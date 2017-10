EE. UU. condena que gobernadores venezolanos sean obligados a subordinarse a la Constituyente y pide auditoría de elecciones

By biendateao

Estados Unidos condena que el gobierno de Maduro obligue a los mandatarios de los estados electos este domingo a juramentarse frente a la “Constituyente ilegítima” para tomar posesión de su cargo.

En una declaración de la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, el gobierno de Estados Unidos alertó que lo ocurrido en días pasados en Venezuela es “la última acción antidemocrática del gobierno venezolano: exigir a los gobernadores recién electos que se presenten a la Asamblea Constituyente ilegítima para tomar posesión de su cargo”.

Además considera que el uso de “esta institución ilegítima y paralela para hacerse cargo de las autoridades constitucionales del país es alarmante”.

“Esta maniobra, en los talones de las elecciones fraudulentas del 15 de octubre, es otro ejemplo del autoritarismo del régimen de Maduro y de la falta de respeto por la voluntad del pueblo venezolano. Apoyamos una auditoría electoral completa por parte de entidades creíbles internacionalmente reconocidas y el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral independiente”.

El presidente Nicolás Maduro reiteró este jueves que quien no se subordine ante la Constituyente no podrá asumir el cargo. Dijo que de no hacerlo y llaman a “guarimbas” van destituidos y detenidos “inmediatamente”.