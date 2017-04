Dora Colmenares: “Colectivos y milicianos amenazan a médicos por protestar”

By redaccionbd

La jefa del departamento quirúrgico de la Universidad del Zulia y Hospital Universitario de Maracaibo, Dora Colmenares, denunció que milicianos y colectivos en hospitales zulianos amenazan a médicos que protestan por la falta de insumos.

En entrevista en Dámaso 2.0 por Éxitos 89.7 fm., indicó que los colectivos y los milicianos tienen más autoridad en los hospitales que los residentes que son la piedra fundamental para que funcione un hospital.

Contó, que el problema que se suscito el pasado sábado 8 de abril en el hospital General del Sur, fue porque residentes de medicina interna “colocaron avisos que manifestaban que no habían guantes, jeringas, ni insumos, se acercaron milicianos a amenazarlos, “que si no habían los insumos y no estaban conformes que se fueran del país, y que sí seguían con las protestas ellos mismos los desaparecían”.”

La situación en el Hospital Universitario no es diferente, Colmenares, destacó que el jueves 6 de abril, colectivos amedrentaron a quienes protestaban y en la tarde una residente de pediatría fue herida de bala, “protestaban porque no estaban recibiendo sus salarios; los colectivos tienen carnet que dice que son empleados del hospital, además que les pagan atentan contra los residentes” dijo y aseguró que los colectivos fueron enviados por el diurector del hospital.

Colmenares, señaló, que el problema de escasez de insumos existe, desconoce si llega material, ” si llegan, nosotros no lo hemos visto, porque nuestros pacientes pagan al menos tres millardos para realizarse una intervencion quirurjica y dependiendo de la intervencion”.

Insistió, que el colegio de médicos está avocado a apoyar a todos lo médicos del Zulia, “se les brinda protección y apoyan para sean escuchados, pareciera que las autoridades desconocieran que los médicos no estaban cobrando”.

