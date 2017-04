Defensa de Capriles evalúa medidas para revocar inhabilitación

El abogado Rafael Chavero, defensor de Henrique Capriles, afirmó hoy que la inhabilitación del gobernador de Miranda fue impuesta de forma inconstitucional, por lo que actualmente evalúan las acciones a tomar para revocar la medida impuesta por el contralor de la República, Manuel Galindo Ballesteros.

Chavero anunció que acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para defender los derechos políticos del líder opositor; además, no descartan introducir un recurso de amparo ante la Contraloría o la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La defensa argumentó que la inhabilitación impuesta por la Contraloría no afecta a funcionarios de elección popular sino administrativos.

El abogado sostuvo que el procedimiento en contra de Capriles tenía como finalidad hallar cualquier falta cometida, ya que así el contralor es libre de imponer -a discreción- una inhabilitación. Pero primero debían imponer una multa.

“Capriles no ha cometido ningún acto irregular. Sencillamente se le inventaron cuatro faltas, a nuestro criterio inexistentes, para sacar una multa”, expresó Chavero.

Aseguró que el procedimiento para inhabilitar al líder político fue irregular, incluso le negaron ver las evidencias con las que dictaron la multa y posteriormente la inhabilitación.

También afirmó que Capriles será el gobernador de Miranda hasta que se celebren nuevos comicios regionales, en respuesta a la pretensión del contralor de “revocar el mandato”.

Por último, la defensa señaló que no descarta la posible detención de Capriles. Consideran que "en dictaduras no hay límites". No obstante, detalló que el contralor no puede emitir este tipo de órdenes. En todo caso deberá ser la Fiscalía quien inicie un procedimiento penal.