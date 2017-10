Elecciones municipales serían en el primer trimestre de 2018

By Redaccion BD

Las elecciones locales podrían realizarse en el primer trimestre de 2018. En diciembre próximo se le vencerá el período a 335 alcaldes más dos alcaldes metropolitanos e igual número de concejos municipales compuestos por 2.523 concejales, sin embargo, por razones técnicas el proceso se quedaría para el año que viene.

Desde el punto de vista político estratégico al Gobierno nacional le conviene una elección a la brevedad posible, pues viene de una victoria en las regionales del 15 de octubre.

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló que es perfecto para el chavismo desarrollar de inmediato una elección en la cual la oposición estará reacia a participar. “Conceptualmente lo que más les conviene es convocar cuanto antes porque saben que para la oposición será prácticamente imposible ir a esa elección, con lo que tendrían el camino abierto para ganar automáticamente todas las alcaldías. La oposición tendría que rechazar el evento electoral porque lo ha llamado fraudulento, y así es muy difícil que tú llames a la gente a votar”.

Las encuestadoras le daban la mayoría de las gobernaciones a la MUD, pero sucedió lo contrario, el Psuv se alzó con 17 plazas y la Mesa de la Unidad con solo cinco. El 54% de la votación la obtuvo el partido de gobierno, mientras que el 45% recayó en manos de su adversario.

En vista de los números, el mejor momento para los rojos es cumplir con la Constitución y convocar a municipales en diciembre, pero desde el punto de vista técnico sería complicado.

El rector suplente, jubilado del Consejo Nacional Electoral, Humberto Castillo, explicó que los tiempos no dan. “Estamos hablando de una elección de alcaldes, que el proceso de postulación es más complicado, son más candidatos, de manera que no creo que esas elecciones de ningún modo sean este año. Yo estimo que puedan ser en el primer trimestre del año, puede ser a finales de marzo. Este año ha sido una jornada para el CNE agotadora y no creo que acuerden ese proceso para este año y también se mete diciembre”, respondió el rector.

Agregó Castillo que lo que prevalece para tomar una fecha son básicamente factores de carácter técnico. “Una elección para realizarla en diciembre, con todas las características con las que se asume ese mes en Venezuela, emeritaría que hubiese tenido una planificación con suficiente antelación”.

Cerca de unos 2.700 candidatos se postulan para estos comicios, solo para el cargo de alcalde, sin contar la cantidad de aspirantes a los cámaras municipales, cuyos miembros van desde cinco hasta 13 a elegir en cada jurisdicción.

Al respecto, Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, señaló que el CNE podría convocar las elecciones, pero coincide con Castillo en que el proceso es más complejo que las regionales que acaba de organizar.

“Si las hacen sin concejos municipales por el tema de las circunscripciones, todavía están en deuda con los consejos legislativos, entonces no tienen que estar haciendo asignación de votos. Si las regionales las hicieron en dos meses y medio no veo por qué en dos meses y medio no puedan organizar las otras, el tema es que se mete diciembre, podrían hacerlas para enero o febrero”, opinó Abdul.

De estar pensando en una elección este año, el CNE tendría que hacer la covocatoria desde ya, de lo contrario no dan los tiempos, puntualizó el presidente de Súmate.

El CNE ha demostrado estar en capacidad de organizar una elección en 30 días, como sucedió el 14 de abril de 2013 con las presidenciales, lo que sucede es que en este caso la complicación está en la cantidad de candidatos y de votos a emitir.

DATOS DE INTERÉS:

256 alcaldías obtuvo el Psuv el 8 de diciembre de 2013.

81alcaldías obtuvo la MUD en esa oportunidad.

2.523concejales se elegirían si se incluye a los ediles.