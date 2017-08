Denuncian cerco del TSJ contra de 23 alcaldes opositores en el país

By biendateao

La Asociación de Alcaldes por Venezuela denunció que existe un cerco contra de 23 alcaldes opositores en el país, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que destituyeron y condenaron a 15 meses de prisión a los alcaldes de El Hatillo, David Smolanski, y de Chacao, Ramón Muchacho.

Ambos fallos fueron emitidos por los supuestos delitos de permitir las trancas de calles en manifestaciones y protestas contra el gobierno.

“No ha bastado con la asfixia económica, la cual nos ha llevado al punto de la quiebra y nos impide pagar nomina, sino que se utiliza armas supuestamente jurídicas para enjuiciar y encarcelar alcaldes. 23 de nuestros alcaldes tenemos procesos abiertos o han sido destituidos de los cargos”, señaló el alcalde de Baruta y presidente de la asociación , Gerardo Blyde en rueda de prensa.

El alcalde y abogado constitucionalista indicó que desde el gobierno “han buscado cualquier camino distinto a los legales para lograr la salida anticipada de los alcaldes. Desde el año 2014 el gobierno ha mantenido un golpe continuado al poder público municipal”.

“¿Esto es lo que dice Maduro que es la paz? ¿esto es lo que diceel gobierno que iba a lograr la Asamblea Constituyente? , preguntó.

En los últimos tres años, más de un docena de alcaldes opositores han sido destituidos, inhabilitados o apresados, por orden del Tribunal Supremo de Justicia.

De ese total, cinco corresponden a este año: Alfredo ramos (Barquisimeto), Carlos García (Mérida), Gustavo Marcano ( Lecheria), Ramón Muchacho (Chacao), David Smolanski (El Hatillo).

Blyde acotó que otros alcaldes han sido detenidos sin que avance un juicio, como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y otros han sido removidos por mayorías oficialistas en concejos municipales, por motivos políticos .

El burgomaestre acotó que, junto a otros “estamos en lista” para ser removidos, pero aclaró que no le teme a la medida.

“Quiero decirle al pueblo de Venezuela que ninguno de nosotros tiene miedo a la persecución”, aseguró.

Derecho a la protesta. El vocero de los alcaldes detalló que “en las decisiones judiciales se nos piden cosas imprecisas, hay absoluta indefensión en los procedimientos. Derecho a protesta puede ser ejercido de manera pacífica, nos han pedido que los impidamos pero no lo vamos a hacer”.

Además, rechazó el golpe de Estado continuado contra los ayuntamientos y recordó a los funcionarios públicos que cada uno de los cargos que ejercen actualmente son otorgados por mandato soberano y no son de ocupación eterna.

“Los cargos no son de quien los ocupa, son del pueblo”, expresó.

El alcalde de Baruta aseguró que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) están usurpando funciones con respecto a la inhabilitación de los alcaldes porque eso es jurisdicción de jueces penales.

“La Constitución de 1999 sigue vigente y es solo la Asamblea Nacional la que califica a sus miembros” para su destitución, por lo que rechazó las condenas establecidas por el Máximo Tribunal del país.

Aseguró que los 80 burgomaestres de la Unidad continuarán defendiendo el derecho a la protesta pacífica, a pesar de la persecución y ratificó el compromiso con los ciudadanos que los eligieron a través del voto.

No habrá paz. El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara advirtió que el presidente Nicolás Maduro no va a poder traer la paz a Venezuela después de la orden de captura del alcalde David Smolansky, “esto no tiene intenciones de parar acá, existe gran cantidad de alcaldes amenazados de ser destituidos”, subrayó.

“Este es un momento difícil para nosotros. La dictadura está demostrando que, tal como lo advirtió, pretende lograr con las balas lo que no consigue con los votos. David es otro miembro de nuestra dirección nacional, otro dirigente y alcalde de la Unidad Democrática que ha pasado por la rebanadora de la dictadura. Así como hicieron con Leopoldo López y Carlos Vecchio, hoy persiguen a nuestro hermano de mil batallas”, manifestó.

Guevara ofreció su respaldo al concejal del municipio El Hatillo, Reinaldo Díaz, quien asumirá las funciones del mandatario local. “La sentencia espuria del día de ayer no solo plantea la destitución de David, sino que quien asuma su cargo puede sufrir las mismas consecuencias. Por eso, brindamos nuestro respaldo a Reinaldo Díaz, quien asumirá la municipalidad de El Hatillo. Sabemos que la lucha continúa y que no nos van a doblegar hasta lograr la Mejor Venezuela”, expresó.

El también vicepresidente de la AN convocó una movilización para mañana en Caracas desde los municipios Chacao y El Hatillo en respaldo a sus alcaldes destituidos.