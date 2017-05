Efectivos militares impidieron el paso a la marcha de mujeres hasta el MIJ

By biendateao

Efectivos militares y policiales impidieron el paso de miles de mujeres opositoras a su destino el Ministerio de Interior y Justicia ubicado al oeste de caracas, sin que se registraran hechos violentos.

Miles de mujeres vestidas de blanco con rosas blancas que pretendían pedir el “cese de la represión” a las protestas al ministro Néstor Reverol, fueron cercadas por una gran barra metálica blanca, convoyes y un gran contingente que impidió el paso este sábado a la gran marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro, en un nuevo episodio de masivas protestas que han dejado al menos 37 personas muertas, reseña Reuters.

“En las Fuerzas Armadas y la Policía hay muchos que se preguntaban si hoy le disparan a sus esposas, hijas y madres. Espero nos dejen llegar al Ministerio. Si no nos reprimen, el mensaje es muy poderoso, creo que en el gobierno subestimaron esta movilización”, dijo la diputada Gaby Arellano a la AFP.

Las diputadas que encabezaron esta manifestación decidieron sentarse durante dos horas frente a la muralla de la GNB en la autopista, y así lo hicieron también las miles de mujeres que acompañaron esta movilización, casi todas vestidas de blanco y portando la bandera nacional.

“Vamos a seguir luchando por la libertad de Venezuela porque bien vale la pena luchar por esta tierra que nos ha visto nacer y las mujeres de este país vamos a parir la democracia”, dijo la legisladora Delsa Solórzano a los efectivos militares que estaban detrás de la pared metálica.

Luego de dos horas, la viceministra de Interior, Rosaura Navas, llegó hasta el lugar y conversó con las diputadas, quienes le entregaron un documento en el que piden a esa cartera detener la “represión” contra las recientes manifestaciones en el país que han dejado al menos 37 muertos y más de 700 heridos.

En el texto, según la MUD, piden la libertad de los opositores encarcelados, no más inhabilitaciones políticas a disidentes, la apertura de un canal de ayuda humanitaria, que se convoque a elecciones libres y el reconocimiento de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), único poder bajo el control del antichavismo.

La esposa de preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, envió un mensaje a la Guardia Nacional Bolivariana. “Esta pared que ustedes ven, que no responden, que nos ignoran es la dictadura de Nicolás Maduro. Pero, ellos son venezolanos y estamos llegando a sus corazones, estamos luchando con su familia, porque la familia de ellos están aquí en la marcha, estamos dando un mensaje de no más represión. Aquí vamos a estar sentadas en paz luchando por la libertad. Somos millones de mujeres a nivel nacional pidiendo lo mismo: no más represión”.

Las mujeres también protestaron en las demás ciudades del país.