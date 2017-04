El Zulia marchará el 19 de abril

By biendateao

El coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Zulia, Emerson Blanchard, informó que se encuentran trabajando en el diseño de una marcha que concentrará a todos los factores de oposición como partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales e integrantes de la sociedad civil en la región para este 19 de abril, fecha en la cual los adversario al Gobierno Nacional se agruparán también en Caracas, capital de Venezuela para nuevamente manifestar su descontento como se ha hecho en días pasados.

Blanchard indicó que Maracaibo será la segunda ciudad del país en concentrar un gran número de ciudadanos en sus calles para manifestar su rechazo a las acciones aplicadas por el Ejecutivo Nacional violatorias de la constitución.

“Los zulianos estamos dispuestos a salir pacíficamente a manifestar nuestro descontento con el Gobierno de turno, nos unimos a la gran concentración de Caracas, porque así como en esa fecha histórica se escuchó el grito del pueblo al rechazar el yugo de la corona española, el mismo pueblo después de 207 años alzará su voz para exigir elecciones, la destitución de los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ y la restitución de todas las facultades de la Asamblea Nacional”, expresó.

Por otro, Emerson Blanchard, repudió las agresiones que sufrieron los dirigentes y militantes de los partidos políticos Voluntad Popular y Primero Justicia, quienes este lunes marcharon hasta la residencia del Gobernador del Estado Zulia y fueron reprimidos con perdigones y bombas lacrimógenas.

“Este grupo de ciudadanos fueron vilmente atacados con perdigones y bombas lacrimógenas por la Policía del Estado y la Guardia Nacional Bolivariana por el simple hecho de ir a manifestar su insatisfacción con el Gobierno que preside Nicolás Maduro, ponga atención señor Francisco Arias Cárdenas, no se puede coartar ni reprimir una manifestación pacifica de esa manera, violando los derechos civiles consagrados en la carta magna venezolana, no se haga cómplice”, manifestó.

El coordinador de la MUD Zulia, acotó que estas acciones demuestran que el primer mandatario regional le tiene miedo al pueblo en la calle, que se atreve a salir para exigir el cumplimiento de sus derechos. Aprovechó la oportunidad para rechazar las malas intenciones de un medio digital de la región, que publicó este lunes una información basada en falsedades vinculadas a los dos movimientos políticos que integran a la Mesa de la Unidad Democrática y protagonizaron la protesta en la residencia oficial, resultando atacados.

“Hagan lo que hagan nosotros seguiremos firmes, respetando la constitución, exigiendo todo lo que por derecho nos asiste. No descansaremos en nuestro propósito de encontrar una salida democrática a la crisis que vive Venezuela”, manifestó Blanchard.