo, porque en vez de desmotivar a los electores más bien los puede unificar en la gran cruzada de salir del Chavismo. En este momento la MUD vale real y medio, pero la política es cambiante. Si no lo creen recordemos cuánto valía la MUD a comienzos de marzo y cómo luego cambió la situación. Usted me dirá seguramente que los fracasos el 30J y el 15-O no eran condicionantes a principios de marzo y eso es cierto, pero también es verdad que una elección presidencial puede ser vista con otros ojos por los electores. La MUD debe tratar de aprovechar la presión internacional para conseguir cambios en el sistema electoral y de esa forma comenzar a resolver sus diferencias con los venezolanos. No es fácil para la coalición opositora decidir si participa o no en las municipales y por supuesto en las presidenciales, porque el gobierno los llevó a un terreno movedizo. Participar implica un esfuerzo titánico para tratar de convencer a los electores. No participar es entregar el país por un largo período al régimen ¿Qué decidiría usted? Yo prefiero esperar los acontecimientos. Se me olvidaba lo de la salida en los mejores términos. Si por un momento dejamos los extremismos en el análisis sobre la situación venezolana, veremos que no se puede descartar que el oficialismo o algunos de sus líderes quieran construir una salida del poder condicionada a sus términos. Eso podría implicar que el candidato de la oposición en las presidenciales sea alguien con quién ellos puedan negociar la entrega y no ser perseguidos. Eso lo expliqué a comienzos de año con aquel comentario sobre la “Misión 2018” ( LEA :http://verdadesyrumores.com/verdades-y-rumoreslos-ultras-ejecutan-su-mision-2018/). La fortaleza que se observa en el oficialismo hace visualizar esta posibilidad como muy lejana, pero no esta tan lejos si tomamos en cuenta que Venezuela para ellos es su cárcel y la crisis les puede embochinchar aún más el entorno. Si no puedo resolver la crisis ¿Negocio mi salida en los términos que me garanticen inmunidad e impunidad para algunos? Nada se puede descartar. El juego se puso bueno, pero no compren cotufas porque están muy caras.

GABINETE. Ante la normal arremetida de rumores sobre quiénes acompañarán a Juan Pablo Guanipa en el gabinete regional, hice un par de consultas y ambas coincidieron que nada de eso es verdad. Uno de los consultados aseveró que lo importante es terminar de resolver el enredo de la juramentación: “Sin eso es inútil ocuparte de los nombres de quienes serán parte del gobierno. Por ahora Guanipa debe tener una maqueta preliminar en su mente, pero eso sólo lo sabe él”.

AUGE Y CAÍDA (I). Pancho parece haber llegado al final de su camino político. No se retira de la mejor forma posible. Aunque partiendo de su inestabilidad y extraño concepto de la lealtad, pareciera que no podía ser de otra forma. Pancho no genera confianza y eso le pasó factura. Recuerdo claramente cuando durante su primer mandato en una conversación que sostuve con dos dirigentes que lo acompañaban, por cierto uno de ellos fue parte de su gabinete en este período, lo calificaron de “carrito chocón”. Esa analogía se aplicaba en aquel momento y sigue teniendo vigencia, por ese estilo tan particular de hacer política. A nada le dice que no, pero tampoco nada es sí. Nunca se compromete totalmente con algo. Su candidatura presidencial en el 2000 es una muestra de ello, pero es mejor recordar su conducta cuando aspiró a la Gobernación en el 2004 en medio de aquel referendo revocatorio. A pesar de declararse opositor, nunca se anotó contra Chávez en aquella histórica consulta. Se mantuvo al margen porque aspiraba el perdón del supremo comandante. El perdón llegó pero mucho tiempo después y al final, a pesar del rechazo de varios en la revolución, Chávez lo designa candidato en 2012. Una cosa era la decisión tomada por el líder del proceso y muy distinta la de quienes acompañaban a Chávez. Pancho nunca fue confiable. Luego de la muerte de Chávez nunca lo tomaron como un aliado. Nunca fue importante en esa crucial transición luego del fallecimiento de líder. Lo encapsularon en el Zulia. Lo cercaron en el Zulia. Lo vigilaron en el Zulia. Y al final no lo incluyeron en el “golpe electoral”. A menos que ocurra algo inesperado o sobrevenido, la carrera política de Pancho terminó. En la próxima entrega abordaremos su frustrante gestión en la Gobernación.

CURIOSO. Tal como lo tuitee el domingo electoral en horas de la noche, en la Tesorería del estado Zulia ese día ocurrieron hechos muy curiosos. Como explicar que Pancho tuvo una parte del personal de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Tesorería sacando cheques desde muy temprano ¿Por qué sacar cheques un domingo? ¿A quién le sacaban cheques? ¿Qué estaban pagando un día tan atípico para esas labores? El equipo estaba liderado por “Beto” quien daba las instrucciones de la cantidad y los beneficiarios. Suponiendo que el dinero era para emergencias ¿Cómo cobrar un cheque un domingo? O sea que esos cheques fueron cobrados o depositados a partir del lunes ¿Quién explica y trata de justificar esa operación dominical? “Beto”: ¿Explicarás eso en tu acta de entrega?

BOLÍVAR. Lo ocurrido con la elección en el estado Bolívar es digno de un comentario, más allá de la falta de respaldo de la MUD a la lucha de Andrés Velásquez ¿Por qué el empeño de salvar al general Justo Noguera Pietri? Porque él forma parte de la cofradía militar que controla al Gobierno. Pero además Bolívar es un estado estratégico por el Arco Minero y todas las supuestas irregularidades que ahí están ocurriendo. Un Andrés Velásquez en la Gobernación hubiera destapado y denunciado lo que ocurre y eso tenían que evitarlo. Andrés es un tipo indócil que no hubiera aceptado ninguna negociación. Por eso bregaron hasta el final para encontrar la fórmula que hiciera ganador a Noguera. Hasta el lunes a la 1PM en la página del CNE ganaba Velásquez, pero luego desactivaron la opción para ver los resultados del 15J hasta que “La Casa del Truco” hizo sus maniobras. Ese es un estado de propiedad militar. Ustedes suponen las razones.

CORTE. Los sorprendentes resultados electorales anunciados por Tibisay Lucena encandilaron a todo el país, lo que impidió fijarse en unos detallitos llamativos para entender la lucha interna en el oficialismo ¿Se fijaron que el “golpe electoral” no salvó a Pancho y a Vielma Mora? Eso parece el corte final del cordón umbilical con el 4F ¿Por qué no los incluyeron en la jugada? En primer lugar para terminar de anular a casi todos los participantes en el 4F. Se salvó Henry Rangel Silva en Trujillo y previamente habían sacado del juego a Francisco Rangel Gómez en Bolívar. Pero en el fondo ni Pancho, ni Vielma son confiables. A Vielma le tenían facturas pendientes desde su conducta con las protestas que paralizaron al Táchira en 2014 y sus polémicas declaraciones de entonces. Siempre hubo el temor que alguno de los dos o ambos saltaran hacia la disidencia chavista. Pero además Pancho tenía sus aspiraciones presidenciales para 2018. Los dos quedaron fuera de juego aunque les den carguitos en el Gobierno. Hay una nueva redistribución de la cofradía militar en la cual parece que los participantes del 4F no tienen cabida.

SIN SALUD. Avanza el desmantelamiento de las competencias del Sistema Regional de Salud. Ya se firmó el traspaso de los hospitales grandes al Ministerio de Salud. A la gestión de Guanipa sólo les dejaron los hospitales tipo 1 que son los pequeños de los municipios, con la excepción de Cabimas y Santa Bárbara, además de la red ambulatoria. Ninguno de los grandes hospitales de Maracaibo está ya en manos de la Gobernación. Pero además misteriosamente sacaron todos los expedientes comprometedores de la sede del SRS. Los escondieron para evitar que la nueva gestión detecte y denuncie los guisos cometidos con un sector en el cual varios se hicieron más ricos de lo que ya eran. Esto es sólo un abreboca de todo lo que le quitarán a la Gobernación del Zulia. Demasiado descaro. Si no gano, arrebato.

PRUEBA. A pesar que los restantes partidos de la Unidad llamaron a votar por Guanipa en la tarjeta de Primero Justicia, el equipo de Voluntad Popular salió muy bien en los números finales al obtener 141.209 votos en su tarjeta. Le toca a ese grupo integrado por Desiree Barboza, Gustavo Ruiz, Eduardo Vale y Víctor Ruz, entre otros, evaluar concienzudamente lo ocurrido.

SAQUEO. Vergüenza debería darle al PSUV, por no decir otra cosa, ante lo que están haciendo muchos de sus funcionarios altos, medios y bajos con los bienes del estado Zulia. Es un vulgar saqueo. Ya en Maracaibo hay todo un naciente mercado negro con computadoras, cauchos, baterías, bombas y tanques para agua. Hay jefes de departamento llevándose computadoras y otros equipos. Ni siquiera se preocupan por quitarles las etiquetas que los catalogan como bienes públicos. En la Oficina Central de Personal desde la noche del domingo comenzaron a borrar información sensible y comprometedora. En OCP estuvo trabajando hasta las 5AM del lunes un técnico borrando esa información por órdenes superiores. Pero además hay jefes que están inflando sus prestaciones sociales para intentar cobrar liquidaciones falsas. En la Secretaría de Cultura se están llevando supuestamente bienes muy costosos. Temo que pronto comenzarán a desaparecer los vehículos oficiales. Si eso hubiese ocurrido cuando el PSUV asaltó la Gobernación en diciembre 2012, Pablo Pérez hubiera sido enviado a El Dorado cómo mínimo. Lo que está ocurriendo me recuerda claramente lo ocurrido cuando Gian Carlo Di Martino tenía que entregar la Alcaldía de Maracaibo a Manuel Rosales, no sólo por el robo de equipos y los intentos por efectuar transferencias millonarias de recursos, sino por la expropiación de competencias y la nómina llena de dirigentes del PSUV. Nada cuesta entender y atender las normas de la democracia. Si pierdes una elección, entrega el Gobierno sin robos y sin trampas. No son demócratas, son de otra especie ponzoñosa.

LA LLAMADA. Me cuentan que el domingo en la noche luego que Tibisay Lucena hizo su truco final de magia, el gobernador saliente de Lara, Henri Falcón, recibió una llamada. Del otro lado del teléfono al parecer estaba un alto integrante del Gobierno nacional. La comunicación no fue para saludar a Falcón o para lamentar su derrota. Lo “conminaron” a aceptar el resultado o algunos casos de presunta corrupción saldrían de las gavetas donde están guardados ¿Será verdad?

EXCUSA. Pancho esgrimió ante su equipo que había ganado las elecciones por 2%, pero que lo sacrificaron por Miranda. Con esa aseveración Pancho reconoce que hubo manejos turbios con los resultados electorales. Pero además es una excusa muy burda, porque a los radicales que armaron el “golpe electoral” no les preocupa el qué dirán y muy bien lo hubiesen metido en la jugada, pero no lo hicieron. En lo único que lo ayudaron es que la derrota no fuera abrumadora, como en realidad ocurrió.

PREOCUPACIÓN. Los resultados del 15-O en el municipio San Francisco generaron grandes preocupaciones a Omar Prieto, por la muy cercana probabilidad que se convoquen las elecciones municipales lo antes posible. Desde el lunes puso a dar carreras a su equipo de trabajo. Recibió reportes nada halagadores de la capacidad de organización y respuesta de la oposición, principalmente del equipo de Gustavo Fernández y Voluntad Popular.

PIZ. Aunque no pudieron cuantificar su trabajo con la cantidad de votos que recibió la tarjeta de PIZ de Carlos Alaimo, pueden sentirse satisfecho con el comportamiento de la estructura que apenas comenzaron a formar desde mediados de 2016. Les queda mucho trabajo y aprendizaje por delante ante la cercanía de nuevos retos políticos y electorales.

EMERGENCIA. Se acerca peligrosamente una grave crisis en el servicio de recolección de basura, por cuanto la gestión de Pancho dejó de recoger los desechos desde hace más de dos semanas en las áreas residenciales y comunidades. El servicio de las empresas privadas se paralizó, imagino que por falta de pago y sólo estaban en la calle los pocos equipos de la Gobernación del Zulia limpiando en las zonas de mayor tránsito para generar la sensación de limpieza durante la campaña electoral. Pancho ¿Para qué le quitaste a la Alcaldía de Maracaibo la recogida de la basura si no ibas a cumplir? Otro error de cálculo.

METRO. Persiste la crisis laboral y operacional en el Metro de Maracaibo. El personal sigue sin cobertura médica, aunque ahora anunciaron que crearon el Fondo Administrado de Salud. Los caraqueños insisten en contratar a una empresa de seguros, pero no los quieren complacer. Me dieron una cifra de Bs. 1.200 millones, pero no se a que se refieren con esa cantidad de dinero. Hay serios cuestionamientos contra el sindicato de los trabajadores. Se habla del extravío de 500 bolsas con comida, 500 pollos y una cantidad similar de kilos de carne de las jornadas de alimentación que les llevaron.

BUEN TRABAJO. Interesante el despliegue que hicieron las empresas Efraín Rincón y asociados y MicrotargetConsultores con el exitpoll de las elecciones regionales. Sus resultados son un excelente indicador que permite llegar al convencimiento que la ventaja final con la cual Guanipa le ganó a Pancho fue rebanada. Los exitpoll no son exactos, pero dan una fotografía muy certera sobre lo que puede ser el resultado final Yo no tengo la menor duda, aunque no tenga las pruebas, que JPG ganó por una ventaja mucho mayor. El trabajo liderado por Efraín Rincón y Edward Rodríguez es un buen termómetro para salir de dudas. En algún momento sabremos la verdad.

PDVSA GAS. Persiste el conflicto en PDVSA Gas. Por ahí está circulando un mensaje del general que preside Gas Comunal en el cual desacredita los reclamos y además arenga por la lucha en defensa de la revolución y de Maduro. Incluso insta a hacer sacrificios por el bien del proceso. Este viernes 20 de octubre supuestamente el personal de PDVSA Gas pasa a la nómina de Petróleos de Venezuela con los beneficios de la convención colectiva ¡Ver para creer!

AL CIERRE. Me informan que en pocos días el ex gerente de PDVSA Occidente, Gustavo Malavé, recibirá un beneficio judicial de casa por cárcel. Malavé fue el principal gerente detenido por la DGCIM por el caso de los desemulsionantes.

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch67@gmail.com