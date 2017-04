Edgar Ramírez: “Protestar contra el Gobierno no es traición a la patria”

El actor venezolano Edgar Ramírez rechazó la represión que sufrieron los manifestantes opositores durante la movilización de este martes que tenía como destino la sede de la Asamblea Nacional (AN).

A través de su cuenta en la red social Instagram, Ramírez afirmó que las calles del país no le pertenecen al gobierno nacional. “Las calles de Venezuela no le pertenecen al Gobierno. Venezuela no le pertenece ni le pertenecerá a ningún Gobierno de turno”, manifestó.

Agregó que protestar en contra el Ejecutivo o tener una ideología política distinta al gobierno no es “traición a la patria”.

“El estado venezolano y el gobierno NO son lo mismo. La patria y el gobierno NO son lo mismo… por lo tanto pensar distinto al gobierno y protestar en su contra NO es traición a la patria“, sentenció.

La oposición convocó este martes a una movilización desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN). Sin embargo, los cuerpos de seguridad reprimieron a los manifestantes a la altura de la avenida Libertador e impidieron que la marcha continuara su recorrido.

A continuación el mensaje completo:

LAS CALLES DE VENEZUELA NO LE PERTENECEN AL GOBIERNO. EL ESTADO VENEZOLANO Y EL GOBIERNO NO SON LO MISMO. LA PATRIA Y EL GOBIERNO NO SON LO MISMO… POR LO TANTO PENSAR DISTINTO AL GOBIERNO Y PROTESTAR EN SU CONTRA NO ES TRAICIÓN A LA PATRIA.

BASTA YA DE ESTE SECUESTRO SIMBÓLICO Y FÍSICO. BASTA YA DE HACERNOS REHENES DE SU ARROGANCIA, DE SU PETULANCIA, DE SU PÉSIMA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO VENEZOLANO – NO DEL GOBIERNO – Y DE SU CONSTANTE ABUSO DE PODER.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CRUZÓ UNA LÍNEA QUE YA NO SE PUEDE DESANDAR. SE ROMPIÓ EL HILO CONSTITUCIONAL Y SE REVELÓ DE FORMA INCUESTIONABLE ANTE EL MUNDO, EL TALANTE DICTATORIAL DE ESTE GOBIERNO. VENEZUELA NO LE PERTENECE NI LE PERTENECERÁ A NINGÚN GOBIERNO DE TURNO.